В ВКО под видом чая осужденному пытались передать наркотики

Усть-Каменогорск. 5 октября. Kazakhstan Today - В учреждении ОВ-156/17 департамента уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области, в ходе выдачи посылок и бандеролей осужденным, сотрудниками исправительной колонии в посылке, направленной на имя осужденного А., были обнаружены и изъяты семь одноразовых пакетиков чая, в которых чай был подменен на вещество серо-зеленого цвета со специфическим запахом, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , после обнаружения наркотика незамедлительно были вызваны представители местных правоохранительных органов. Они провели изъятие и выемку вызывающего сомнение вещества. По данному факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время ведется досудебное расследование. По изъятому веществу была назначена судебная экспертиза, по результатам которой установлено, что изъятое вещество является наркотическим веществом "гашиш" весом 37,86 грамма.

Администрацией учреждения для сведения осужденных в ходе проведения мероприятий воспитательного характера, и для сведения их родственников в ходе проведения "Дня открытых дверей" проводится разъяснительная работа о том, что направление и получение запрещенных предметов через посылки и передачи влечет одинаковые негативные последствия как для отправителя, так и для получателя. Если же будет установлено, что изъятое вещество относится к категории наркотических, в таком случае, отправитель посылки будет привлечен к уголовной ответственности, и не исключается, что такой отправитель сам окажется по обратную сторону решетки. Но, несмотря на это, вынуждены сталкиваться с подобными фактами до настоящего времени", - рассказал заместитель начальника департамента уголовно-исполнительной системы по ВКО Канат Зиянов.

В конце сентября в Усть-Каменогорске супружеская пара была задержана за сбыт наркотиков.

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