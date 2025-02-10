09.02.2025, 15:15 27966
В Караганде у россиянина изъяли почти 2000 sim-карт
Также у мужчины изъяли Sim-box с 128 слотами
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Караганда. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе оперативных мероприятий сотрудники управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Карагандинской области совместно с представителями МВД РК, при координации прокуратуры области, в одной из съемных квартир Караганды задержали 20-летнего гражданина России за незаконное хранение и использование оборудования Sim-box, сообщает "Вечерняя Караганда".
В результате обыска по месту временного проживания подозреваемого изъяты:
- устройство Sim-box с 128 слотами;
- два Wi-Fi роутера;
- усилитель сигнала;
- 1857 SIM-карт операторов Altel/Tele2 и Activ.
В настоящее время с привлечением IT-специалистов проводится исследование трафика в режиме онлайн для установления инициаторов и конечных получателей звонков. По предварительным данным, с номеров, использованных в Sim-box, осуществлялись телефонные звонки по территории Казахстана, а также в Россию и страны Европы.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства дела и возможные соучастники.
Ранее сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Посольства РК в Грузии из Тбилиси экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение неоднократного мошенничества.
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10.02.2025, 11:52 961
Незаконный майнинг на десятки миллионов тенге: в Астане осудили трех жителей столицы
У осужденных конфисковано майнинговое оборудование стоимостью порядка 880 млн тенге, а также 4 автомобиля
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Трех жителей столицы оштрафовали на 143,2 млн тенге за незаконный майнинг, сообщает пресс-служба межрайонного суда по уголовным делам города Астаны.
По данным суда, правонарушители организовали подпольную майнинговую ферму в гараже, установили трансформаторную подстанцию и с августа 2021 года по май 2024 года занимались незаконным майнингом биткоинов и эфириумов.
Все трое признаны виновными в организации и пособничестве незаконной предпринимательской деятельности. Каждый из них оштрафован и приговорен к штрафу 5 тыс. МРП (19 660 000 тенге). Им также запрещено заниматься деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов сроком на 5 лет.
Также у осужденных конфисковано майнинговое оборудование стоимостью порядка 880 млн тенге, а также 4 автомобиля. В общей сложности они должны будут возместить государству ущерб в 143,2 млн тенге.
Ранее сообщалось, что незаконные майнинговые фермы заработали в Казахстане порядка 440 млн тенге.
10.02.2025, 11:29 1571
Двух жителей Талдыкоргана оштрафовали на 1,1 млн тенге за взлом баз Минздрава
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности при координации прокуратуры завершил расследование уголовного дела в отношении двух жителей области Жетісу по факту незаконного доступа в информационные системы Министерства здравоохранения, сообщает пресс-служба ведомства.
Суд Талдыкоргана признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 205 и статьей 208 УК РК, и приговорены к штрафам в размере 300 МРП (1 179 600 тенге. - Прим.ред).
Следствие установило, что правонарушители незаконно завладели учетными записями медицинских работников и осуществили неправомерный доступ к информационным системам "Регистр прикрепленного населения" и "Damumed" Министерства здравоохранения РК, рассказали в КНБ.
Ранее сообщалось, что базы телефонных номеров казахстанцев продают в Сети.
10.02.2025, 10:27 6486
Прокуратура Жамбылской области проводит расследование в отношении замначальника отдела полиции
Фото: Polisia.kz
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Тараз. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокурорами Жамбылской области начато досудебное расследование по факту укрытия тяжкого преступления, сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратурой начато досудебное расследование по части 2 статьи 433 УК в отношении заместителя начальника отдела полиции Байзакского района по подозрению в умышленном укрытии преступления тяжкой категории. Укрытие осуществлялось путем не регистрации заявления об уголовном правонарушении в Едином реестре досудебных расследований, касающегося кражи 10 700 000 тенге, совершенной на территории района", - говорится в сообщении.
В совокупности добытых доказательств деяние подозреваемого квалифицировано по пункту 2) части 3 статьи 433 УК (укрытие тяжкого преступления группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемый сотрудник полиции задержан, в отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей".
Досудебное расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит.
Прокуратура подчеркивает важность соблюдения учетно-регистрационной дисциплины при регистрации правонарушений и предупреждает, что за укрытие преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - отметили в ведомстве.
08.02.2025, 19:32 48666
В Кызылорде избили и ограбили таксиста
Фото: Polisia.kz
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Кызылорда. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Кызылординские полицейские задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на таксиста, сообщает Polisia.kz.
