В Караганде вынесен приговор по убийству в ресторане в новогоднюю ночь

Караганда. 4 ноября. Kazakhstan Today - В Караганде вынесен приговор по убийству в ресторане "Древний Рим" в новогоднюю ночь, передает Kazakhstan Today.

Приговором суда Юсиф Нурулу осужден на 19 лет лишения свободы за убийство 23-летнего Рахымжана Жансеита. Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, пишет NV.kz .

Еще 12 подсудимых в рамках данного уголовного дела осуждены за хулиганство и приговорены к срокам от 3 до 6 лет лишения свободы.

Вместе с тем суд освободил от уголовного наказания Сохака Малхасяна и Армена Хачатряна в связи с примирением их с потерпевшими и выплатой материальной компенсации.

Также по решению суда всех осужденных после отбывания наказания приговорили к депортации с запретом въезда в РК сроком на 5 лет.

Происшествие имело большой резонанс, в соцсетях и мессенджерах распространялись призывы к применению насилия по отношению к представителям определенной национальности . Между тем в органах внутренних дел и прокуратуры заявили, что потасовка произошла между двумя компаниями и не носила межнационального характера, так как в каждой из них присутствовали представители казахской и других национальностей.

В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено 14 участников драки. Один из них 1 января выехал на территорию Российской Федерации, где позднее был задержан

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