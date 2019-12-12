В Карагандинской области проверяют действия сотрудников пробации и участкового после убийства ребенка

Караганда. 11 декабря. Kazakhstan Today - Спецпрокуратура расследует правомочность действий сотрудников пробации и участкового инспектора после убийства трехлетнего ребенка бывшим заключенным в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день спецпрокуратурой проводится расследование уголовного дела, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям сотрудников пробации и участкового инспектора полиции села Бурма", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

В ведомстве проинформировали, что департаментом полиции окончено досудебное расследование по уголовному делу в отношении 23-летнего Игентая Сопыжанова, обвиняемого по пунктам 3,5 части 2 статьи 125, пунктам 3,5,7 части 2 статьи 261, пунктам 3,5 части 2 статьи 99, статье 14 УК РК.

Органом досудебного расследования добыты исчерпывающие доказательства вины Сопыжанова в совершении похищения, удержания в качестве заложника и убийства малолетнего Гарифуллина М.Р.", - подчеркнули в пресс-службе.

Также в ДП отметили, что к поиску ребенка, похищенного бывшим заключенным, были привлечены более 600 сотрудников полиции, в том числе волонтеры. При этом село Бурма расположено почти в 200 километрах от областного центра, откуда был привлечен основной личный состав на поиски ребенка. К тому времени к поиску приступил местный участковый инспектор полиции.

По данным полиции, мама ребенка до трагедии возобновила отношения с Сопыжановым, несмотря на то, что ранее он был осужден за убийство ее родной тети.

Напомним, 5 сентября текущего года в Карагандинской области был похищен трехлетний мальчик . Как стало известно, похититель - бывший возлюбленный мамы ребенка, который в 2014 году был осужден за убийство её тёти. В 2018 году мера наказания ему была снижена с 9 лет до 6 лет 8 месяцев лишения свободы.

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