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В Казахстане участились случаи повторного привлечения средств в финпирамиды - АФМ

05.12.2022, 15:47 27066
В Казахстане участились случаи повторного привлечения средств в финпирамиды - АФМ
Фото: Depositphotos
В агентстве призвали граждан быть бдительными, не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые компании
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане участились случаи повторного привлечения средств в финансовые пирамиды, преступная деятельность которых доказана в суде, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Их открывают нечистые на руку люди, которые используют раскрученные наименования, те же приемы привлечения денег, демонстрируя мнимую стабильность прежней лжеинвестиционной деятельности", - заявили в пресс-службе.


Ранее Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовых пирамид, таких как LV Force, World Business Consulting, TheFinico, Caspian Crocus, B2B Jewelry, ПК Елімай-2019, "Мебельный проект Нур", "Лидер", "Лидер капитал-168", "Нарымбетова", Hermes-LTD и многих других.


Сообщается, что они реализовали преступные схемы отъема средств у граждан, прикрываясь различными видами деятельности - от примитивных мессенджеров до образовательных курсов и покупки недвижимости.

Несмотря на то что компании являются финансовыми пирамидами, а население теряет свои сбережения, некоторые граждане продолжают вкладывать деньги, принимая рекламные акции преступников за честный вид заработка", - отметили в АФМ.


Также в агентстве призвали граждан быть бдительными, не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые компании.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области приверженцы деструктивно-религиозного течения организовали финпирамиду.
 

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В полиции раскрыли подробности гибели начальника участка ТЭЦ Экибастуза

06.12.2022, 11:45 3446
В полиции раскрыли подробности гибели начальника участка ТЭЦ Экибастуза
Фото: Polisia.kz
Начальник участка теплоэлектроцентрали Экибастуза скончался после ссоры с супругой
Экибастуз. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По информации полиции, начальник участка теплоэлектроцентрали Экибастуза скончался после ссоры с супругой.

По предварительным данным, обстоятельства произошли в гараже погибшего после ссоры со своей супругой. Назначен ряд экспертиз, по результатам будет принято решение", - рассказали в полиции.


Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования в управлении полиции Экибастуза, проводится досудебное расследование.

Также сообщается, что по факту распространения внутреннего документа полиции департаментом полиции Павлодарской области проводится служебная проверка.

Напомним, 4 декабря в салоне автомобиля нашли мертвым начальника участка ТЭЦ Экибастуза.
 

В Уральске несовершеннолетнюю девушку вовлекли в занятие проституцией

05.12.2022, 19:25 22106
Подозреваемые получали денежное вознаграждение в размере 10-15 тысяч тенге
Уральск. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Управление по борьбе с организованной преступностью ДП ЗКО провело рейды по саунам и съемным квартирам Уральска. В результате проведенных мероприятий были задержаны две жительницы города, занимавшиеся сводничеством и вовлечением в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетней, сообщает Polisia.kz.

В одной из саун Уральска 46-летняя женщина представляла для интимного обслуживания двух женщин 39 и 37 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 309, часть 1, УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество".

Также установлено, что в одной из съемных квартир 53-летняя женщина привлекла к занятию проституцией 17-летнюю девушку. Подозреваемые получали денежное вознаграждение в размере 10-15 тысяч тенге.

Начато досудебное расследование по статье 134, часть 1, УК РК "Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией".

 

В Акмолинской области похитили 26 млн тенге, выделенных на ремонт школы

05.12.2022, 17:15 24181
В Акмолинской области похитили 26 млн тенге, выделенных на ремонт школы
Фото: Depositphotos
Виновные завысили объем и стоимость произведенных работ и не выполнили часть предусмотренных договором работ
Кокшетау. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области руководство подрядных организаций похитило 26 млн тенге, выделенных на ремонт школы, сообщает пресс-служба Аршалынского районного суд.

Одной из школ в Акмолинской области требовался ремонт. В 2019 году отдел образования выделил 142 млн тенге, из которых руководство подрядных организаций похитило 26 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.


Суд установил, что виновные завысили объем и стоимость произведенных работ и не выполнили часть предусмотренных договором работ.

Приговором суда осуждены:

  • руководитель госпредприятия за растрату госсредств в особо крупном размере к 7 годам с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе;
  • два директора ТОО за пособничество в хищении указанных выше денег к 7 годам лишения свободы с лишением возможности занимать материально-ответственные должности в коммерческих организациях.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Как сообщалось ранее, сегодня тысячи казахстанских школьников учатся в переполненных классах по 30-40 учеников, в 130 школах ведется трехсменное обучение. В таком положении дети не могут получать качественное образование.

Проблема с трехсменками остро стоит в Алматы, а также в Мангистауской, Жамбылской и Акмолинской областях.

Похожая ситуация и в нескольких школах столицы и Шымкента. Проблему с трехсменными школами обещают решить лишь в 2025 году, но президент Касым-Жомарт Токаев еще в 2019 давал поручение полностью снять этот вопрос с повестки.


 

В Шымкенте семья распространяла наркотики через Telegram

05.12.2022, 15:54 26221
В Шымкенте семья распространяла наркотики через Telegram
Фото: Polisia.kz
Наркотики они оставляли для покупателей в тайниках на территории города
Шымкент. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте полицейские выявили интернет-магазин, занимающийся распространением наркотиков в социальной сети Telegram, задержаны 3 человека.

