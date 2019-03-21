В МВД рассказали о причинах смертельной драки в ресторане Караганды

Астана. 8 января. Kazakhstan Today - Первый заместитель министра внутренних дел РК Жанат Сулейменов сегодня на брифинге в СЦК ответил на вопросы журналистов о групповой драке со смертельным исходом в карагандинском ресторане "Древний Рим", которая произошла в ночь на 1 января, передает корреспондент агентства.





"Групповая драка на территории ресторана "Древний Рим" произошла в ночь на 1 января, около 4 утра. В данной групповой драке приняли участие посетители, владельцы и работающий персонал", - сообщил генерал-майор полиции.





По его словам, Новый год в "Древнем Риме" отмечали порядка 400 человек, в том числе хозяева ресторана со своими родственниками. Согласно режиму работы, ресторан должен был закрыться в 03.00, о чем посетителей заранее предупредили.





После 3 часов ночи посетителям было сказано, что ресторан будет закрываться, это и явилось основой причиной конфликта. На этой почве была словесная перепалка, которая переросла потом в конфликт. Посетили, которые находись там, были вытолканы из ресторана. Они сообщили своим друзьям, приехали свыше 10 человек со стороны посетителей, которые начали вламываться в ресторан, выкрикивали разные слова. Поэтому со стороны владельцев и работников ресторана также были приняты меры. На этой почве завязалась групповая драка, в результате которой четыре человека получили ножевые ранения. В результате ранения в артерию бедра один человек скончался", - пояснил Жанат Сулейменов.





Он также отметил, что в результате проведения следственно-оперативных мероприятий установлено 14 участников драки, девять человек активно участвовали со стороны персонала.





"В настоящее время с санкции суда восемь человек водворены в ИВС. По разыскиваемому лицу: он пересек границу через пост в Павлодарской области, выехал на территорию Российской Федерации 1 января, после 10 часов вечера. Нами были приняты меры, направлены две оперативно-следственные группы на территорию РФ. Одна следственная группа направлена в Армению", - рассказал также спикер.





При этом он подчеркнул, что не может раскрывать детали дела в интересах следствия.





"С коллегами все эти дни мы в рабочем порядке вопросы взаимодействия отрабатываем, находим понимание. Я думаю, что и диаспора, и родственники где-то тоже взаимодействуют. Само его обращение, думаю, будет способствовать задержанию и возвращению его в Казахстан для привлечения на законных основаниях к уголовной ответственности. Что касается его роли в конфликте, совершал он, не совершал, я думаю, что достаточные основания у органов расследования на тот момент имелись, судом дана санкция. И роль каждого будет доказана", - сказал Жанат Сулейменов.





На уточняющие вопросы он подчеркнул, что следствие не усматривает в произошедшем вопросы межнационального конфликта.





Напомним, в ночь на 1 января в ресторане "Древний Рим" Караганды произошел конфликт, перешедший в групповую драку, в которой погиб один человек, еще трое получили различные ножевые ранения. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 99 (Убийство) и 293 (Хулиганство) Уголовного кодекса РК. По информации прокуратуры области, потасовка произошла между двумя компаниями и не носила межнационального характера, так как в каждой из них присутствовали представители казахской и других национальностей.





Вместе с тем после происшествия в соцсетях и мессенджерах стали распространятся призывы к применению насилия по отношению к представителям определенной национальности. В этой связи 5 января департамент полиции Карагандинской области начал досудебное расследование по статье 174 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни).





Также в соцсетях появилось видеообращение объявленного в розыск Нарека Гуруряня, который заявил, что он не убивал парня и готов сдаться полиции.





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