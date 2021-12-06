Ветврача судят по обвинению в руководстве ОПГ наркодельцов в Костанае

КОСТАНАЙ. 5 ДЕКАБРЯ - 51-летнего ветеринарного врача судят по обвинению в руководстве организованной преступной группой (ОПГ) наркодельцов в Костанае, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как пишет " Алау ", восемь человек оказались на скамье подсудимых по обвинению в хранении, сбыте и распространении наркотиков. С материалами дела в отношении группы, которая организовала поставку и продажу гашиша и марихуаны на территории области, впервые ознакомились в костанайском уголовном спецсуде.

Операция по перекрытию крупного канала поставки наркотиков была проведена 22 марта сразу в нескольких регионах страны: в Костанайской, Жамбылской областях и в столице, семью группами костанайских полицейских.

Тогда сообщалось об аресте организатора наркотрафика, 51-летнего ветеринара - жителя Денисовского района, поставщика, курьеров и распространителей запрещенных веществ. Было изъято более 10 килограммов марихуаны и гашиша.

Только во время транспортировки одной партии, у одного из курьеров изъяли пакет с гашишем весом более 5 килограммов. У организатора по месту жительства обнаружили 26 прессованных таблеток гашиша, а также деньги и банковские карты.

На предварительном слушании по делу государственный обвинитель сообщил суду детали предполагаемой преступной схемы.

В сентябре 2020 года житель Денисовского района Костанайской области Серик Исмурзинов, желая создать организованную группу в сфере незаконного оборота наркотиков, с целью получения постоянного, незаконного источника доходов для личного обогащения преступным путем, задался преступным умыслом, направленным на незаконное приобретение, перевозку, хранения в целях сбыта, и сбыт наркотиков в особо крупном размере, на территорию разных населенных пунктов Денисовского района, города Лисаковска, а также города Нур-Султана", - зачитал обвинение гособвинитель Василий Федяй.

Согласно версии обвинения, Исмурзинов обратился к своему давнему знакомому, жителю села Толе-Би Шуйского района Жамбылской области Батырхану Арыстанкулову, который согласился поставлять наркотики. В качестве курьера, по информации следствия, был выбран Фархатбек Жарымбетов - "коммуникабельный, хорошо знающий казахский и русские языки безработный житель Костанайского района".

Исмурзинов подыскал потенциальных распространителей для систематического сбыта наркотиков в Денисовском районе и в прилегающих к нему селе Арха Камыстинского района и города Лисаковска из числа жителей того же района, которым он полностью доверял и с которыми состоял в родственных, дружеских либо приятельских отношениях", - уточнил прокурор.

Ими, как считает следствие, стали Рустам Калиев, Амержан Исмурзинов, Талгат Шигибаев, Андрей Горбась.

В январе 2021 года Исмурзинов в связи с успешностью реализации своих преступных планов решил расширить регион сбыта и сбывать наркотики в столице Казахстана, и с этим предложением обратился к знакомому жителю Нур-Султана Александру Ковалю. Тот согласился. Так, по версии обвинения, Исмурзинов создал преступную группу и руководил ею вплоть до 22 марта этого года. Остальные обвиняются в участии в ней.

Названные лица обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 297 (Незаконное приобретение, перевозка, хранение с целью сбыта и сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенное преступной группой) УК РК.

На предварительном слушании подсудимые сразу же заявили, что во время следствия на них было оказано давление. Судья сообщил, что все заявления будут исследованы в ходе главных разбирательств, начало которых назначено на 15 декабря.