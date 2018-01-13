Жителю Петропавловска грозит до четырех лет лишения свободы за несвоевременно сделанную мягкую мебель

Кокшетау. 12 января. Kazakhstan Today - В Акмолинской области полицейскими установлен подозреваемый в совершении мошенничества, передает Kazakhstan Today.

Мужчина в течение трех месяцев не выполнял договорные обязательства по изготовлению мягкой мебели и теперь ему грозит штраф в размере до 4 тысяч МРП либо лишение свободы на срок до 4 лет, сообщили в пресс-службе ДВД Акмолинской области.

"10 января в районный отдел внутренних дел Щучинска поступило заявление местной жительницы, в котором женщина просила привлечь к ответственности жителя Петропавловска (Северо-Казахстанская область), который в течение трех месяцев не выполняет условия договора по изготовлению мягкой мебели. По словам потерпевшей, в октябре 2017 года, на одном из рекламных интернет-сайтов, она нашла объявление об изготовлении мягкой мебели. Созвонившись с мастером, стороны договорились о сроках изготовления и сумме в размере 460 000 тенге. В качестве предоплаты потерпевшая перевела на счет подозреваемого 282 000 тенге. Мужчина должен был изготовить мебель в течение двух недель, однако на протяжении трех месяцев ни мебели, ни возврата денежных средств женщина так и не дождалась", - рассказали в пресс-службе ДВД.

По факту мошеннических действий полиция проводит досудебное расследование, подозреваемый установлен. В настоящее время полицейские ищут других пострадавших от мошеннических действий подозреваемого.

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