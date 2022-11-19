В Астане начался суд в отношении Карима Масимова

Фото: Polisia.kz
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане начался суд в отношении экс-председателя КНБ Карима Масимова, сообщает пресс-служба столичного суда.
Дело рассматривается под грифом "совершенно секретно".
Напомним, 8 января 2022 года стало известно о задержании бывшего председателя комитета Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Позже в КНБ уточнили, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. Дело Масимова расследуют по пяти статьям Уголовного кодекса РК.
Генеральной прокуратурой РК по результатам изучения уголовного дела в отношении бывшего руководства Комитета национальной безопасности утвержден обвинительный акт органа расследования. Уголовное дело для рассмотрения 7 ноября было направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны.