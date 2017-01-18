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За взятку экс-майор воинской части Костанайской области оштрафован на 10,5 млн тенге18.01.2017
  • Фото: liter.kz
Криминал  09:54

Костанай. 18 января. Kazakhstan Today - За взятку экс-майор воинской части Костанайской области оштрафован на 10,5 млн тенге, сообщила пресс-служба Военного суда РК.

Военный суд Костанайского гарнизона 16 января 2017 года вынес приговор в отношении бывшего начальника отделения боевой подготовки воинской части 6697 майора Т., обвиняемого в совершении преступления по статье "Получение должностным лицом взятки путем вымогательства в значительном размере", передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе отметили, что приговор был оглашен в расположении воинской части с участием личного состава и представителей СМИ.

"Согласно материалам уголовного дела, майор Т., являясь должностным лицом, 9 декабря 2016 года путем вымогательства получил взятку в сумме 150 000 тенге у военнослужащего по контракту этой же части ефрейтора С. за общее покровительство по службе, после чего был задержан сотрудниками антикоррупционной службы", - говорится в сообщении.

Приговором суда военнослужащий Т. признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 70-кратной суммы взятки - 10 500 000 тенге, с конфискацией имущества, находящегося в его собственности и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, связанные с организационно-распорядительной деятельностью в госорганах, органах местного самоуправления, Вооруженных силах РК, других войсках и воинских формированиях РК.

Кроме этого, подсудимый в соответствии со статьей 49 УК РК лишен воинского звания "майор". Приговор еще не вступил в законную силу.
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