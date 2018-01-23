Шымкент. 23 января. Kazakhstan Today - Житель Шымкента ранил жену ножом, снял об этом видеоролик и разослал его знакомым по Whatsapp, передает Kazakhstan Today.

"Подсудимый Х.Н. 12 ноября 2017 года примерно в 07.00, находясь на остановке возле Областного узбекского драматического театра, на почве возникшей ссоры со своей супругой У.Н. рукояткой самодельного ножа ударил в лицо, после чего нанес ей удар ножом в область правой грудной клетки, тем самым причинил ей тяжкий вред здоровью", - сообщила пресс-служба Южно-Казахстанского областного суда.

Далее Х.Н. сделал видеозапись продолжительностью 60 секунд на свой сотовый телефон о том, что он нанес ножевое ранение своей супруге У.Н. и отправил данную видеозапись своим знакомым по мессенджеру Whatsapp.

Дело рассмотрено в Каратауском районном суде Шымкента. Cуд признал Х.Н. виновным в совершении преступления по части 1 статьи 106 УК РК и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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