Павлодар. 4 января. Kazakhstan Today - В Павлодарской области деятельный программист обирал сельчан под предлогом перенастройки спутниковых антенн, сообщили в пресс-службе ДВД региона.

Как рассказали в пресс-службе, к участковому инспектору полиции отдела внутренних дел Щербактинского района Талгату Балтабаеву обратилась жительница села с заявлением о том, что неизвестный мужчина обманным путем взял у нее 7 тыс. тенге, передает Kazakhstan Today.

Уточнив приметы подозреваемого, участковый установил, что схожий по описаниям мужчина только что уехал на попутной машине в Павлодар. Не теряя ни минуты, Балтабаев выехал вдогонку и, не дав возможности подозреваемому скрыться, задержал его.

Как было установлено в ходе следствия, 23-летний уроженец Восточно-Казахстанской области, программист по образованию, вычислил по Интернету, что в селе Алексеевка Щербактинского района слабое покрытие спутникового телевидения. Он прибыл на автобусе в данное село и направился в ближайший дом.

"Представившись хозяевам сотрудником компании "Космос плюс", сообщил, что со следующего дня на телевидении пропадут все спутниковые каналы, так как произойдет смена спутника. При этом показал потерпевшим заранее подготовленные листовки с текстом следующего содержания: "Республика Казахстан переходит на цифровое вещание, и в связи с этим каналы нужно будет переустанавливать, так как в последующем переустановка будет стоить дороже". За установку он взял у сельчанина 7000 тенге, после чего, взяв пульт от телевизора, вошел в меню антенны и начал делать вид, что настраивает. Получив деньги, подозреваемый ушел из дома и по той же схеме обманул еще двух жителей села", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в полиции, одна из обманутых женщин, отдав деньги, заподозрила, что стала жертвой мошенничества и сразу же позвонила участковому инспектору полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество). Вещественные доказательства - денежные средства - изъяты и возвращены потерпевшим.

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