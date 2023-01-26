В Костанайской области пресечена деятельность нелегальных криптообменников  

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Костанай. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области пресечена преступная деятельность группы лиц, которые осуществляли запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ, KZ-EXCHANGE.COM вне площадки МФЦА, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области пресечена преступная деятельность группы лиц, которые осуществляли запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ, KZ-EXCHANGE.COM вне площадки МФЦА, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, информирует пресс-служба АФМ.









По шести адресам произведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты ноутбуки, моноблоки, сотовые телефоны, банковские и бухгалтерские документы, ключи (флеш-карты) от криптокошельков, используемых при осуществлении преступной деятельности. Установлены криптоактивы на сумму 6000 долларов США на двух криптокошельках, на которые направлено временное ограничение на платформе Binance.





Обнаружены еще криптоактивы на сумму более 200 000 долларов США на других криптобиржах.





Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.





Напомним, на рассмотрении парламента РК находится закон о цифровых активах. Цель документа - создание правовой базы для развития деятельности по выпуску и обороту цифровых активов и цифрового майнинга в Казахстане. Законопроект предусматривает лицензирование деятельности цифровых активов и будет способствовать работе майнинговых пулов.





Также в документе прописаны нормы, касающиеся представления сведений о доходах цифровых майнеров и пулов в целях налогообложения.





Важными новеллами является то, что у майнеров появится определенная регламентация деятельности цифровых бирж, а государство в свою очередь сможет осуществлять контроль этой сферы. Депутаты считают, что закон позволит сформировать легальный рынок цифровых активов, привлечь иностранные инвестиции, которые повлекут за собой развитие экономики страны в целом, а также увеличить поступления в госбюджет.



