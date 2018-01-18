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В Карагандинской области транспортные полицейские задержали группу похитителей радиаторов от тепловозов18.01.2018
Криминал  12:52

Караганда. 18 января. Kazakhstan Today - Транспортные полицейские задержали в Карагандинской области четырех мужчин, похитивших 14 радиаторов от тепловозов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ДВД на транспорте, сотрудниками Линейного отдела внутренних дел на станции Караганда-Сортировочная установлены и задержаны четыре жителя Карагандинской области, 1975,1979,1989 и 1990 годов рождения, которые совершили кражу 14 радиаторов от тепловозов, принадлежащих Локомотивному эксплуатационному депо станции Балхаш.

Похищенные радиаторы были обнаружены в автомашине, принадлежащей задержанным. Сумма причиненного ущерба составляет более миллиона тенге.

Задержанные дали признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье УК РК "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Ведется расследование, прокомментировали в ДВДТ.
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