Двое из них - 41-летняя женщина и 35-летний мужчина, состоящие в гражданском браке, а третий - 21-летний сын женщины от первого брака. Через интернет они принимали заказы на наркотики и оставляли их для покупателей в тайниках на территории города", - сообщает Polisia.kz.


При обыске у подозреваемых в Шымкенте и Туркестанской области обнаружены и изъяты электронные весы, банковские карточки, мобильные телефоны и различные предметы для расфасовки и упаковки наркотических средств, также незарегистрированное оружие и патроны, а также 68 свертков с наркотиками. Кроме того, из тайников изъяты еще 2 свертка с наркотическими веществами. Общий вес синтетических наркотиков составил 37 граммов.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

 

Патрульные полицейские ЗКО обвинили своего руководителя во взяточничестве

05.12.2022, 13:44 30081
Патрульные полицейские ЗКО обвинили своего руководителя во взяточничестве
Фото: Polisia.kz
Они обратились с просьбой к министру взять это дело на особый контроль
Уральск. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Патрульные полицейские Западно-Казахстанской области обратились за помощью к министру внутренних дел. В письме, адресованном министру, они обвинили свое руководство во взяточничестве и поборах.

В Telegram-каналах и мессенджерах появилось письмо, адресованное министру внутренних дел Марату Ахметжанову и начальнику департамента собственной безопасности МВД Арману Саданову. К ним обратились сотрудники батальона дорожной патрульной полиции ЗКО. Они пожаловались, что в их "коллективе не существует закона, а моральный климат ухудшается с каждым днем". Виновными в этом авторы письма считают командира батальона Жанабаева и командира взвода Шекеева", - сообщает портал "Мой город".


По словам полицейских, их руководители устроили в подразделении торговую лавочку.

Они организовали поборы с подчиненных. За поимку в пьяном виде за рулем сумма решения вопроса 200 тысяч тенге. Имеются факты незаконного вывоза дизельного топлива Жанабаевым в Россию. Хотя на законном основании введен запрет. До этого времени Жанабаев и Шекеев были отстранены от занимаемых должностей за коррупционные правонарушения. Шекеев около шести месяцев был в распоряжении начальника департамента полиции Актюбинской области. B их отношении проводились служебные разбирательства, но, несмотря на имеющиеся правонарушения, Жанабаев и Шекеев продолжают нести службу в органах внутренних дел", - говорится в письме.


Стражи порядка отметили, что Шекеев решил вопрос перевода в ДП ЗКО через начальника ведомства "подручного" Аблазимова. Также в письме сообщается об организованных комбатом поставках крупного рогатого скота из России.

Используя свое служебное положение, давал команды отпускать и не проверять КамАЗы со скотом, привезенным из РФ. Помогает ему в этих делах непосредственно Шекеев", - сообщают полицейские.


Они обратились с просьбой к министру взять это дело на особый контроль.

В департаменте собственной безопасности МВД РК сообщили, что для проверки достоверности информации назначена служебная проверка, по итогам которой будет принято законное решение.
 

В Абайской области ликвидирован подпольный цех по производству алкоголя

05.12.2022, 09:25 34631
В Абайской области ликвидирован подпольный цех по производству алкоголя
Изъят алкоголь стоимостью свыше 2,5 млн тенге
Семей. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Спецоперацию по ликвидации подпольного цеха по реализации алкоголя провели сотрудники УБОП департамента полиции области Абай. Контрафактный алкоголь в подвальном помещении разливал 57-летний житель областного центра.

По данным Polisia.kz, он оборудовал цех с ручной линией по розливу спиртного. Сотрудники полиции обнаружили в помещении более 1500 литров алкоголя в 12 канистрах разных объемов.

Общая стоимость изъятого спиртного превышает 2,5 млн тенге. Образцы нелегальной продукции направлены для проведения физико-химической экспертизы.

Данный факт зарегистрирован и передан по подследственности для принятия процессуального решения в департамент экономических расследований по области Абай", - сказал заместитель начальника УБОП ДП области Абай Асет Шахантаев.


 

Покерный клуб в Актау: задержаны организатор и два дилера

04.12.2022, 16:16 46691
Покерный клуб в Актау: задержаны организатор и два дилера
Фото: МВД РК
При обыске изъяты игровой стол, 154 фишки, 16 упаковок карт, деньги и сверток с марихуаной
Актау. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 3 декабря сотрудники УБОП ДП Мангистауской области ликвидировали покерный клуб в одном из ЖК Актау, сообщает пресс-служба МВД РК.

Задержаны организатор и два дилера. В помещение клуба также находилась официантка и игроки.

При обыске изъяты: игровой стол, 154 фишки, 16 упаковок карт, два самодельных аппарата для употребления марихуаны, 374 тысячи тенге, 200 долларов, 50 евро и сверток с марихуаной.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 307, часть 2, УК РК. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.
 

В Шымкенте грабитель, угрожая кассиру ножом и кастетом, ограбил АЗС

04.12.2022, 14:15 46441
Подозреваемый пытался скрыться от полицейских на такси
Шымкент. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 3 декабря, около 04.30 мужчина в маске, угрожая ножом и кастетом, отобрал у кассира АЗС, расположенной на пересечении улицы Толеметова и проспекта Байдибек би, выручку.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Мужчина пытался скрыться на такси, сообщает OTYRAR.

Подозреваемый в ограблении АЗС доставлен в управление полиции Каратауского района ДП Шымкента. Ведется следствие.
 

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