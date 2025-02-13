Замаскированную под продажу БАДов финпирамиду разоблачили в Астане
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане выявлена схема отмывания преступных доходов, полученных от организации финансовой пирамиды "LIVEGOOD", сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
Следствие установило, что в период с 2023 по 2025 годы подозреваемый руководил структурным подразделением финансовой пирамиды "LIVEGOOD", замаскированной под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок. Схема пирамиды основывалась на бинарной системе, согласно которой участники размещались на разных уровнях в зависимости от количества приглашенных новых участников. Таким образом, основной доход финансовой пирамиды обеспечивался не от продажи БАДов, а от взносов новых вкладчиков", - пояснили в АФМ.
Подписку в компании за 50 долларов США с ежемесячной оплатой приобрели более 6 тысяч человек, в надежде получать бонусы до 2 000 долларов США в месяц в зависимости от уровня.
На незаконно полученные денежные средства подозреваемый приобрел 2 квартиры с парковочными местами стоимостью свыше 60 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц. Кроме того, в ходе следствия установлено наличие криптоактивов на бирже "Binance" в размере 0.28 BTC, что эквивалентно 28 тыс долларов США", - рассказали в АФМ.
Суда арестовал указанное недвижимое имущество и криптоактивы, а также изъятые в ходе обыска наличные денежные средства в сумме 19 млн тенге и 4 тыс долларов США.
7 февраля 2025 года подозреваемый задержан в аэропорту г.Астана при попытке пересечения государственной границы и вылета в Турцию и водворен в изолятор временного содержания", - проинформировали в ведомстве.
8 февраля его арестовали на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается.
Ранее в Павлодарской области было заведено уголовное дело в отношении создательницы финпирамиды "Автолюкс", обманувшей более 150 человек.