В Казахстане участились случаи повторного привлечения средств в финпирамиды - АФМ

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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане участились случаи повторного привлечения средств в финансовые пирамиды, преступная деятельность которых доказана в суде, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Их открывают нечистые на руку люди, которые используют раскрученные наименования, те же приемы привлечения денег, демонстрируя мнимую стабильность прежней лжеинвестиционной деятельности", - заявили в пресс-службе.
Ранее Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовых пирамид, таких как LV Force, World Business Consulting, TheFinico, Caspian Crocus, B2B Jewelry, ПК Елімай-2019, "Мебельный проект Нур", "Лидер", "Лидер капитал-168", "Нарымбетова", Hermes-LTD и многих других.
Сообщается, что они реализовали преступные схемы отъема средств у граждан, прикрываясь различными видами деятельности - от примитивных мессенджеров до образовательных курсов и покупки недвижимости.
Несмотря на то что компании являются финансовыми пирамидами, а население теряет свои сбережения, некоторые граждане продолжают вкладывать деньги, принимая рекламные акции преступников за честный вид заработка", - отметили в АФМ.
Также в агентстве призвали граждан быть бдительными, не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые компании.
Ранее сообщалось, что в Актюбинской области приверженцы деструктивно-религиозного течения организовали финпирамиду.