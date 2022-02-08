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Задержан житель Алматинской области, избивший дубинкой пожилого мужчину

07.02.2022, 12:32 65956
Задержан житель Алматинской области, избивший дубинкой пожилого мужчину
Фото: pexels.com
АЛМАТЫ. 7 ФЕВРАЛЯ - В Алматы задержан 47-летний подозреваемый, который избил пожилого человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Факт нападения был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей. 

 

В ходе проверочных мероприятий мужчина, избивавший пожилого человека, установлен и задержан, это 47-летний житель Алматинской области. В свое оправдание он утверждает, что хотел наказать дедушку за то, что он якобы повредил его машину", - сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы, полковник полиции Рустам Абдрахманов. 

 
Преступление зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования по статье 293 УК РК (Хулиганство). Установлено, что оно было совершено в Алматинской области. 
 

На основании принципа территориальности материалы уголовного дела для проведения дальнейшего расследования и принятия решения будут направлены в Управление полиции Карасайского района ДП Алматинской области", - добавил Абдрахманов.

 

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Охотничье оружие обнаружено возле телевышки Кок-Тобе в Алматы

08.02.2022, 15:43 251
Охотничье оружие обнаружено возле телевышки Кок-Тобе в Алматы
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 8 ФЕВРАЛЯ - В Алматы, в районе телевизионной башни "Кок-Тобе" специально обученной собакой обнаружены два гладкоствольных ружья, в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Следственно-оперативной группой находка изъята и направлена на судебно-баллистическую экспертизу, с целью установления происхождения и принадлежности оружия. Не исключено, что оно могло быть похищенным в ходе массовых беспорядков и использовано в преступных целях", - уточнил начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев, сообщает Polisia.kz

 
В полиции напомнили, что гражданам, хранящим у себя незаконное оружие, предоставляется возможность добровольно сдать его. При этом лица, сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности, если не будет установлено их участие в совершении преступлений.

Ранее сообщалось, что в Алматы с 7 февраля проводится операция "Кару" по изъятию незаконно хранящегося оружия. Полиция переведена на усиленный вариант несения службы. 
 

В Алматы задержаны подозреваемые, раздававшие арматуру участникам январских беспорядков

08.02.2022, 12:29 5321
В Алматы задержаны подозреваемые, раздававшие арматуру участникам январских беспорядков
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 8 ФЕВРАЛЯ - В Алматы задержаны раздававшие арматуру участникам массовых беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным управления по противодействию экстремизму ДП Алматы, задержаны шестеро мужчин в возрасте от 20 до 24 лет, сообщает Polisia.kz.
 

Установлено, что подозреваемые в ночь на 5 января в одном из домов в микрорайоне "Шанырак" с помощью болгарки заготавливали отрезки металлической арматуры (70 сантиметров), а на следующий день раздавали участникам массовых беспорядков", - проинформировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков. 

 
По его словам, участники противоправных действий установлены и задержаны. Они признались, что намеренно всю ночь готовили металлические прутья, чтобы раздать их участникам беспорядков для нанесения телесных повреждения силовикам.
 

К слову, этот процесс случайные очевидцы сняли на камеру своего сотового телефона. На видео люди из кузова Газели "отпускают" металлические прутья. Действо происходило по проспекту Толе би в восточном направлении", - уточнилк Абильбеков.

 
Задержанным инкриминируется участие в массовых беспорядках согласно части 2 статьи 272 УК РК (Массовые беспорядки), они взяты под стражу.

 

Привлекать звезд к уголовной ответственности за рекламу финпирамид предлагают в Казахстане

08.02.2022, 10:12 11011
Привлекать звезд к уголовной ответственности за рекламу финпирамид предлагают в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - Привлекать к уголовной ответственности за рекламу финансовых пирамид предлагает Министерство внутренних дел Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Зачастую вложить деньги и приумножить накопления, ничего не делая, призывают известные казахстанские блогеры, актеры, певцы и спортсмены. Потом, уже в полиции, пострадавшие объясняют, что потеряли бдительность и свои миллионы в том числе из-за таких убедительных рекомендаций. Но сейчас за рекламу финпирамид звездам ничего не грозит, сообщает телеканал КТК.
 

