В Караганде вынесен приговор последнему обвиняемому по убийству в ресторане в новогоднюю ночь

Караганда. 26 ноября. Kazakhstan Today - Оглашен приговор последнему, четырнадцатому обвиняемому по резонансной массовой драке, в которой около ресторана "Древний Рим" в Караганде был убит 23-летний мужчина, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает Liter.kz, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области Исламхан Есенбаев зачитал приговор по видеосвязи. Подсудимый выслушал приговор из здания СИЗО.
Суд приговорил: Гурурян Нарека Овнановича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 2 части 3 статьи 293, а также частью 3 статьи 24 и частью 2 статьи 99 Уголовного кодекса и назначить по статье 293 Уголовного кодекса - 5 лет лишения свободы. По статьям 24-99 УК - 15 лет лишения свободы. Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности", - зачитал приговор судья Исламхан Есенбаев.
В законе указано, что гражданин другой страны, совершивший в Казахстане преступление, подлежит обязательному выдворению из страны. Нарек Гурурян будет выдворен из страны с запретом на въезд сроком на пять лет, но только после отбытия назначенного наказания.
Срок наказания исчисляется с 9 января 2019 года из расчета: один день содержания под стражей за один день отбываниям наказания по приговору суда.
Напомним, в ночь на 1 января в ресторане "Древний Рим" Караганды произошел конфликт, перешедший в групповую драку, в которой погиб один человек, еще трое получили различные ножевые ранения.
Происшествие имело большой резонанс, в соцсетях и мессенджерах распространялись призывы к применению насилия по отношению к представителям определенной национальности. Между тем в органах внутренних дел и прокуратуры заявили, что потасовка произошла между двумя компаниями и не носила межнационального характера, так как в каждой из них присутствовали представители казахской и других национальностей.
В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено 14 участников драки. Один из них 1 января выехал на территорию Российской Федерации, где позднее был задержан.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства