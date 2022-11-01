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В Костанайской области изъято более шести тысяч бутылок контрафактной водки

31.10.2022, 12:38 16476
В Костанайской области изъято более шести тысяч бутылок контрафактной водки
Фото: кадр из видео
Костанай. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области пресечена деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции, рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу Республики Казахстан.
Производство алкоголя на сумму 7 миллионов тенге произведено без учетно-контрольных марок.
 
В ходе проведения обыска установлена и изъята готовая водочная продукция в количестве более 6 тысяч бутылок, 200 литров спирта, крышки с дозатором, шланги, спиртомер и т.д.
 
Расследование продолжается.


В Шымкенте уничтожили 12 тысяч бутылок контрафактного алкоголя.
 

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В Павлодаре бухгалтер спортшколы украла 8,3 млн тенге

31.10.2022, 20:45 9711
Павлодар. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники областного департамента экономических расследований выявили хищение бюджетных денег бухгалтером детско-юношеской спортивной школы "Батыр", сообщает Pavlodarnews.kz.
 
Следствие установило, что с 1 января 2018 года по 30 ноября 2020 года она собирала выручку от платных услуг, в том числе проката и пользования спортивным инвентарем, аренды бассейнов и оказания образовательных услуг. При этом приходно-кассовые ордера не выписывала.
 
В результате преступных действий финансового работника государству причинен материальный ущерб на 8,3 миллиона тенге, что является крупным размером.
 
Суд № 2 Павлодара учел признание вины, раскаяние, наличие двух малолетних детей и приговорил обвиняемую к трем годам ограничения свободы.
 

В Алматы завели дело по факту рытья котлована близ кладбища в Горном Гиганте

31.10.2022, 16:57 14106
В Алматы завели дело по факту рытья котлована близ кладбища в Горном Гиганте
Алматы. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы завели дело по факту рытья котлована близ кладбища в Горном Гиганте, сообщили в акимате города.
 

На объекте по улице Оспанова, № 89/10, Медеуского района начаты строительно-монтажные работы на стадии котлована без разрешительной документации на строительство. Собственником вышеуказанного объекта на праве частной собственности является Мудревская Е.Н. В связи с чем в отношении собственника приняты административные меры части 1 статьи 316 (строительство (реконструкция, реставрация, расширение, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) объектов и их комплексов без проектной (проектно-сметной) документации либо по проектной (проектно-сметной) документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу), статье 321 (осуществление строительства без сопровождения технического и авторского надзоров) КоАП РК", - цитирует kaztag.kz заявление городского акимата.

 
Вместе с тем, добавили в горакимате, управлением градостроительного контроля Алматы в отношении собственника выдано представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений, с приостановлением строительно-монтажных работ.
 
Ранее сообщалось, что акимат Алматы не давал разрешения на строительство ЖК близ кладбища в Медеуском районе.
 
По словам акима Ерболата Досаева, на этом участке не предполагается строительство многоквартирного жилого комплекса. Он напомнил, что выше Аль-Фараби строить многоквартирные жилые комплексы запрещено. Земля была предусмотрена для индивидуального жилищного строительства с административным корпусом.
 

Подозреваемого в изнасиловании работницы гостиницы задержали в Алматы

31.10.2022, 16:27 14866
Алматы. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы полицейские задержали ранее судимого жителя Алакольского района, разыскиваемого по подозрению в изнасиловании 53-летней работницы одной из гостиниц Талдыкоргана, сообщает Polisia.kz.
 
Его задержали в Алматы, доставили по месту совершения преступления и поместили под стражу.
 

Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений и отбывал наказание в пенитенциарных учреждениях. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение разыскиваемого, который скрывался на территории Алматы. В настоящее время он доставлен в Талдыкорган и помещен под стражу", - проинформировали в городской полиции.

 
Заявление от пострадавшей поступило в городскую полицию 28 октября. Как выяснилось, работающая в местной гостинице женщина подверглась изнасилованию со стороны неизвестного, проживавшего в одном из номеров заведения. Нарушителем оказался 35-летний житель Алакольского района, выяснить это полицейским удалось по установленным в гостинице камерам видеонаблюдения.
 
В настоящее время проводится расследование по статье 120 (Изнасилование) и статье 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера). В ходе расследования задержанный будет проверен на причастность к другим преступлениям.
 

Экс-замакима Атырауской области грозит семь лет лишения свободы за взятки

31.10.2022, 15:28 16651
Экс-замакима Атырауской области грозит семь лет лишения свободы за взятки
Фото: atpress.kz
Атырау. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокурор запросила 7-летний тюремный срок с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные государственные должности для бывшего заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой.
 

Назначить 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать государственные должности. Отбывание срока определить в учреждении средней безопасности. Также лишить Хаменову ордена "Курмет". Ко времени содержания под стражей Хаменовой зачесть срок наказания из расчета 1 день под стражей за 1,5 дня. В связи с наличием несовершеннолетнего ребенка у подсудимой прошу отсрочить наказание до трех лет", - цитирует слова прокурора AtyrauPress.kz.


Также 7 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности прокурор попросила для бывшего главы областного управления культуры Акылбека Рыскалиева.
 
Третьему подсудимому - Умиртаю Адамову, который подозревается в даче взятки, прокурор предлагает наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.
 
Бывшего заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменову обвиняют в получении взятки группой лиц по предварительному сговору. По этой же статье проходит второй подсудимый - руководитель областного управления культуры Акылбек Рыскалиев.
 
Третий подсудимый - директор ТОО "Балқыту" Умиртай Адамов обвиняется в даче взятки в крупном размере лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций. Речь идет о сумме в 4,5 миллиона тенге за заключение договора госзакупок для установки памятника Абаю в Атырау.
 

Схрон с оружием обнаружен в Акмолинской области

31.10.2022, 14:51 17516
Схрон с оружием обнаружен в Акмолинской области
Фото: Polisia.kz
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Акмолинской области обнаружили на объездной Карасайской трассе арсенал оружия.
 

В бетонном водосточном тоннеле полицейскими обнаружено четыре единицы огнестрельного оружия: гладкоствольное ружье марки МЦ 2112, нарезное ружье ТОЗ 5, ружье 20-го калибра, обрез гладкоствольного ружья ИЖ-К 12-го калибра", - сообщает Polisia.kz.

 
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 287, часть 3, УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу.

Ранее схроны с похищенным оружием были обнаружены в Талдыкоргане и Таразе.

 

Двойное убийство в Актобе: задержаны 13 подозреваемых

31.10.2022, 14:27 18571
Двойное убийство в Актобе: задержаны 13 подозреваемых
Актобе. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По факту двойного убийства в Актобе задержаны все подозреваемые, среди них - директор клуба, где произошло убийство.
 

Всего по подозрению в совершении данного преступления задержаны 13 подозреваемых, в том числе директор ночного клуба за недонесение о совершении особо тяжкого преступления, а также непринятие мер по оказанию своевременной медицинской помощи. В отношении задержанных проводится проверка на причастность к совершению других преступлений. Также будет внесен судебный иск об аннулировании лицензии и закрытии данного клуба", - сообщает Polisia.kz.

 
Также в рамках расследования уголовного дела департамент полиции проверит все увеселительные заведения на предмет соблюдения требований безопасности, в том числе привлечения лицензированных охранных агентств. Дальнейшая информация о ходе расследования уголовного дела будет представлена общественности по согласованию с надзорным органом.

Напомним, 26 октября в Актобе напротив банного комплекса на берегу реки Илек были обнаружены два тела с признаками насильственной смерти. В убийстве подозревают охранников ночного клуба.  
 

Напавшего на журналистку грабителя задержали в Таразе

31.10.2022, 14:14 19136
Тараз. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Тараза задержали напавшего на журналистку грабителя.
 

Сообщение о нападении поступило в полицию 23 октября в 06.40. Женщина сообщила, что на аллее Жастар по улице Сулейменова неизвестный мужчина пытался отобрать у нее мобильный телефон и деньги, при этом он несколько раз ее ударил. А когда женщина стала отчаянно сопротивляться, убежал в неизвестном направлении", - сообщает Polisia.kz.

 
 
Со слов потерпевшей был составлен фоторобот, изучено видео с камер видеонаблюдения, в том числе центра оперативного управления УП города Тараза.
 

В результате комплекса мероприятий сотрудники криминальной полиции Жамбылской области задержали 35-летнего горожанина. Подозреваемый помещен в ИВС. Ведется досудебное расследование по статьям 24, часть 3, и статье 191, часть 2, "Покушение на грабеж", - сообщили в полиции.

 

Суд Нью-Йорка предъявил Аблязову новые обвинения

31.10.2022, 13:41 19131
Суд Нью-Йорка предъявил Аблязову новые обвинения
Фото: Depositphotos
Нью-Йорк. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Федеральный суд Нью-Йорка обвиняет Мухтара Аблязова в неуважении к суду, сообщили в пресс-службе "БТА Банка".
 

Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка 24 октября 2022 года вынес окончательное решение после проведения слушаний с доказательствами в пользу истцов - АО "БТА Банк" и города Алматы против Мухтара Аблязова за неоднократные нарушения им судебных приказов. В решении Аблязов признан виновным в нарушении постановления суда, вынесенного годом ранее, с присуждением ему выплаты в размере 140 115,60 долларов США в качестве компенсации расходов Алматы и "БТА Банка", связанных с нарушением. Решение также влечет за собой наложение штрафа в размере 1000 долларов США в день до полной оплаты Аблязовым суммы, указанной в решении суда", - говорится в сообщении.

 
Там уточнили, что решение о неуважении к суду последовало за постановлением судьи-магистрата США Кэтрин Х. Паркер от 19 августа 2022 года, в котором рекомендовалось привлечь Аблязова к ответственности и оштрафовать, а также за постановлением Джона Г. Коелтла, окружного судьи США по Южному округу Нью-Йорка, от 21 октября 2022 года, в котором были отклонены возражения Аблязова против постановления судьи Паркер.
 
В своем постановлении от 19 августа судья Паркер отклонила каждое из возражений Аблязова в отношении невыполнения предыдущих постановлений суда, установив следующее:
 
  • суд вынес "четкое и недвусмысленное постановление" о санкциях в отношении Аблязова, о чем Аблязов был уведомлен, поскольку участвовал в судебном разбирательстве и возражал против постановления о санкциях. Данное возражение было отклонено окружным судьей США Элисон Натан;
  • доказательства невыполнения Аблязовым постановления суда были "ясными и убедительными" и фактически признаны Аблязовым;
  • суд установил, что Аблязов "не приложил каких-либо усилий" для выполнения постановления;
  • наконец, суд отклонил как "необоснованные" попытки Аблязова обвинить истцов в том, что они подали иски против него, решив, что данный аргумент "не оправдывает вопиющее пренебрежение его обязательств по раскрытию информации в этом деле и не имеет отношения к выполнению им постановлений суда".

В связи с этим судья Паркер рекомендовал привлечь Аблязова к ответственности за неуважение к суду.
 
В пресс-релизе уточнили, что это первый случай, когда суд в США вынес окончательное решение о неуважении к суду в отношении Аблязова, и следует за многочисленными постановлениями о санкциях в отношении Аблязова и его соответчиков Ильяса и Виктора Храпуновых.
 
Ранее судья Паркер пришел к выводу, что "Храпуновы, и особенно Ильяс, нарушили многочисленные обязательства", "признались в удалении" доказательств и ложно утверждали, что не могут получить доступ к другим доказательствам. Суд также установил, что "Храпуновы нарушили различные постановления суда по данному делу", начиная с несанкционированной утечки конфиденциальных показаний Ильяса Храпунова.
 
Мухтар Аблязов, Ильяс Храпунов и их помощники неоднократно отказывались честно участвовать в судебном процессе и нарушали многочисленные судебные постановления.
 

Привлечение Аблязова к ответственности за неуважение к постановлениям американского суда, так же как ранее он был привлечен к ответственности за неуважение к постановлениям английского суда, является важным сигналом того, что Аблязов будет привлечен к ответственности за свои проступки и не стоит выше закона", - подчеркивается в информации.

 
Разбирательство в Нью-Йорке от имени города Алматы и "БТА Банка" было начато более шести лет назад по обвинению Мухтара Аблязова и его преступных сообщников в отмывании украденных денег в США. Как уже установили суды по всему миру, Аблязов украл миллиарды долларов у "БТА Банка" путем выдачи фиктивных кредитов - действия, за которые он уже был осужден и приговорен в Казахстане, а также признан подлежащим гражданско-правовой ответственности в судах Великобритании. В ходе судебного разбирательства в США истцы собрали дополнительные весомые доказательства преступлений Аблязова, а также заручились показаниями многочисленных свидетелей этих преступлений. Начало судебного процесса запланировано на 28 ноября 2022 года в Нью-Йорке перед американским судом присяжных.
 

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