Принятыми мерами наложен арест на движимое и недвижимое имущество, среди которых 60 автотранспортных средств, четыре квартиры, пять земельных участков, 31 частный дом. Дело - в суде. Эффективным средством, по нашему мнению, должна явиться криминализация состава преступления, связанного с рекламой, рекламной деятельностью финансовых пирамид и установление за это уголовной ответственности. Соответствующее предложение мы направили в Генеральную прокуратуру", - сказал начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов. 


Напомним, в прошлом году более 31 тысячи граждан РК стали жертвами финансовых пирамид. Доверчивые вкладчики потеряли более 54 млрд тенге.
 

В Петропавловске чиновницу осудили за продажу бесплатного жилья сиротам и инвалидам

08.02.2022, 09:17 14146
ПЕТРОПАВЛОВСК. 8 ФЕВРАЛЯ - Директор центра занятости Петропавловска продавала арендное жилье сиротам, инвалидам, многодетным и неполным семьям, тогда как комнаты по госпрограммам должны были предоставлять бесплатно, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным телеканала "Астана", чиновницу приговорили к восьми годам тюрьмы, а двух ее соучастников - к семи годам. 
 
Сотни горожан стояли в единой очереди. Чтобы получить квартиру на пять лет, им нужно было трудоустроиться через центр занятости и открыть жилищный счет в банке. Из материалов дела стало известно, что директор через своих пособников предоставляла список документов для получения арендного жилья и через них же озвучивала стоимость "услуги". Следствие выявило 10 эпизодов получения взятки, а это более 5 млн тенге, говорится в сюжете. 
 

От 500 до 600 тысяч тенге за одну квартиру. Желающие получить жилье передавали взятку соучастникам преступления с целью ускорения процесса и за положительный результат. А соучастники передавали денежные средства директору центра занятости. Сама директор осуждена к восьми годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности в соответствующих органах", - сообщила судья Петропавловского городского суда Сауле Литфуллина.

 

В Алматы обнаружили два схрона боеприпасов

07.02.2022, 20:23 42926
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 7 ФЕВРАЛЯ -20 патронов калибра 5,45 от автомата Калашникова обнаружены во дворе одного из домов по улице Нусупбекова в Медеуском районе Алматы. Второй тайник найден в Алатауском районе, на пустыре, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Полиэтиленовый пакет с 40 патронами от пистолета системы "Макаров" спрятали в корнях поваленного дерева, сообщает Polisia.kz
 

Найденные боеприпасы могли быть добыты преступным путем в ходе массовых беспорядков, имевших место в Алматы в начале января этого года. Оба факта зарегистрированы в едином реестре досудебного расследования в территориальных управлениях полиции по статье 287 УК РК. Обнаруженные боеприпасы приобщены к материалам уголовных дел. Проводится работа по установлению инициаторов схронов", - отметил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.

 

Суд Москвы пересмотрит дело об убийстве Томирис Байсафы

07.02.2022, 19:50 43486
МОСКВА. 7 ФЕВРАЛЯ - Измайловский районный суд Москвы в феврале начнёт пересматривать дело об убийстве студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пересмотр дела сына экс-чиновника из Дагестана Муртузали Меджидова, обвиняемого в убийстве студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафы, назначен на 11.00 по московскому времени 9 февраля, сообщили ТАСС в суде.

Напомним, в апреле 2018 года 21-летняя студентка МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа здания вуза. Девушку госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, однако вскоре она ушла из жизни. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Уполномоченный по правам человека в Казахстане Аскар Шакиров тогда сообщал, что попросил российскую коллегу Татьяну Москалькову взять дело на личный контроль и "обеспечить объективное расследование".

Прошлой весной мать погибшей Жанна Ахметова обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой помочь ей добиться справедливого судебного разбирательства по делу о гибели Томирис.

Ранее присяжные вынесли оправдательный вердикт в отношении обвиняемого в убийстве Томирис Байсафы. Однако позднее Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на пересмотр.
 

