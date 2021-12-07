В Казахстане 35 медиков привлечены к ответственности за нарушения в сфере оборота наркотиков

НУР-СУЛТАН. 6 ДЕКАБРЯ - В Казахстане в ходе четвертого этапа оперативно-профилактического мероприятия "Дармек", проведенного с 29 ноября по 3 декабря, 35 медиков привлечены к ответственности за нарушения в сфере оборота наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Основная задача ОПМ - выявление нарушений в легальном обороте наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. За время проведения мероприятия проверены 75 предприятий и организаций, использующих эти вещества в своей деятельности, сообщает Polisia.kz

За шесть дней операции в стране выявлено 12 преступлений по статье 303 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществами)", - информирует источник.

В частности, в Нур-Султане, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях возбуждены уголовные дела в отношении трех медицинских работников, допустивших нарушения правил оборота препаратов, содержащих наркотические средства. Зарегистрировано 129 административных правонарушений: 5 - за незаконную фармацевтическую деятельность, 95 - за нарушение правил фармацевтической деятельности, 24 - за нарушение требований технической укрепленности объектов и помещении в сфере оборота наркотиков; 5 - за нарушение норм лицензирования. К административной ответственности привлечено 129 человек, в том числе 32 медицинских работника.

Все материалы переданы в территориальные подразделения Комитета медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения. Из оборота изъято 356 ампул наркотических средств, 5 258 таблеток, 173 ампулы психотропных веществ, 258 ампул прекурсоров.

Как отметили в департаменте по противодействию наркопреступности, выявляются факты продажи наркосодержащих медицинских препаратов "на черном рынке". Нередко именно аптечные препараты с психоактивным действием привлекают интерес подростков и становятся причиной их вовлечения в наркопотребление.

Так, задержан житель Алматинской области, у которого изъято 20 таблеток, относящихся к синтетическим опиоидам. В Атырауской области установлено два таких факта. Здесь изъято в общей сложности 3870 таблеток и 70 флаконов капель атропинового ряда. Аналогичный факт выявлен в Темиртау, где в магазине местный житель реализовал 10 таблеток аптечного препарата", - уточняет источник.

Такие лекарства включены в Перечень сильнодействующих веществ, оказывающих вредное воздействие на жизнь и здоровье человека. Контрольные функции по его ввозу и распространению осуществляются органами здравоохранения. Со своей стороны полицией обеспечивается реагирование на обращения граждан по таким фактам с передачей материалов в уполномоченный орган.