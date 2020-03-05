В Нур-Султане задержан фальшивомонетчик

Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - В Нур-Султане задержали фальшивомонетчика. Об этом сообщил руководитель второго следственного управления департамента экономических расследований по Нур-Султану Олжас Сулейменов, передает Kazakhstan Today.

В городе был задержан гражданин, который, находясь у себя дома, приобрел соответствующую технику и на постоянной основе занимался изготовлением купюр", - сообщил Сулейменов.

По его словам, было выявлено более 30 фактов реализации поддельных купюр на территории столицы.

В течение месяца человек ходил по магазинам и базарам и пытался распространить купюры, которые сам произвел", - отметил спикер.

Из незаконного оборота было выведено порядка 150 тыс. фальшивых тенге.

Данный человек был направлен в суд. Он получил реальный срок лишения свободы", - проинформировал руководитель следственного управления.

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