Насильник ребенка насмерть упал в колонии в Шымкенте

07.02.2022, 18:44 46801
Насильник ребенка насмерть упал в колонии в Шымкенте
Фото: otyrar.kz
ШЫМКЕНТ. 7 ФЕВРАЛЯ - В Шымкенте в учреждении максимальной безопасности ИЧ-167/2 погиб заключенный, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Погибший отбывал там наказание за изнасилование несовершеннолетней. По предварительным данным, осужденный получил серьезную травму после падения, сообщает otyrar.kz
 
Его госпитализировали в больницу и экстренно прооперировали, но спасти заключенного врачам не удалось. Прокуратура проводит расследование. Подробности, в надзорном органе не раскрывают. 
 
Для объективности следствия, к делу подключились и местные организации по защите прав человека. Проверку назначили также в департаменте уголовно-исполнительной системы. 
 

В настоящее время причины и обстоятельства данного инцидента выясняются", - сообщили в департаменте уголовно-исполнительной системы по Шымкенту и Туркестанской области.

 
В ноябре 2021 года в Караганде насильнику детей отказали в смягчении приговора.
 

Трех павлодарцев обвинили в терроризме и призывах к захвату власти во время январских беспорядков

07.02.2022, 18:40 47496
Трех павлодарцев обвинили в терроризме и призывах к захвату власти во время январских беспорядков
Фото: Depositphotos
ПАВЛОДАР. 7 ФЕВРАЛЯ - Трех жителей Павлодара обвинили в терроризме и призывах к захвату власти во время январских беспорядков, сообщил в ходе пресс-конференции заместитель начальника регионального департамента полиции Жаскайрат Каиров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, после январских событий в Павлодарский специализированный суд по административным правонарушениям за нарушение по части 6 статьи 488 направили 1282 материала. В отношении 435 человек применили меру административного взыскания, 324 из них арестовали, проинформировали в pavlodarnews.kz.
 

В отношении троих арестованных человек, судом возбуждено два уголовных дела по статьям 255 (акт терроризма) и 179 (пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти, а равно захват или удержание власти либо насильственное изменение конституционного строя Республики Казахстан)", - отметил Каиров.

 
Обвиняемым грозит от крупного штрафа до лишения свободы до 17 лет. Расследованием дел занимается межведомственная группа по уголовным делам, уточнил заместитель главы регионального ДП.
 
По данным полиции, основные участники несанкционированного митинга в Павлодаре прибывали из близлежащих районов - Майского, Баянаульского, Аккулы, а также из Экибастуза и Аксу. Четверо задержанных - граждане Монголии, их выдворили из республики Казахстан.

 
Как напомнил Каиров, 4 января в ходе мониторинга соцсетей было выявлено, что определенные люди призывают провести митинг 5 января на центральных площадях Павлодара и Экибастуза. Поэтому 5 января по тревоге подняли личный состав департамента, при этом службу сотрудники несли без экипировки. В два часа дня на центральной площади в Павлодаре собралось свыше полутора тысяч человек. К требовавшим встречи с руководством области вышли глава региона Абылкаир Скаков и аким областного центра Асаин Байханов.
 

Однако при выступлении представителей местных исполнительных органов митингующие выкрикивали призывы насильственного захвата акимата области. Около 17.00 они прорвались через оцепление к зданию областного акимата, бросали камни, палки, бутылки. Митингующие сломали защитные металлопластиковые жалюзи у входной двери областного акимата, разбили стёкла в дверях. Они прорвались во фронт-офис, где в это время находились дополнительные силы полиции", - рассказал он.

 
Сотрудники полиции начали теснить митингующих к выходу, полиция стянула дополнительные силы с флангов к центральному входу здания.
 

Мы их не просто отогнали с площади, но оттеснили до улиц Машхура Жусупа, Торайгырова. Когда мы их отталкивали, митингующие пытались, останавливая транспорт, в том числе рейсовые автобусы и трамваи, сделать баррикады", - отметил замначальника регионального ДП.

 
Для защиты города был введен специальный план, согласно которому под охрану взяли административные здания, оружейные магазины, филиалы банков и банкоматы города, торговые дома. Личный состав, задействованный на охране общественного порядка, нес службу на улице по 16 часов в сутки до 13 января.
 

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