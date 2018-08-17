В Караганде 16-летний кондуктор автобуса избил пассажира

Караганда. 17 августа. Kazakhstan Today - В Караганде кондуктор автобуса нанес телесные повреждения пассажиру. Ведется расследование по статье "Хулиганство", передает Kazakhstan Today.

"16 августа текущего года на одной из остановок Караганды 16-летний подросток, который работает кондуктором в общественном транспорте городского маршрута, нанес телесные повреждения 28-летнему жителю Астаны. Сотрудниками полиции на месте задержан подозреваемый. Обстоятельства данного инцидента выясняются", - сообщила пресс-служба ДВД Карагандинской области.

Потерпевший с различными травмами обратился в городское медицинское учреждение без госпитализации.

По факту конфликта между кондуктором и пассажиром начато досудебное расследование по части 1 статьи 293 УК РК "Хулиганство". По результатам расследования будет принято процессуальное решение, отметили в полиции.

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