В Атырауской области растет число преступлений против сексуальной неприкосновенности детей

АТЫРАУ. 29 СЕНТЯБРЯ - В Атырауской области растет количество преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщила на брифинге в РСК старший инспектор ювенальной полиции департамента полиции Атырауской области Орынгуль Кушкалиева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В этом году зарегистрировано более 80 таких преступлений, в том числе 33 в Атырау, 3 в Курмангазинском районе, по 2 в Макатском, Махамбетском, Жылыойском районах. Это преступления, квалифицируемые по статьям 120, 121, 122, 123, 124 УК РК. В прошлом году было зарегистрировано более 50 таких преступлений, с начала нынешнего года это число ещё больше", - рассказала Кушкалиева.
В частности, зарегистрировано более 10 преступлений по статье 120 УК РК (Изнасилование), 10 - по статье 121 (Насильственные действия сексуального характера), 21 - по статье 122 УК РК (Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) и 8 - по статье 124 (Развращение малолетних), пишет издание "АкЖайык"
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По словам спикера, большинство из этих преступлений было совершено не на улице или в общественном месте, а дома. Все преступники были в родственной связи со своими жертвами.
Кроме того, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в области зарегистрировано более 175 неблагополучных семей. Около 300 несовершеннолетних детей в этих семьях в целях правовой защиты находятся под наблюдением.
В 60% случаев женщины становятся причиной появления неблагополучных семей. В частности, женщины, употребляющие алкоголь, не занимающиеся воспитанием детей, не оформившие свидетельство о рождении и не обеспечивающие общим средним образованием детей до 10- - 15-летнего возраста, а также допустившие в одной семье рождение детей от разных браков, привлекаются к административной ответственности по статье 127 КоАП РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего) и ставятся на учёт в качестве неблагополучной семьи", - добавила инспектор.
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В Алматинской области задержан мошенник, год находившийся в розыске
30.09.2021, 16:00 5023
Фото: polisia.kz
АЛМАТЫ. 30 СЕНТЯБРЯ – В Алматинской области задержан подозреваемый в мошенничестве, находившийся в розыске год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
33-летний мужчина был задержан при проведении оперативно-розыскных мероприятий в городе Талгар Алматинской области, пишет polisia.kz
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Работал" злоумышленник по заранее придуманному плану - входил в доверие к людям и предлагал купить автомашины по цене ниже рыночной, находящиеся в залоге. Потерпевшим показывал фотографии машин, взятые из интернета. Люди оплачивали "покупку", предоставляя 100-процентную оплату", – сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Алматы Есен Искаков.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 190 части 4 Уголовного кодекса РК "Мошенничество". На данный момент следствием доказаны 3 преступных эпизода, общий ущерб которых составил более 12 млн тенге.
Сотрудники полиции полагают, что пострадавших от рук этого человека больше, и просят граждан, пострадавших от мошеннических действий задержанного обратиться по телефонам: 8–708–707-9202; 8–775–106–1884; 8-775-774-4441.
Пьяный пастух застрелил мужчину из-за замечания
30.09.2021, 11:38 49816
КАРАГАНДА. 30 СЕНТЯБРЯ - В Карагандинской области пьяный пастух застрелил односельчанина из-за замечания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
29 сентября, около 18.00, в Каркаралинском районе, в трех километрах от села Аманжолова, в степи с огнестрельным ранением обнаружено тело 50-летнего мужчины, сообщает Polisia.kz.
Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления по задержан 35-летний житель села.
"Задержанный признался, что, будучи в нетрезвом состоянии, собрался пасти скот. Потерпевший на этот счет сделал ему замечание. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый схватил ружье и выстрелил в потерпевшего", - рассказал начальник департамента полиции Карагандинской области Ерлан Файзуллин.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье УК РК "Убийство". Сотрудниками полиции орудие преступления изъято. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование.
Напомним, в результате стрельбы в Лисаковске погибли женщина и стрелок.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Полиция Алматы расследует дело о насилии над трехмесячной девочкой
30.09.2021, 10:48 61561
АЛМАТЫ. 30 СЕНТЯБРЯ - Заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов прокомментировал дело о насилии над трехмесячной девочкой собственным отцом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам Рустама Абдрахманова, производство по уголовному делу осуществляет управление полиции Турксибского района.
Уголовное дело зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований 11 сентября. В настоящее время назначена экспертиза. По заявлению, по которому мы зарегистрировали уголовное дело, маленький ребенок в трехмесячном возрасте был подвергнут насилию со стороны отца. Сейчас эти обстоятельства нами подробно исследуются. Назначенное экспертное исследование еще не готово. К экспертизе привлечен ряд специалистов по ходатайству экспертного учреждения", - сказал Рустам Абдрахманов.
Он также ответил на часто поступающие вопросы касательно фигурантов преступления.
Фигуранты находятся в городе Алматы, никто город не покидал, мера пресечения в отношении этих людей не избиралась. На данный момент никто не задержан, мы все ждем заключения экспертизы, которая не готова. Экспертизой занимается другое ведомство. Мы все необходимые вопросы поставили перед этой организацией, дождемся заключения и начнем активные следственные действия. Какое будет заключение, никому неизвестно, на руках ни у участников уголовного дела, ни у нас его пока нету. В производстве все", - цитирует спикера "Казинформ".
Он также добавил, что постоянно находится на связи с человеком, который нашел ребенка. Ранее в соцсетях и СМИ распространялась информация об изнасиловании трехмесячной девочки в Алматы.