Исторический документ: Токаев поздравил Путина с 20-летием договора о казахстанско-российской границеИсторический документ: Токаев поздравил Путина с 20-летием договора о казахстанско-российской границе
18.01.2025, 13:25 2856
82 года назад Красная армия прорвала блокаду Ленинграда
Фото: wikipedia.org
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Блокада Ленинграда - одна из самых суровых страниц в истории Великой Отечественной войны. 872 дня нацисты подвергали его жителей и защитников голоду, холоду, регулярным артиллерийским обстрелам и бомбежкам. В ходе наступательной операции "Искра" бойцы Ленинградского фронта соединились с красноармейцами Волховского фронта, прорвав многомесячную блокаду Ленинграда и пробив коридор, соединивший город с остальной страной. Это был пик ожесточенных боев на шлиссельбургско-синявинском выступе, которые шли здесь с 1941 года, и переломный момент в битве за Ленинград, сообщает lenta.ru.
Дорога жизни
К январю 1943-го Ленинград был отрезан от остальной территории страны уже 16 месяцев. В городе царил ад. В сентябре 1941-го в ловушке оказались три миллиона человек. К концу 1942-го население сократилось до 622 тысяч. Кого-то эвакуировали, но многие погибли от ежедневных обстрелов, холода и голода - продовольствия катастрофически не хватало, информирует РИА Новости.
Фашисты сосредоточили вокруг Ленинграда 730 тысяч солдат. Гитлер хотел сровнять город с землей, а район севернее Невы отдать Финляндии. Победа здесь позволила бы рейху овладеть частью экономической базы СССР, захватить или уничтожить Балтийский военно-морской и торговый флот, обезопасить левый фланг группы армий "Центр", а также закрепить господство в Балтийском море. Что касается местного населения - его просто не должно было быть.
С большой землей северную столицу связывало лишь небо и "Дорога жизни" - через Ладожское озеро. Зимой, если толщина льда уменьшалась, трассу намораживали. Постоянно меняли маршруты, чтобы не попасть под огонь фашистов. Летом по озеру ходили баржи.
Полтора года тонким ручейком текла помощь. Командование неоднократно предпринимало попытки прорвать блокаду и спасти людей от голодной смерти. Однако немецкая группа армий "Север" очень хорошо закрепилась и раз за разом отбивала советские войска. Красной армии не хватало сил, выделить дополнительные части было попросту неоткуда. Однако благодаря успехам в Сталинграде ситуация изменилась.
Встречные удары
Операцию по прорыву блокады назвали "Искра"(...) Планировали ее фактически с осени 1941-го. Тогда же предприняли первые попытки восстановить снабжение, но безуспешно", - заявил военный историк Юрий Кнутов.
Соединения и части Ленинградского фронта из 67-й и 55-й армий, а также 13-й воздушной, оборонявшие город, находились на западном берегу Невы - от устья Ладоги и южнее. В 20-25 километрах восточнее готовились к наступлению войска Волховского фронта - 54-я, 8-я, 2-я ударная и 14-я воздушная армии. По замыслу советского командования, встречные удары по так называемому шлиссельбургско-синявинскому выступу должны были отбросить противника от Ладожского озера.
По образовавшемуся коридору тут же пошли бы колонны с продовольствием. Гитлеровцы выстроили здесь серьезную оборону: поселки превратили в опорные пункты, передний край прикрыли минными полями, проволочными заграждениями и дзотами. На этом участке действовали шесть дивизий с 700 орудиями и минометами, 100 танками и 250 самолетами 1-го воздушного флота.
Захват плацдарма
Операция "Искра" началась 12 января 1943-го с массированных авиационных ударов. Одновременно заговорила артиллерия в зоне ответственности 67-й и 2-й ударной армий. Триста тысяч советских военнослужащих двинулись вперед. На западе войска форсировали Неву и углубились во вражеские позиции. Быстро навели переправу для средних и тяжелых танков. В первый же день Красная армия захватила на шлиссельбургско-синявинском выступе крупный плацдарм.
Но бои приняли затяжной характер. Советским войскам приходилось наступать по пояс в снегу. Нацистам на оборудованной линии обороны было куда комфортнее. Именно в эти дни красноармейцы впервые встретились в бою с новым немецким тяжелым танком "Тигр". Одну из машин подбили и позже вывезли в тыл.
Благодаря подавляющему превосходству в артиллерии, а также вводу в бой частей второго эшелона, сопротивление гитлеровцев в конце концов сломили. К 18 января войска Ленинградского и Волховского фронтов разделяли всего несколько километров. Командование вермахта разрешило окруженным в районе Шлиссельбурга и Липок частям пробиваться на юг к Синявину. Противник оставил побережье Ладоги.
Военнослужащие двух фронтов встретились 18 января 1943-го на восточной окраине Рабочего поселка № 1. Фашисты попытались нанести контрудар и отбить позиции, однако атака захлебнулась. Чуть позже Красная армия полностью освободила Шлиссельбург и Липки.
Возобновление снабжения
Фашисты хотели бросить в бой резервы. Но советское командование вовремя нанесло отвлекающие удары на других участках фронта.
Седьмого февраля на Финляндский вокзал прибыл первый поезд с продовольствием. В городе вернули нормы снабжения, установленные для других промышленных центров страны. Это резко улучшило положение жителей и войск Ленинградского фронта. Сотни тысяч человек спаслись от голодной смерти.
Развить успех войска тогда не сумели. Предполагалось наступать южнее - на Мгу, чтобы окружить мгинско-синявинскую группировку вермахта. Однако гитлеровцы, получив пополнение, удержали позиции. И хотя полностью блокаду снять не удалось, прорыв стал знаковым событием. Уже зимой 1943-го на большинстве участков фронта инициатива перешла к Красной армии.
Окончательно закрепили стратегическое превосходство летом того же года - после победы на Курской дуге. Но именно в честь прорыва блокады Ленинграда в Москве дали первый салют - 20 залпами из 224 орудий.
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28.12.2024, 10:26 42386
52 года назад был открыт высокогорный спортивный комплекс "Медео"
Фото: Depositphotos
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Сегодня высокогорный спортивный комплекс "Медео" отмечает свое 52-летие.
Спортивный комплекс "Медео" называют жемчужиной Заилийского Алатау и фабрикой рекордов. Торжественное открытие "Медео" состоялось 28 декабря 1972 года. На церемонию собралось десять тысяч человек, свободных мест практически не было. Практически сразу после открытия каток вернул себе славу "кузницы рекордов", сообщает ia-centr.ru.
За все время работы высокогорного катка на нем было установлено 123 мировых рекорда. Каток принимал масштабные международные соревнования. В 1974 году здесь прошел пятый чемпионат Европы по конькобежному спорту среди женщин.
В 1977 году - Кубок европейских чемпионов по хоккею с мячом. В 1984 на лед "Медео" вернулся чемпионат Европы по конькобежному спорту среди женщин. Большинство призовых мест на этом первенстве досталось спортсменкам из ГДР (Германская Демократическая Республика).
Фактически история катка "Медео" начинается раньше, чем появился современный спортивный комплекс, который и по сей день считается крупнейшим в мире из подобных сооружений, построенных в высокогорье.
Еще в 50-е годы XX века тренеры сборной СССР заметили особые свойства льда, который получается из воды рек предгорий Алматы. В урочище Медеу на ровном плато построили 400-метровую спортивную площадку с естественным катком.
Небольшие деревянные трибуны, несколько теплых раздевалок - вот, пожалуй, и все удобства, которые были доступны спортсменам и зрителям в то время.
Даже при отсутствии какого-то специфического оборудования за 17 сезонов на покрытии катка было установлено 47 мировых рекордов, что позволило команде СССР вырваться в число лидеров конькобежного спорта.
Кроме того, он пользовался неизменным успехом у обычных любителей коньков, несмотря на то что в те годы к комплексу было сложно добраться.
С учетом всех этих обстоятельств в начале 70-х годов было принято решение построить на этом месте грандиозный по тем временам спортивный комплекс.
Проект разработала группа казахстанских архитекторов из института "Алматыгипрогор" во главе с Владимиром Кацевым и Станиславом Матвеевым.
