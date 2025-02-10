09.02.2025, 15:15 27966

В Караганде у россиянина изъяли почти 2000 sim-карт

Также у мужчины изъяли Sim-box с 128 слотами
Караганда. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе оперативных мероприятий сотрудники управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Карагандинской области совместно с представителями МВД РК, при координации прокуратуры области, в одной из съемных квартир Караганды задержали 20-летнего гражданина России за незаконное хранение и использование оборудования Sim-box, сообщает "Вечерняя Караганда".

В результате обыска по месту временного проживания подозреваемого изъяты:

  • устройство Sim-box с 128 слотами;
  • два Wi-Fi роутера;
  • усилитель сигнала;
  • 1857 SIM-карт операторов Altel/Tele2 и Activ.

В настоящее время с привлечением IT-специалистов проводится исследование трафика в режиме онлайн для установления инициаторов и конечных получателей звонков. По предварительным данным, с номеров, использованных в Sim-box, осуществлялись телефонные звонки по территории Казахстана, а также в Россию и страны Европы.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства дела и возможные соучастники.

Ранее сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Посольства РК в Грузии из Тбилиси экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение неоднократного мошенничества.
 

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10.02.2025, 11:52 961

Незаконный майнинг на десятки миллионов тенге: в Астане осудили трех жителей столицы

У осужденных конфисковано майнинговое оборудование стоимостью порядка 880 млн тенге, а также 4 автомобиля
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Трех жителей столицы оштрафовали на 143,2 млн тенге за незаконный майнинг, сообщает пресс-служба межрайонного суда по уголовным делам города Астаны.

По данным суда, правонарушители организовали подпольную майнинговую ферму в гараже, установили трансформаторную подстанцию и с августа 2021 года по май 2024 года занимались незаконным майнингом биткоинов и эфириумов.

Все трое признаны виновными в организации и пособничестве незаконной предпринимательской деятельности. Каждый из них оштрафован и приговорен к штрафу 5 тыс. МРП (19 660 000 тенге). Им также запрещено заниматься деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов сроком на 5 лет.

Также у осужденных конфисковано майнинговое оборудование стоимостью порядка 880 млн тенге, а также 4 автомобиля. В общей сложности они должны будут возместить государству ущерб в 143,2 млн тенге.

Ранее сообщалось, что незаконные майнинговые фермы заработали в Казахстане порядка 440 млн тенге.

 
10.02.2025, 11:29 1571

Двух жителей Талдыкоргана оштрафовали на 1,1 млн тенге за взлом баз Минздрава

Правонарушители незаконно завладели учетными записями медицинских работников
Двух жителей Талдыкоргана оштрафовали на 1,1 млн тенге за взлом баз Минздрава
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности при координации прокуратуры завершил расследование уголовного дела в отношении двух жителей области Жетісу по факту незаконного доступа в информационные системы Министерства здравоохранения, сообщает пресс-служба ведомства.

Суд Талдыкоргана признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 205 и статьей 208 УК РК, и приговорены к штрафам в размере 300 МРП (1 179 600 тенге. - Прим.ред).

Следствие установило, что правонарушители незаконно завладели учетными записями медицинских работников и осуществили неправомерный доступ к информационным системам "Регистр прикрепленного населения" и "Damumed" Министерства здравоохранения РК, рассказали в КНБ.

Ранее сообщалось, что базы телефонных номеров казахстанцев продают в Сети.
 
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Теги:ТалдыкорганКНБМинздравбазавзлом
10.02.2025, 10:27 6486

Прокуратура Жамбылской области проводит расследование в отношении замначальника отдела полиции

Расследование проводится по факту укрытия тяжкого преступления
Прокуратура Жамбылской области проводит расследование в отношении замначальника отдела полиции
Фото: Polisia.kz
Тараз. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокурорами Жамбылской области начато досудебное расследование по факту укрытия тяжкого преступления, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратурой начато досудебное расследование по части 2 статьи 433 УК в отношении заместителя начальника отдела полиции Байзакского района по подозрению в умышленном укрытии преступления тяжкой категории. Укрытие осуществлялось путем не регистрации заявления об уголовном правонарушении в Едином реестре досудебных расследований, касающегося кражи 10 700 000 тенге, совершенной на территории района", - говорится в сообщении.


В совокупности добытых доказательств деяние подозреваемого квалифицировано по пункту 2) части 3 статьи 433 УК (укрытие тяжкого преступления группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемый сотрудник полиции задержан, в отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей".

Досудебное расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит.

Прокуратура подчеркивает важность соблюдения учетно-регистрационной дисциплины при регистрации правонарушений и предупреждает, что за укрытие преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - отметили в ведомстве.

 
08.02.2025, 19:32 48666

В Кызылорде избили и ограбили таксиста

Подозреваемые задержаны
В Кызылорде избили и ограбили таксиста
Фото: Polisia.kz
Кызылорда. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Кызылординские полицейские задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на таксиста, сообщает Polisia.kz.

