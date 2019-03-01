В убийстве жителя Алматинской области подозревают его лучшего друга

Талдыкорган. 28 февраля. Kazakhstan Today - В убийстве 22-летнего жителя Алматинской области подозревают его лучшего друга, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК

Вакиль Мамедов пять дней назад исчез при загадочных обстоятельствах. Он сказал родителям, что ему нужно отлучиться на двадцать минут, вышел из дома и не вернулся. Родные забеспокоились через несколько часов, когда не смогли до него дозвониться, а под утро в подвале обнаружили наушники сына, волосы и лужу крови.

Выяснилось, что в тот вечер Вакиль встречался с лучшим другом Евгением, чтобы занять у него деньги. Позже его тело обнаружили в овраге недалеко от дома. По предварительной версии, молодого человека зарезал его лучший друг. Все эти дни 21-летний Евгений вместе с полицейскими, волонтерами и родственниками пропавшего парня тоже принимал участие в поисках: расклеивал листовки, осматривал заброшенные дома. Он поддерживал убитых горем родителей и клялся им, что к исчезновению Вакиля отношения не имеет.

Подозрения у полицейских Евгений вызвал сразу же, когда стал путаться в показаниях. Накануне вечером он все же признался в убийстве, а затем показал место, где спрятал тело друга. При этом родственники погибшего уверены, что виновных в смерти молодого человека гораздо больше.

По делу ведется досудебное расследование.

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