Одним из самых уникальных решений архитекторов было создание огромного ледового поля с искусственной установкой, которая поддерживает не только дорожки для бега, на и поле для массовых катаний.
Холодильная система - 170 километров труб, по которым транспортируется фреон. Первоначально при заливке предполагалось наличие швов во льду. Но, как вы понимаете, для спортивной площадки мирового уровня это недопустимо. Было принято решение выровнять поверхность, накрыв всю площадку бетонной плитой. Как раз тогда советскими строителями была освоена технология самонагревающегося цемента, обеспечивающего высокую водонепроницаемость. Бетон заливали без перерывов, его изготовляли прямо на площадке чуть ниже катка", - заявил Матвеев.
Сам стадион и трибуны были построены из бетона. Высокая сейсмичность этого региона внесла свои коррективы - конструкция была монолитной, с устойчивым фасадом.
Стройка была объявлена ударной комсомольской. На ней работало более 1300 человек со всего Советского Союза.
Строить "Медео" помогали и казахстанские альпинисты - они устанавливали металлическую сетку и заграждения на склоне Мохнатки. Работы были завершены раньше срока, всего за 2 года вместо 3,5 года.
Высокогорье и чистейшая горная вода для заливки льда способствуют достижению высоких результатов в конькобежном спорте. "Медео" остается лидером среди стадионов по количеству установленных здесь мировых рекордов на всех дистанциях среди мужчин и женщин (320 рекордов в период c 1952 по 1988 годы), отмечает wikipedia.org.
Также алматинский каток носил звание "фабрика рекордов". Является государственным памятником градостроительства и архитектуры республиканского значения.
***
С сентября 2001 года по декабрь 2002 года проведена капитальная реконструкция ледового поля катка. В ходе реконструкции были демонтированы прежние 170 километров бесшовного металлического трубопровода, уложенного в основание поля для его охлаждения, а также система охлаждения поля установленная в специальном машинном зале, в отдельном здании, расположенном ниже катка.
В результате реконструкции на ледовое поле вместо необходимых 170 километров трубопроводов было уложено всего 140 километров пластиковых трубопроводов. В ходе укладки на поле новых труб госстройнадзором был выявлен их брак. Вместо прежней системы охлаждения была установлена новая система охлаждения финской компании BG International на основе фреона, для размещения которой установили некапитальное строение выше катка, исказив первоначальный ландшафтный вид и обзор на плотину и горы.
Полная стоимость реконструкции "Медео" составила 5 млн долларов. По поручению президента РК Нурсултана Назарбаева 3 млн долларов были выделены из республиканского бюджета. Еще 2 млн долларов выделил муниципальный бюджет.
С 2008-го по декабрь 2009-го в преддверии зимней Азиады-2011 проводилась очередная капитальная реконструкция (вторая по счету). Стоимость этой реконструкции катка "Медео" оценена в 19,4 млрд тенге.
На стадионе в ходе реконструкции заменена большая часть инженерно-технических систем. Появилась новая холодильная станция для охлаждения льда. Претерпела изменения система визуализации (электронное табло и фотофиниш), освещения и озвучивания. Установлено новое мультимедийное табло площадью 200 квадратных метров от компании Billboard Video (США), позволяющее отражать результаты спортивных игр, транслировать телепрограммы, тематические и рекламные ролики. Реконструированы медико-восстановительный и пресс-центры, площадь в гостиничном комплексе увеличена на 400 мест. Построен фитнес-центр на 3400 метров. На ледовой арене катка одновременно могут кататься от 2 до 3 тысяч человек.
В ходе реконструкции 2010 года количество посадочных мест на зрительных трибунах было сокращено до 8100 человек. тогда как изначально количество посадочных мест на катке составляло 12,5 тысячи мест. Также изначально на катке было 170 километров труб с хладоносителем, но после реконструкции уменьшено до 140 километров.
Сегодня "Медеу" - это крупнейший в мире высокогорный комплекс для зимних видов спорта с самой большой площадью искусственного ледового поля - 10,5 тысячи метров.
