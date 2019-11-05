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В Караганде вынесен приговор по убийству в ресторане в новогоднюю ночь

04.11.2019, 17:55 9829
Караганда. 4 ноября. Kazakhstan Today - В Караганде вынесен приговор по убийству в ресторане "Древний Рим" в новогоднюю ночь, передает Kazakhstan Today.
 
Приговором суда Юсиф Нурулу осужден на 19 лет лишения свободы за убийство 23-летнего Рахымжана Жансеита. Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, пишет NV.kz.
 
Еще 12 подсудимых в рамках данного уголовного дела осуждены за хулиганство и приговорены к срокам от 3 до 6 лет лишения свободы.
 
Вместе с тем суд освободил от уголовного наказания Сохака Малхасяна и Армена Хачатряна в связи с примирением их с потерпевшими и выплатой материальной компенсации.
 
Также по решению суда всех осужденных после отбывания наказания приговорили к депортации с запретом въезда в РК сроком на 5 лет.
 
Напомним, в ночь на 1 января в ресторане "Древний Рим" Караганды произошел конфликт, перешедший в групповую драку, в которой погиб один человек, еще трое получили различные ножевые ранения. 
 
Происшествие имело большой резонанс, в соцсетях и мессенджерах распространялись призывы к применению насилия по отношению к представителям определенной национальности. Между тем в органах внутренних дел и прокуратуры заявили, что потасовка произошла между двумя компаниями и не носила межнационального характера, так как в каждой из них присутствовали представители казахской и других национальностей. 
 
В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено 14 участников драки. Один из них 1 января выехал на территорию Российской Федерации, где позднее был задержан
 

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