Злоумышленники остановили такси и попросили отвезти их в центр города. Когда водитель повез их к указанному месту, один из пассажиров начал его избивать. Затем они вытащили у водителя телефон и наличные деньги и выбросили его на дорогу. Отогнав автомобиль в безлюдное место, они скрылись с места происшествия", - сообщили в МВД.


В городе был объявлен план "Перехват". В результате кызылординские полицейские совместно с оперативниками города Шымкент задержали двоих подозреваемых - жителей Алматинской области. Сейчас они находятся под стражей, в отношении них проводится досудебное расследование.

В минувшем году в Алматы жестоко убивших таксиста подростков лишили свободы на 12 лет. Несовершеннолетние не захотели платить водителю за проезд и нанесли ему смертельные ножевые ранения.
 
07.02.2025, 16:16 96456

Случай травли детей выявлен в реабилитационном центре в Таразе

Главврач центра оштрафована
Тараз. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Тараза выявила случай травли совершенного тремя подростками в отношении двух несовершеннолетних детей в КГКП "Областной детский реабилитационный центр "Аяла", сообщает Генеральная прокуратура Казахстана.

Установлено, что мать пострадавших детей ранее неоднократно обращалась в администрации реабилитационного центра с просьбой принять меры, однако ее обращения остались без ответа.

В связи с этим главврач реабилитационного центра привлечена к административной ответственности за недонесение о противоправных деяниях, совершенных несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних с наложением административного штрафа.

Прокуратура подчеркивает недопустимость сокрытия фактов правонарушений, касающихся несовершеннолетних, и призывает все заинтересованные стороны к более внимательному отношению к вопросам защиты детей", - отметили в ведомстве.


Ранее детский омбудсмен Динара Закиева наряду с проблемами в семье назвала буллинг одной из причин суицидального поведения детей.

 
 
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Теги:Подросткитравлябуллинг
07.02.2025, 15:39 97241

В розыск объявлен бывший заместитель акима Актау

Он проходит фигурантом в деле компании "Тиолайн"
В розыск объявлен бывший заместитель акима Актау
Актау. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший заместитель акима Актау Тимур Садвакасов объявлен в рамках дела о незаконной добыче полезных ископаемых.

Информация появилась на сайте органов правовой статистики и специальных учетов. В розыск Тимура Садвакасова объявил суд по инициативе Департамента экономических расследований по Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Он проходил по делу компании "Тиолайн", чьего исполнительного директора вместе с сыном обвинили в незаконном предпринимательстве и самовольном пользовании недрами. Тимура Садвакасова обвинили в подстрекательстве в даче взятки и мошенничестве.

Пост заместителя акима Актау Садвакасов занял в феврале 2019 года.

Напомним, в феврале прошлого года сотрудниками департамента полиции Северо-Казахстанской области за самовольное пользование недрами задержан один из совладельцев компании "Тиолайн". Сообщалось, что нелегальная добыча полезных ископаемых принесла владельцу горно-обогатительного комбината 26 млрд тенге незаконного дохода. Однако, в декабре 2024 года суд припряжных оправдал предпринимателя, признав его невиновным.
 
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Теги:Замакимарозыск
07.02.2025, 14:24 100221

Подозреваемую в сбыте психотропных веществ задержали в Алматы   

У задержанной изъяты кокаин и мефедрон общим весом 400 грамм
Алматы. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемую в сбыте психотропных веществ 30-летнюю женщину задержали в Алматы.


Полиция при содействии сотрудников местного ДКНБ задержали подозреваемую в неоднократном сбыте синтетических психотропных веществ. В ходе личного обыска у подозреваемой изъяты 44 пакета с порошкообразным веществом белого цвета и специфическим запахом. А в автомобиле задержанной найден инвентарь для расфасовки и розничной продажи наркотиков, сообщает Polisia.kz.

Как показала экспертиза, изъятые вещества являются кокаином и мефедроном. Общий вес запрещенных веществ составил порядка 400 граммов.

Подозреваемая помещена в изолятор временного содержания. По факту сбыта наркотиков в управлении полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в СКО за январь ликвидировали восемь нарколабораторий.

Напомним, в Казахстане ужесточена ответственность за производство и организацию сбыта наркотиков.

На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.

 
07.02.2025, 13:32 100751

В Казахстан пытались ввезти свыше 500 тысяч пачек контрабандных сигарет

По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара может составлять более 187 млн тенге
В Казахстан пытались ввезти свыше 500 тысяч пачек контрабандных сигарет
Фото: gov.kz
Тараз. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Республику Казахстан пытались ввезти свыше 500 тысяч пачек контрабандных сигарет, сообщает Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

В населенном пункте Карасу Жамбылской области пограничным нарядом КНБ пресечена попытка провоза крупной партии сигарет. Табачные изделия перевозились из соседней страны в Казахстан без сопроводительных документов", - проинформировали в пресс-службе.


По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара может составлять более 187 млн тенге.

Груз передан в соответствующий орган для дальнейшего разбирательства", - добавили в Погранслужбе.


Напомним, контрабанда и контрафакт табачной продукции угрожают экономике Казахстана и ЕАЭС.

Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
 
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Теги:РКконтрабандапресечение

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