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В советское время высокогорный каток "Медео" находился в государственной республиканской собственности.
После распада СССР каток находился в республиканской собственности под управлением Агентства Республики Казахстан по туризму и спорту.
В 2001 году постановлением правительства Республики Казахстан от 31 марта 2001 года № 426 Республиканское государственное казенное предприятие "Высокогорный спортивный комплекс "Медео" передано в коммунальную государственную собственность города Алматы.
В 2007 году "КГП на ПВХ "ВСК "Медео" из коммунальной собственности вновь передан в республиканскую собственность под управление Комитета по спорту Министерства туризма и спорта РК.
В 2009 году снова передан из республиканской в коммунальную собственность города Алма-Аты. Юридически преобразован из Республиканского государственного предприятия (РГП) "ВСК "Медеу" Комитета по спорту Министерства туризма и спорта в государственное коммунальное предприятие (ГКП на ПХВ) "ВСК "Медео" на праве хозяйственного ведения акимата города Алматы.
26 апреля 2012 года юридически преобразован и переоформлен из ГКП на ПХВ "ВСК "Медео" акимата города Алматы в ГКП на ПХВ "ВСК "Медео" управления физической культуры и спорта Алматы. 24 июня 2013 года преобразован и переоформлен из ГКП на ПХВ в коммунальное государственное казенное предприятие (КГКП) "ВСК "Медео" управления физической культуры и спорта Алматы.
Однако в сентябре 2013 года акимом города Есимовым каток был передан из государственного управления в доверительное частное управление частной структуре ТОО "Chimbulak Development", а в 2014 году договор на доверительное управление катком частной компанией продлен сроком на 5 лет. После передачи вся прибыль от катка стала поступать не в бюджет города, а исключительно частной компании.
9 июля 2014 года вышло постановление акимата Алматы за № 3/554 "О ликвидации коммунального государственного казенного предприятия "ВСК "Медео", после чего был начат ликвидационный процесс, который завершился 31 декабря 2015 года.
В 2019 году акиматом города Алматы вместо восстановления государственного учреждения "КГУ "ВСК Медео" высокогорный каток "Медео" передан государственной управляющей компании ТОО "Дирекция спортивных сооружений города Алматы". В структуру данной компании также вошли сооружения: комплекс лыжных трамплинов "Сункар", "Центральный стадион".
21.12.2024, 09:33 64061
День зимнего солнцестояния: история и традиции
Фото: Depositphotos
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День зимнего солнцестояния - астрономическое событие, когда солнце занимает самую низкую точку относительно земного горизонта. В 2024 году этот день выпадает на 21 декабря, сообщает РИА Новости.
С давних времен люди внимательно наблюдали за природой и отмечали для себя важные даты, так как именно от ее капризов зависела жизнь человека. День зимнего солнцестояния - одно из самых значимых явлений в мире астрономии, именно в этот день Солнце для северного полушария земли проходит через самую южную точку большого круга небесной сферы, а для южного - через самую северную. В результате расстояние от горизонта до Солнца самое минимальное по сравнению с другими днями. При этом в северном полушарии наблюдается самый короткий световой день и длинная ночь, а небесное светило "встает" на юго-востоке, а заходит на юго-западе, описывая самую короткую дугу. Несколько дней до этого момента и некоторое время после него Солнце находится примерно на одной высоте, поэтому явление и называется "солнцестоянием". После дня зимнего солнцестояния световой день постепенно увеличивается и к 1 января его продолжительность становится больше на целых 7 минут.
Высота солнца в этот день
Высота Солнца в истинный полдень во время зимнего солнцестояния составляет 11°47'. Истинным полднем считается тот момент, когда видимый центр солнечного диска проходит через небесный меридиан и находится над точкой юга. Так как на земле существует несколько часовых поясов, истинный полдень отличается от полудня по местному времени.
История праздника в день зимнего солнцестояния
День зимнего солнцестояния стал официально отмечаться во времена правления Юлия Цезаря, который в 45 году до нашей эры сделал 25 декабря праздничным днем. Но из-за того, что календарный год на несколько минут длиннее солнечного, один раз в четыре века праздник сдвигался на три дня в меньшую сторону, в итоге в XVI веке его отмечали уже 12 декабря. В 1582 году папа Григорий ХIII решил устранить разницу, поэтому по григорианскому календарю зимнее солнцестояние приходится на 22 декабря. Однако считается, что и в этом случае дата будет сдвигаться на один день раз в 3000 лет.
Приметы, традиции и обряды
Древние славяне связывали этот день с рождением бога зимнего солнца Коляды, который должен противостоять злому духу Карачуну и не давать украсть светило. Они ассоциировали праздник с возрождением к жизни, так как световой день начинал неуклонно увеличиваться, а темное время суток - сокращаться. Главным символом праздника был костер, символизирующий солнце, вокруг которого водились хороводы. Молодые люди ходили по дворам и пели песни-колядки, сулившие хозяевам дома богатство и процветание, в ответ полагалось одаривать гостей сладостями и мучными изделиями.
Хозяйки пекли пироги в форме солнца, для праздничной трапезы не жалели припасов, заготовленных осенью, в меню обязательно должно было присутствовать мясо. Люди дарили друг другу подарки, собирались за большим столом, пели песни и просили у богов хороший урожай в следующем году. Древние славяне верили, что в этот день можно изменить судьбу к лучшему и исполнить заветные желания, поэтому на рассвете становились лицом на восток и, глядя на горизонт, загадывали то, о чем мечталось. Позже, с принятием христианства, колядки и гадания были перенесены на Святки.
Издревле считалось, что перед днем зимнего солнцестояния нужно провести генеральную уборку в доме и выкинуть все ненужные старые вещи, тогда в жизни освободится место чему-то новому и светлому.
Для того, чтобы будущий год стал лучше уходящего, необходимо на закате дня перед солнцестоянием написать на листке бумаги плохое, что произошло и хочется забыть, листок сжечь на улице, думая о том, что весь негатив навсегда уходит.
Можно в этот день принять горячую ванну с целебными травами при свете свечей, представляя, как тело и душа очищаются, а в конце мысленно собрать все плохое в кулак и выбросить в воду, только после этого слить ее.
Приметы, связанные с праздником
Погода на день солнцестояния предсказывает то, каким будет 31 декабря:
- если солнечно - день будет морозным, пасмурно - в канун Нового года ожидается оттепель;
- появился иней - грядущий год будет урожайным;
- весь день безветренная погода - стоит ожидать обильный урожай фруктов;
- дождливая погода обещает мокрую и дождливую весну;
- сильный снегопад сулит снежную зиму.
Праздник отмечали не только славяне, свои традиции имеют и другие народы. Например, древние римляне праздновали зимнее солнцестояние с 17 по 23 декабря. Этот период назывался Сатурналии, люди восхваляли бога Сатурна, который считался покровителем земледельцев, в школьных заведениях объявлялись каникулы, прекращались все работы, народ веселился на шумных застольях и приносил в жертву свиней.
В Шотландии в этот день спускали с горы горящие бочки, которые считались символом солнца, а древние германцы праздновали рождение Короля Дуба, который отогревал холодную землю и помогал взойти семенам. В Китае считалось, что день зимнего солнцестояния - начало нового цикла жизни, поэтому народ не работал, ходил в гости и устраивал застолья. Отмечали праздник и жители Индии, там он назывался Санкранти. Индийцы разжигали костры, символизирующие солнечный свет и тепло.
Что можно и нельзя делать в день зимнего солнцестояния
Существовали в этот день и запрещающие приметы, например, не рекомендовалось:
- ссориться, так как помириться будет сложно;
- обижать других, так как сам будешь скоро обижен;
- грустить, иначе весь год будет грустным;
- делать уборку, иначе весь год проведешь в тяжелом труде;
- проводить обряды, не связанные с праздником;
- девушкам нельзя распускать в этот день волосы, иначе потеряешь женское счастье.
Приветствовалось провести день с семьей, устроить застолье, попросить у богов удачи и благоденствия в грядущем году.