Злоумышленники остановили такси и попросили отвезти их в центр города. Когда водитель повез их к указанному месту, один из пассажиров начал его избивать. Затем они вытащили у водителя телефон и наличные деньги и выбросили его на дорогу. Отогнав автомобиль в безлюдное место, они скрылись с места происшествия", - сообщили в МВД.
В городе был объявлен план "Перехват". В результате кызылординские полицейские совместно с оперативниками города Шымкент задержали двоих подозреваемых - жителей Алматинской области. Сейчас они находятся под стражей, в отношении них проводится досудебное расследование.
В минувшем году в Алматы жестоко убивших таксиста подростков лишили свободы на 12 лет. Несовершеннолетние не захотели платить водителю за проезд и нанесли ему смертельные ножевые ранения.
07.02.2025, 16:16 96456
Случай травли детей выявлен в реабилитационном центре в Таразе
Главврач центра оштрафована
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Тараз. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Тараза выявила случай травли совершенного тремя подростками в отношении двух несовершеннолетних детей в КГКП "Областной детский реабилитационный центр "Аяла", сообщает Генеральная прокуратура Казахстана.
Установлено, что мать пострадавших детей ранее неоднократно обращалась в администрации реабилитационного центра с просьбой принять меры, однако ее обращения остались без ответа.
В связи с этим главврач реабилитационного центра привлечена к административной ответственности за недонесение о противоправных деяниях, совершенных несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних с наложением административного штрафа.
Прокуратура подчеркивает недопустимость сокрытия фактов правонарушений, касающихся несовершеннолетних, и призывает все заинтересованные стороны к более внимательному отношению к вопросам защиты детей", - отметили в ведомстве.
Ранее детский омбудсмен Динара Закиева наряду с проблемами в семье назвала буллинг одной из причин суицидального поведения детей.
07.02.2025, 15:39 97241
В розыск объявлен бывший заместитель акима Актау
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Актау. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший заместитель акима Актау Тимур Садвакасов объявлен в рамках дела о незаконной добыче полезных ископаемых.
Информация появилась на сайте органов правовой статистики и специальных учетов. В розыск Тимура Садвакасова объявил суд по инициативе Департамента экономических расследований по Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.
Он проходил по делу компании "Тиолайн", чьего исполнительного директора вместе с сыном обвинили в незаконном предпринимательстве и самовольном пользовании недрами. Тимура Садвакасова обвинили в подстрекательстве в даче взятки и мошенничестве.
Пост заместителя акима Актау Садвакасов занял в феврале 2019 года.
Напомним, в феврале прошлого года сотрудниками департамента полиции Северо-Казахстанской области за самовольное пользование недрами задержан один из совладельцев компании "Тиолайн". Сообщалось, что нелегальная добыча полезных ископаемых принесла владельцу горно-обогатительного комбината 26 млрд тенге незаконного дохода. Однако, в декабре 2024 года суд припряжных оправдал предпринимателя, признав его невиновным.
07.02.2025, 14:24 100221
Подозреваемую в сбыте психотропных веществ задержали в Алматы
У задержанной изъяты кокаин и мефедрон общим весом 400 грамм
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Алматы. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемую в сбыте психотропных веществ 30-летнюю женщину задержали в Алматы.
Полиция при содействии сотрудников местного ДКНБ задержали подозреваемую в неоднократном сбыте синтетических психотропных веществ. В ходе личного обыска у подозреваемой изъяты 44 пакета с порошкообразным веществом белого цвета и специфическим запахом. А в автомобиле задержанной найден инвентарь для расфасовки и розничной продажи наркотиков, сообщает Polisia.kz.
Как показала экспертиза, изъятые вещества являются кокаином и мефедроном. Общий вес запрещенных веществ составил порядка 400 граммов.
Подозреваемая помещена в изолятор временного содержания. По факту сбыта наркотиков в управлении полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в СКО за январь ликвидировали восемь нарколабораторий.
Напомним, в Казахстане ужесточена ответственность за производство и организацию сбыта наркотиков.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
07.02.2025, 13:32 100751
В Казахстан пытались ввезти свыше 500 тысяч пачек контрабандных сигарет
Фото: gov.kz
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Тараз. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Республику Казахстан пытались ввезти свыше 500 тысяч пачек контрабандных сигарет, сообщает Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
В населенном пункте Карасу Жамбылской области пограничным нарядом КНБ пресечена попытка провоза крупной партии сигарет. Табачные изделия перевозились из соседней страны в Казахстан без сопроводительных документов", - проинформировали в пресс-службе.
По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара может составлять более 187 млн тенге.
Груз передан в соответствующий орган для дальнейшего разбирательства", - добавили в Погранслужбе.
Напомним, контрабанда и контрафакт табачной продукции угрожают экономике Казахстана и ЕАЭС.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?