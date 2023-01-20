Воспитатели столичного детсада издевались над особенным ребенком Дополнено
Возбуждено уголовное дело
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Воспитатели столичного детского сада издевались над особенным ребенком, сообщает Polisia.kz.
17 января в полицию Астаны обратилась горожанка по факту жестокого обращения с ее несовершеннолетним сыном в центре развития ребенка "Балам-Ай", - проинформировали в полиции.
Сотрудниками управления полиции района Алматы возбуждено уголовное дело по статье 140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
По делу назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых в отношении виновных лиц будет принято решение согласно действующему законодательству.
Напомним, в июле прошлого года стало известно, что в частных детсадах столицы выявлено 17 случаев жестокого обращения и необеспечения безопасности детей.
Дополнено 19.01.2023, 18.08
Ход расследования уголовного дела по факту издевательства над особенными детьми в столичном детсаду взят под контроль Генпрокуратуры, об этом сообщил глава ведомства Берик Асылов в своем Twitter.
Вопиющий случай, произошедший в инклюзивном детском саду столицы, не должен повториться. Нельзя допускать издевательства над детьми. Ход расследования уголовного дела взят на контроль Генеральной прокуратуры. Виновные должны понести ответственность в соответствии с законом", - написал Асылов.
Дополнено 19.01.2023, 19.24
По информации СМИ, за издевательства над особенными детьми уволили троих воспитателей.
Дополнено 19.01.2023, 20.15
Мониторинговая группа в составе представителей Комитета по охране прав детей Министерства просвещения, территориального департамента по обеспечению качества в сфере образования, уполномоченного по защите прав детей по жалобе родителей посетили центр ОФ «Благотворительный фонд поддержки детей-инвалидов «Балам-ай», сообщает пресс-служба Минпросвещения.
Родители жаловались на грубое обращение воспитателей с детьми. В целях защиты прав детей мониторинговой группой проведена беседа с родителями пострадавших детей, с руководством центра о недопущении подобных фактов. В настоящее время родителями подано заявление в правоохранительные органы, начато досудебное расследование. Виновные воспитатели уволены в связи с грубым обращением с детьми", - сообщили в ведомстве.
В министерстве добавили, что центр «Балам-ай» реализует государственный социальный заказ Министерства труда и социальной защиты населения. Уполномоченному ведомству Министерством просвещения направлено письмо с рекомендацией провести проверку в центрах для детей с особыми образовательными потребностями.
Вместе с тем в целях профилактики жестокого обращения с детьми Министерством просвещения планируется проведение мониторинга деятельности всех детских садов и центров для детей с особыми образовательными потребностями. Мониторинг будет проводиться с участием представителей Министерства просвещения, территориальных департаментов по обеспечению качества в сфере образования, региональных уполномоченных по правам ребенка и представителей НПО", - сообщили в Минпросвещения.