09.12.2024, 21:33 90446
33 года назад было подписано Беловежское соглашение
Фото: wikipedia.org
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Ровно 33 года высшими руководителями России, Белоруссии и Украины было подписано соглашение о создании Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение, сообщает РИА Новости.
Подписанию документа предшествовали события, происходившие с середины 1980-х годов на территории бывшего Советского Союза. Изменения в экономической и политической жизни страны привели к углублению противоречий между центром и союзными республиками, стремившимися к самостоятельности. В 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете, устанавливающие приоритет своих законов над законами союза.
Чтобы остановить распад СССР, 17 марта 1991 года был проведен референдум о сохранении Союза Советских Социалистических Республик. За сохранение Союза высказались 76,4% принявших участие в голосовании.
На основе итогов всесоюзного референдума уполномоченной центральными и республиканскими властями рабочей группой в рамках так называемого Ново-Огаревского процесса весной-летом 1991 года был разработан проект по заключению договора федерации "О Союзе Суверенных Республик", подписание которого было назначено на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота, предпринятой консервативным крылом высшего руководства СССР 19-21 августа 1991 года.
Неудавшийся государственный переворот положил начало процессу стихийного разрушения союзной государственности. С 20 августа по 27 октября 1991 года приняли решение о независимости одиннадцать союзных республик.
Осенью 1991 года рабочей группой Ново-Огаревского процесса был подготовлен новый проект союзного договора по созданию Союза Суверенных Государств как конфедерации независимых государств.
Однако переговоры о подписании нового союзного договора зашли в тупик. Украина вышла из процесса подготовки договора о ССГ, готовясь к проведению республиканского референдума о независимости.
1 декабря 1991 года на референдуме более 90% населения Украины высказалось за независимость своего государства, а 5 декабря президент Украины Леонид Кравчук объявил, что страна денонсирует договор 1922 года о создании СССР.
8 декабря президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук, а также председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич в правительственной резиденции "Вискули" в Беловежской пуще подписали соглашение, в котором заявили о прекращении существования СССР и провозгласили создание Содружества Независимых Государств.
В документе была подтверждена приверженность принципам устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, других международных обязательств. В соглашении говорится, что с момента его заключения на территориях подписавших его стран не допускается применение норм третьих государств, в том числе бывшего СССР, а деятельность союзных органов власти прекращается. Стороны обязались "развивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество своих народов и государств в области политики, экономики, культуры, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, науки, торговли, в гуманитарной и иных областях, содействовать широкому информационному обмену".
В соглашении подчеркнута неприкосновенность существующих границ в рамках содружества, заявлены гарантии их открытости и свободы передвижения граждан.
В статьях, касающихся проблем военного строительства и обороны, государства-учредители зафиксировали свою готовность активно сотрудничать в "обеспечении международного мира и безопасности, осуществлении эффективных мер сокращения вооружений и военных расходов", подтвердили стремление к "ликвидации всех ядерных вооружений, всеобщему и полному разоружению под строгим международным контролем". Стороны заявили, что "будут сохранять и поддерживать под объединенным командованием общее военно-стратегическое пространство, включая единый контроль над ядерным оружием", а также "совместно гарантируют необходимые условия размещения, функционирования, материального и социального обеспечения стратегических вооруженных сил".
В соглашении содержался перечень основных направлений совместной деятельности, которую страны намерены осуществлять через общие координирующие институты: координация внешнеполитической деятельности, сотрудничество в формировании общего экономического пространства, в области таможенной политики, развитии систем транспорта и связи, в области охраны окружающей среды, борьбы с преступностью.
Соглашение было объявлено открытым для присоединения к нему всех республик бывшего СССР и иных государств, разделяющих цели и принципы этого документа.
Руководители стран в дополнение к основному документу встречи подписали заявление, в котором констатировали, что "переговоры о подготовке нового союзного договора зашли в тупик, объективный процесс выхода республик из состава Союза ССР и образования независимых государств стал реальным фактором". Главы трех государств подчеркнули, что на образование Содружества Независимых Государств они решились, "осознавая ответственность перед своими народами и мировым сообществом и назревшую потребность в практическом осуществлении политических и экономических реформ".
