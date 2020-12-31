В Кызылорде задержали серийного квартирного вора

Кызылорда. 30 декабря. Kazakhstan Today - 24 декабря в отдел полиции Жалагашского района департамента полиции Кызылординской области с заявлением обратилась 72-летняя жительница села. Пенсионерка указала, что в ночь с 15 на 16 декабря неизвестный, воспользовавшись отсутствием хозяев, взломал дверь ее дома и украл различные бытовые предметы на общую сумму 285 тысяч тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , начальник отделения криминальной полиции Есенгали Жумагали и оперуполномоченный Сабит Кенбаев "по горячим следам" задержали подозреваемого. Все украденное изъято в качестве вещественных доказательств.

Подозреваемым оказался ранее судимый житель этого поселка. Он полностью признал свою вину и водворен в изолятор временного содержания района. В ходе следствия установлено, что подозреваемый причастен еще к двум аналогичным фактам кражи.

Напомним, в ноябре у жителя Петропавловска украли гараж. В конце октября в Нур-Султане задержана молодая пара, похитившая дорогие духи из магазина женской косметики и парфюмерии. Также в конце октября спящий в комнате общежития ребенок не помешал преступнику совершить кражу в Нур-Султане.

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