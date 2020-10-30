Девушка и молодой человек воровали дорогой парфюм в магазинах Нур-Султана

Нур-Султан. 29 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане задержана молодая пара, похитившая дорогие духи из магазина женской косметики и парфюмерии, передает Kazakhstan Today.

В полицию с заявлением о краже обратился представитель сети магазинов по продаже парфюмерии. Записи с камер видеонаблюдений в магазине запечатлели двух подозреваемых и сам процесс кражи.

Молодая пара, девушка и парень действовали дерзко и ловко. Парень, рассматривая товар с витрины, положил себе в карман два флакона духов. Девушка закидывала парфюм в открытую сумку. Парочку интересовали духи дорогих брендовых марок, таких как Montale, Versace, Dolce & Gabbana, Valentino. За одно посещение магазина похитители вынесли из магазина 6 флаконов парфюмерии, на общую сумму 78 тысяч тенге", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

В течение двух дней полицейские вышли на след подозреваемых в краже и задержали двух жителей столицы - мужчину в возрасте 25-ти лет и 22- летнюю девушку. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания ДП, проводится расследование по статье УК РК "Кража".

Как выяснилось, подозреваемые не в первый раз попались на краже. Девушка ранее привлекалась к уголовной ответственности за мелкие хищения из магазинов. Её напарник имеет судимость за грабеж и привлекался к ответственности за мошенничества и кражи.

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