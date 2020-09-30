В Усть-Каменогорске супружеская пара задержана за сбыт наркотиков

Усть-Каменогорск. 29 сентября. Kazakhstan Today -В Восточно-Казахстанской области у супругов изъято 500 доз синтетических наркотиков, передает Kazakhstan Today.

32-летний мужчина и его 29-летняя супруга оптом приобретали синтетические психотропные вещества, фасовали и сбывали через тайники-закладки.

По информации полицейских, молодые люди в начале сентября прибыли в областной центр из Нур-Султана, сообщает YK-news.kz

В ходе обыска у подозреваемых изъято более 150 граммов психотропного вещества, или 500 разовых доз, стоимость которых на черном рынке составляет более 4 000 000 тенге. Также изъяты устройства для взвешивания и приспособления для упаковки доз", - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Начато досудебное расследование по статье УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

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