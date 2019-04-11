Подозреваемый в убийстве у ресторана в Караганде задержан в России

Астана. 9 января. Kazakhstan Today - Подозреваемый в убийстве у ресторана в Караганде задержан в Омской области России, передает Kazakhstan Today.





Как сообщил директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД РК Алмас Садубаев, сегодня сотрудники криминальной полиции МВД РК во взаимодействии с правоохранительными органами России на территории Омской области РФ задержали подозреваемого в совершении хулиганских действий и убийства в Караганде в ночь на 1 января этого года гражданина Армении Н. Гуруряна.





В настоящее время в соответствии с законодательством решается вопрос о его экстрадиции в Республику Казахстан", - отметил спикер.





Напомним, в ночь на 1 января в ресторане "Древний Рим" Караганды произошел конфликт, перешедший в групповую драку, в которой погиб один человек, еще трое получили различные ножевые ранения. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 99 (Убийство) и 293 (Хулиганство) Уголовного кодекса РК. По информации прокуратуры области, потасовка произошла между двумя компаниями и не носила межнационального характера, так как в каждой из них присутствовали представители казахской и других национальностей.





Позже в соцсетях появилось видеообращение объявленного в розыск Нарека Гуруряна, который заявил, что он не убивал парня и готов сдаться полиции.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства