23.01.2025, 12:50 32966
В Казахстане ликвидировали канал поставки наркотиков из южных областей в Астану
Фото: gov.kz
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ликвидировали региональный канал поставки наркотических средств из южных областей страны в Астану, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности РК.
При транспортировке наркотиков задержан наркокурьер. В ходе досмотра автотранспорта обнаружено и изъято 45 килограммов гашиша и 312 килограммов марихуаны. Кроме того, по результатам обысков дополнительно изъято 1,6 тонны марихуаны, а также 1 килограмм гашиша", - проинформировали в КНБ.
Сообщается, что наркотики предназначались для оптового и розничного сбыта в северных регионах Казахстана.
Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). Подозреваемые находятся под стражей", - добавили в комитете.
Ранее каналы сбыта наркотиков ликвидировали в Актау и Алматы.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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24.01.2025, 15:23 5586
Сбил подростка и уехал пить пиво: виновника смертельного ДТП приговорили к тюремному заключению в Алматы
15-летний мальчик погиб от множественных травм
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Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - К семи годам колонии приговорили водителя, который в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбившего 15-летнего мальчика и покинул место преступления.
Как рассказали в пресс-службе Верховного суда, житель Алматы, ранее лишенный права управления автотранспортом на семь лет в 2020 году, вновь сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. На пешеходном переходе он совершил наезд на несовершеннолетнего подростка, что заметил лишь через зеркало заднего вида. Однако до прибытия сотрудников органов внутренних дел скрылся с места ДТП, позже вместе с друзьями выпивал пиво и вернулся домой.
В результате наезда 15-летний подросток получил тяжелые травмы: закрытую шейно-поясничную травму, травму живота и множественные разрывы печени. От полученных травм он скончался.
Суд приговорил обвиняемого к 7 годам лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами. Также с него в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация материального и морального ущерба в размере 14 миллионов тенге.
Напомним, в Уральске полицейский насмерть сбил пешехода.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
24.01.2025, 11:08 9526
В двух городах Казахстана задержаны члены экстремистской группы
Фото: КНБ
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - 22 января Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры в городах Астане и Косшы Акмолинской области задержано четверо граждан Казахстана, подозреваемых в участии в экстремистской деятельности, сообщили в пресс-службе КНБ.
Они подозреваются в пропаганде терроризма, организации и участии в экстремистской деятельности, а также вербовке новых сторонников. В ходе обысков по местам жительства изъяты религиозные материалы и другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении.
В настоящее время ведется досудебное расследование по статьям 256, 259 и 405 Уголовного кодекса. Иная информация разглашению не подлежит.
24.01.2025, 11:02 8126
Пистолеты, гранаты и свыше тысячи боеприпасов: в Алматы расследуют 10 фактов создания ОПГ
Фото: polisia.kz
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Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Алматы расследует 10 фактов, связанных с созданием организованной преступной группы, сообщает Polisia.kz.
Согласно данным управления по борьбе с организованной преступностью, в прошлом году была прекращена деятельность 22 человек, связанных с уголовным миром", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в ходе операций по борьбе с преступностью из незаконного оборота изъято 99 единиц огнестрельного оружия.
В их числе 18 пистолетов, шесть автоматов, 26 единиц нарезного оружия, семь винтовок, шесть обрезов, 35 единиц травматического оружия, 15 гранат и более 1456 боеприпасов. Кроме того, сотрудники УБОП пресекли два случая торговли людьми, а также 25 фактов сводничества и организации притонов", - добавили в полиции.
Ранее в Жамбылской области ликвидировали ОПГ.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
23.01.2025, 11:59 35171
Оборудование для мошеннических звонков изъяли у 19-летнего жителя Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Оборудование Sim-Box, роутер и более 460 сим-карт казахстанских сотовых операторов изъяли сотрудники Киберпола на съемной квартире у 19-летнего жителя Алматы, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
По словам задержанного, он нашел работу через социальные сети в январе, откуда получал указания, а оборудование ему передали через курьера.
Оборудование Sim-Box широко используется мошенниками для массовой генерации телефонных звонков, отправки рассылок и подмены абонентских номеров", - напомнили в Генпрокуратуре.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 213 УК РК "Неправомерное использование программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства".
Это уже шестой выявленный случай использования оборудования Sim-Box за последние три месяца в Алматы, уточнили в ведомстве. Все подозреваемые, включая граждан ближнего зарубежья, арестованы.
21 января 2024 года прокуратурой Медеуского района в суд направлено уголовное дело в отношении двух лиц: у одного изъят Sim-Box, а второй являлся дропером. В ходе следствия судом наложен арест на банковские счета подозреваемых, которые преступным путем завладели денежными средствами потерпевших на сумму 7,8 млн тенге. Наряду с вышеуказанной статьей им вменяется пособничество в мошенничестве, за их совершение предусматривается лишение свободы сроком от 5 до 10 лет", - рассказали в ведомстве.
В Генпрокуратуре призвали граждан быть бдительными, не идти на поводу сомнительных работодателей, предлагающих легкие заработки, а при наличии сведений о подозрительных звонках - сообщать в правоохранительные органы.
23.01.2025, 11:20 36476
В Казахстане за 2024 год совершили свыше 870 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за 2024 год совершили 874 преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Подчеркивается, что по итогам 2024 года в целом регистрация уголовных правонарушений снизилась со 140 272 до 132 778. В частности, убийства сократились с 591 до 566, причинения тяжкого вреда здоровью - с 1806 до 1627, грабежи - с 2030 до 1551, кражи - с 42 639 до 30 593, скотокрадства - с 1520 до 151, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних - с 876 до 874 и подростковая преступность - с 1925 до 1890.
Также в 2024 году зафиксирован рост мошенничества, при этом интернет-мошенничества возросли на 5%.
Основная масса таких правонарушений связана с телефонным мошенничеством и последующим оформлением кредитов на пострадавших", - проинформировали в пресс-службе.
В этой связи, отметили в Генпрокуратуре, в отношении банков и операторов связи зарегистрировано 30 уголовных дел.
В июле 2024 года на базе Национального банка создан антифрод-центр, который позволяет участникам выявлять и оперативно блокировать незаконные транзакции, обмениваться информацией в режиме реального времени. К нему подключены более 60 организаций. Антифрод-центром заблокированы переводы на 1,2 млрд тенге, добровольно возвращен 81 млн тенге. В прошедшем году внедрена практика взыскания в гражданском порядке с дроперов денежных средств за неосновательное обогащение", - добавили в ведомстве.
Стоит отметить, что сегодня в Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. Как ранее отмечал мажилисмен Никита Шаталов, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников. В МЦРИАП сравнили бюджет киберпреступников с ВВП Казахстана.
В 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 млрд тенге. Количество жалоб на интернет-мошенников резко возрастает в праздничные дни.
Ранее блогер Тимур Асылханов предупредил казахстанцев об очередной мошеннической уловке - с помощью доставки букета цветов на получателей оформляют кредиты. Кроме того, мошенники звонят казахстанцам от имени сотрудников КГД. Также они продолжают писать казахстанцам от имени сотрудников Антикора.
Депутат нижней палаты Асхат Рахимжанов, озвучивая свой депзапрос, потребовал проверить банки на причастность к мошенническим схемам.
Председатель комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов сообщил, что в Казахстане может появится сall-центр для борьбы с мошенниками. По его словам, далее будет интеграция с антифрод-центром Национального банка Казахстана и антифрод-центрами операторов связи.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
23.01.2025, 08:47 41941
В Сарани грабитель с ножом напал на продавщицу магазина Дополнено
Фото: скриншот из видео @shocknewskz
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Сарань. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из магазинов города Сарани Карагандинской области грабитель с ножом напал на продавщицу. Пострадавшая скончалась.
В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области сообщили, что по факту обнаружения тела 27-летней жительницы города Сарани с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело.
С целью установления и задержания подозреваемого лица ориентирован весь личный состав органов внутренних дел области. Создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников департамента полиции. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Обстоятельства происшествия выясняются", - проинформировали в полиции.
Видеозапись жуткого нападения появилась в социальных сетях.
Дополнено 23.01.2025, 12.10
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве продавщицы магазина в Сарани, сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.
В результате проведенных оперативных мероприятий по факту убийства 27-летней жительницы Сарани вечером задержан подозреваемый. Следственной группой ДП Карагандинской области 50-летний мужчина взят под стражу. Следственные мероприятия продолжаются", - проинформировали в полиции.
Дополнено 23.01.2025, 18.10
В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области рассказали, что мотивом подозреваемого в убийстве продавщицы магазина в Сарани, побудившего его к совершению тяжкого преступления, являются деньги.
Попытался (подозреваемый. - Прим. ред.) с применением насилия, и угрожая ножом, завладеть кассой магазина. Однако продавец оказала сопротивление, в ходе которого ей были нанесены ножевые ранения, от которых она скончалась. Орудие преступления - нож изъят", - пояснили в пресс-службе.
Также подчеркивается, что по факту убийства была создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников полиции города и области.
Ранее в Алматы задержали подозреваемого в вооруженном нападении на семейную пару. В 2023 году два преступника в масках ворвались в дом к сельчанке и ограбили на 22 млн тенге, а в 2022 году в Шымкенте грабитель, угрожая кассиру ножом и кастетом, ограбил АЗС.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш заявил журналисту Kazakhstan Today, что проявление и интенсивность уличной преступности напрямую связаны с перенаселением крупных городов Казахстана.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Также стоит отметить, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
В частности, в декабре в Алматы убили 20-летнего мужчину. В начале июня в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник. В мае старшеклассники устроили массовую драку в Мангистауской области.
Еще один резонансный инцидент произошел в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы. Тогда на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября. Позже суд вынес приговор по резонансному делу. Агентство будет информировать читателей.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане
22.01.2025, 14:41 79511
В полиции сообщили о завершении уголовного дела об убийстве Шерзата Полата
Фото: Polisia.kz
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Талгар. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Алматинской области сообщили о завершении уголовного дела об убийстве 16-летнего Шерзата Полата в октябре прошлого года в Талгаре.
Уголовное дело по убийству несовершеннолетнего парня в ночь на 4 октября в Талгаре завершено.
На данный момент идет процесс ознакомления сторон с материалами досудебного расследования. После ознакомления уголовное дело будет направлено прокурору для проверки законности и решения вопроса о направлении дела в суд", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 16-летний подросток был убит в Талгаре в начале октября в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.
Заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.
После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.
9 декабря стало известно, что на окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве несовершеннолетнего. Им оказался дядя погибшего подростка.
Во время его похорон в селе Азат произошел инцидент, в результате которого был задержан отец Шерзата Полата - Каржаубай Нурумов. Его арестовали на 15 суток. Также за призывы к митингам на 15 суток арестована его двоюродная сестра.
12 декабря стало известно, что на Нурмова завели уголовное дело по факту хулиганства.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
22.01.2025, 12:14 82761
Разыскиваемого за торговлю наркотиками казахстанца экстрадировали из России
Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемого в торговле наркотиками жителя Жамбылской области экстрадировали из России, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
Подозреваемого экстрадировали за незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере для привлечения к уголовной ответственности, уточнили в ведомстве.
Установлено, что в сентябре 2023 года подозреваемый хранил и перевозил с целью сбыта 13 килограммов марихуаны.
В ходе досудебного расследования подозреваемый скрылся от органа уголовного преследования, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В августе 2024 года он задержан на территории Кировской области Российской Федерации, после чего по запросу Генеральной прокуратуры был экстрадирован на Родину", - рассказали в Генпрокуратуре.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
Ранее транснациональную организованную преступную группу задержали в Жетысу. У задержанных изъято около 6 кг мефедрона.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?