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В ВКО сотрудники Фонда финподдержки сельского хозяйства подозреваются в хищении 1 млрд тенге (ВИДЕО)20.04.2017
Криминал  17:48

Усть-Каменогорск. 20 апреля. Kazakhstan Today - В ВКО сотрудники Фонда финподдержки сельского хозяйства подозреваются в хищении 1 млрд тенге, сообщили в прокуратуре региона.

Прокуратура ВКО инициировала расследование в отношении преступной группы, члены которой подозреваются в оформлении фиктивных кредитов на получение денежных средств из "Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства". По предварительным данным, с помощью махинаций сотрудники местного филиала организации похитили около 1 миллиарда тенге, передает Kazakhstan Today.

В прокуратуре также подготовили видеоролик, в котором подробно рассказывается о выявленных преступных схемах хищения госсредств, пишет YK-news.kz.

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