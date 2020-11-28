В Караганде вынесен приговор последнему обвиняемому по убийству в ресторане в новогоднюю ночь

Караганда. 26 ноября. Kazakhstan Today - Оглашен приговор последнему, четырнадцатому обвиняемому по резонансной массовой драке, в которой около ресторана "Древний Рим" в Караганде был убит 23-летний мужчина, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Liter.kz , судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области Исламхан Есенбаев зачитал приговор по видеосвязи. Подсудимый выслушал приговор из здания СИЗО.

Суд приговорил: Гурурян Нарека Овнановича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 2 части 3 статьи 293, а также частью 3 статьи 24 и частью 2 статьи 99 Уголовного кодекса и назначить по статье 293 Уголовного кодекса - 5 лет лишения свободы. По статьям 24-99 УК - 15 лет лишения свободы. Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности", - зачитал приговор судья Исламхан Есенбаев.

В законе указано, что гражданин другой страны, совершивший в Казахстане преступление, подлежит обязательному выдворению из страны. Нарек Гурурян будет выдворен из страны с запретом на въезд сроком на пять лет, но только после отбытия назначенного наказания.

Срок наказания исчисляется с 9 января 2019 года из расчета: один день содержания под стражей за один день отбываниям наказания по приговору суда.

Напомним, в ночь на 1 января в ресторане "Древний Рим" Караганды произошел конфликт, перешедший в групповую драку, в которой погиб один человек, еще трое получили различные ножевые ранения.

Происшествие имело большой резонанс, в соцсетях и мессенджерах распространялись призывы к применению насилия по отношению к представителям определенной национальности. Между тем в органах внутренних дел и прокуратуры заявили, что потасовка произошла между двумя компаниями и не носила межнационального характера, так как в каждой из них присутствовали представители казахской и других национальностей.

В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено 14 участников драки. Один из них 1 января выехал на территорию Российской Федерации, где позднее был задержан.

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