В Атырауской области растет число преступлений против сексуальной неприкосновенности детей

АТЫРАУ. 29 СЕНТЯБРЯ - В Атырауской области растет количество преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщила на брифинге в РСК старший инспектор ювенальной полиции департамента полиции Атырауской области Орынгуль Кушкалиева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В этом году зарегистрировано более 80 таких преступлений, в том числе 33 в Атырау, 3 в Курмангазинском районе, по 2 в Макатском, Махамбетском, Жылыойском районах. Это преступления, квалифицируемые по статьям 120, 121, 122, 123, 124 УК РК. В прошлом году было зарегистрировано более 50 таких преступлений, с начала нынешнего года это число ещё больше", - рассказала Кушкалиева.

В частности, зарегистрировано более 10 преступлений по статье 120 УК РК (Изнасилование), 10 - по статье 121 (Насильственные действия сексуального характера), 21 - по статье 122 УК РК (Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) и 8 - по статье 124 (Развращение малолетних), пишет издание "АкЖайык"

По словам спикера, большинство из этих преступлений было совершено не на улице или в общественном месте, а дома. Все преступники были в родственной связи со своими жертвами.

Кроме того, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в области зарегистрировано более 175 неблагополучных семей. Около 300 несовершеннолетних детей в этих семьях в целях правовой защиты находятся под наблюдением.

В 60% случаев женщины становятся причиной появления неблагополучных семей. В частности, женщины, употребляющие алкоголь, не занимающиеся воспитанием детей, не оформившие свидетельство о рождении и не обеспечивающие общим средним образованием детей до 10- - 15-летнего возраста, а также допустившие в одной семье рождение детей от разных браков, привлекаются к административной ответственности по статье 127 КоАП РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего) и ставятся на учёт в качестве неблагополучной семьи", - добавила инспектор.





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