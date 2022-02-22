В Нур-Султане выявили незаконную майнинговую ферму

НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - Сотрудниками столичного департамента Агентства по финансовому мониторингу выявлена майнинговая ферма, незаконно подключенная к линии электропередач, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе осмотра обнаружено майнинговое оборудование для добычи цифровой криптовалюты bitcoin в количестве 159 штук", - говорится в сообщении АФМ РК.

По данным ведомства, в период с ноября 2021 года по февраль 2022 года размер обналиченной криптовылюты в денежном выражении составил 48 498 долларов США (21 145 128 тенге).





Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге в службе центральных коммуникаций назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии





В начале года стало известно, что плановая поставка электроэнергии в адрес майнеров приостановлена и возобновится после исключения дефицита электроэнергии в Казахстане, сообщили в АО KEGOC в ответ на официальный запрос агентства KAZAKHSTAN TODAY. В компании подчеркнули, что основными факторами возникновения дефицита являются высокая аварийность на электростанциях и значительный рост потребления электроэнергии, который за прошедший год превысил 6%, что в три раза больше показателей последних лет. К примеру, в 2020 году прирост потребления электроэнергии составлял 2%, в 2019 году - 1,9%, уточнили в KEGOC.





25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте.





26 января депутат мажилиса Ержан Кудайберген попросил ускорить рассмотрение проекта закона "О цифровых активах РК" в связи с дефицитом электроэнергии и нелегальной деятельностью майнинговых компаний в стране. По его словам, у KEGOC нет управы на "серых" майнеров, и они продолжают перегружать энергосистему страны.





В сентябре 2021 года сообщалось, что в Казахстане возник дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалюты. В октябре в KEGOC предупредили, что в стране есть риск крупной системной аварии из-за недостатка генерации, отклонения мощности и электроэнергии.













Ранее на сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?" 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 6% ответили "мне все равно". Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе.









В СМИ называют различные причины успешного функционирования этого бизнеса в Казахстане. В частности, главной считают покровительство, которое оказывается в том числе и "серым" схемам, очень влиятельными и высокопоставленными представителями казахстанской властной элиты.