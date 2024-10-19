В Караганде старшего оперуполномоченного осудили на полтора года по делу о пытках

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Туркестан. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Молодой человек обманом оформил на потерпевших займы, обещая им увеличить доход и закрыть кредиты. В настоящее время уголовное дело передано в суд. Общий ущерб составил свыше 160 миллионов тенге, сообщает - Молодой человек обманом оформил на потерпевших займы, обещая им увеличить доход и закрыть кредиты. В настоящее время уголовное дело передано в суд. Общий ущерб составил свыше 160 миллионов тенге, сообщает Polisia.kz





Сотрудники ударно-целевой группы Cyberpol департамента полиции Туркестанской области в течение года проводили системную работу и усилили профилактику. В результате расследовано 410 уголовных дел, а по 200 фактам приняты процессуальные решения. В том числе по многоэпизодному преступлению, где 25-летний житель Сайрамского района обманул более 50 человек.





В Шардаринском районе 29-летний мужчина под предлогом помощи в открытии ЭЦП-ключа воспользовался личными данными 10 потерпевших и оформил на них кредиты. Причиненный ущерб составил 14,5 млн тенге, уголовное дело направлено в суд.





Также в результате оперативного реагирования сотрудников Cyberpol удалось своевременно заблокировать более 21 млн тенге потерпевших, которые не успели уйти на счета мошенников.