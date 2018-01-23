Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
23 января 2018
  • 15
  • :
  • 47
Все области
-15º Туман
днем -5º    ночью -12º
17:00
.
Aнонс

Житель Шымкента ранил жену ножом, снял об этом видеоролик и разослал его знакомым по Whatsapp23.01.2018
  • Фото: Sputnik Грузия
Криминал  10:05

Шымкент. 23 января. Kazakhstan Today - Житель Шымкента ранил жену ножом, снял об этом видеоролик и разослал его знакомым по Whatsapp, передает Kazakhstan Today.

"Подсудимый Х.Н. 12 ноября 2017 года примерно в 07.00, находясь на остановке возле Областного узбекского драматического театра, на почве возникшей ссоры со своей супругой У.Н. рукояткой самодельного ножа ударил в лицо, после чего нанес ей удар ножом в область правой грудной клетки, тем самым причинил ей тяжкий вред здоровью", - сообщила пресс-служба Южно-Казахстанского областного суда.

Далее Х.Н. сделал видеозапись продолжительностью 60 секунд на свой сотовый телефон о том, что он нанес ножевое ранение своей супруге У.Н. и отправил данную видеозапись своим знакомым по мессенджеру Whatsapp.

Дело рассмотрено в Каратауском районном суде Шымкента. Cуд признал Х.Н. виновным в совершении преступления по части 1 статьи 106 УК РК и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.
Просмотров: 3759
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   криминал
23.01.2018   10:05
Фото: Sputnik Грузия
Житель Шымкента ранил жену ножом, снял об этом видеоролик и разослал его знакомым по Whatsapp
22.01.2018   17:30
Казахстанец пытался наладить канал поставки наркотиков в Россию
22.01.2018   10:06
Крупный штраф или ограничение свободы грозит жителю Северного Казахстана за незаконную охоту на дикого кабана
20.01.2018   10:00
К 15 годам колонии строгого режима приговорили рецидивиста за убийство таксистки в Караганде
19.01.2018   16:20
В Алматинской области задержали подозреваемого в изнасиловании шестиклассницы
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today