Соглашение, заключенное в Беловежской пуще, не оставляло места для союзной формы государственного устройства на территории СССР. В последовавшем после его подписания заявлении президент СССР Михаил Горбачев квалифицировал действия руководителей трех республик как антиконституционные. Сами участники Беловежского соглашения отвергали обвинения в разрушении СССР.
10 декабря 1991 года соглашение было ратифицировано Верховными Советами Украины и Белоруссии, 12 декабря - Верховным Советом РСФСР.
21 декабря 1991 года в Алма-Ате руководители 11 из 15 бывших союзных республик подписали протокол к соглашению о создании СНГ от 8 декабря, согласно которому Азербайджан, Армения, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения и Таджикистан присоединились к Содружеству Независимых Государств в качестве его учредителей на равноправных началах.
В тот же день руководители 11 государств подписали также Алма-Атинскую декларацию, в которой были подтверждены основные цели и принципы СНГ.
Вступление в СНГ Грузии было оформлено решением глав государств от 3 декабря 1993 года, принятым в связи с обращением главы грузинского государства Эдуарда Шеварднадзе от 8 октября 1993 года. 12 августа 2008 года президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о выходе страны из СНГ. 18 августа 2009 года завершилась формальная процедура выхода Грузии из СНГ.
22 января 1993 года в Минске на саммите СНГ был принят устав содружества. Его не подписали Украина и Туркмения, которые тем самым де-юре не являются государствами-членами СНГ, а могут быть отнесены только к государствам-учредителям и государствам-участникам содружества. Туркмения на Казанском саммите СНГ заявила о том, что будет участвовать в Содружестве в качестве "ассоциированного члена".
28.11.2024, 18:34 115236
Главы государств ОДКБ приняли Декларацию Совета коллективной безопасности
Фото: Акорда
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По итогам заседания в расширенном составе главы государств приняли Декларацию Совета коллективной безопасности и подписали ряд документов, сообщает Акорда.
Мы, члены Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, заявляем о своей приверженности курсу на поступательное развитие ОДКБ и намерении продолжить взаимодействие между государствами - членами в соответствии с договором о коллективной безопасности, уставом Организации, общепризнанными принципами и нормами международного права и национальными интересами наших стран. Подтверждая твердую приверженность формированию справедливого и многополярного миропорядка, основанного на принципе равной и неделимой безопасности в глобальном и региональном аспектах, заявляем о готовности государств - членов ОДКБ к совместным действиям и сотрудничеству со всеми заинтересованными странами и межгосударственными объединениями в деле сохранения и укрепления мира, безопасности и всеобъемлющей стабильности", - сообщается в тексте декларации, опубликованной на сайте ОДКБ.
Также в тексте отмечается востребованность формирования и развития в Евразии устойчивой системы безопасности в интересах поддержания стабильности и мирного сосуществования всех евразийских государств.
Выступаем за развитие диалога по совершенствованию общих механизмов обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве, нацеленного на предотвращение конфронтационных подходов к решению проблем международного и регионального развития. Подчеркиваем необходимость соблюдения всеми странами мира принципасуверенного равенства, независимо от уровня политического и экономического развития государств, стимулирования формирования более справедливого мироустройства, основанного на многообразии цивилизаций и культур, балансе сил и интересов всех участников международного сообщества, недопущения наращивания конфликтного потенциала в межгосударственных отношениях. Глубоко озабочены эскалацией в зоне палестино-израильского конфликта, который привел к разрушительному гуманитарному кризису и значительным жертвам среди мирного населения в секторе Газа и в Ливане. Призываем к устойчивому прекращению боевых действий на территории сектора Газа и в регионе в целом, обеспечению бесперебойной и безопасной доставки гуманитарной помощи, сдержанности на фоне угрозы расширения зоны вооруженной конфронтации", - говорится в документе.
Подчеркивается необходимость создания условий для политико-дипломатического урегулирования и активизации усилий по достижению мира, стабильности и безопасности для всех жителей региона.
Убеждены, что урегулирование палестинской проблемы возможно только в рамках международно-правовой основы, включающей резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, а также Арабскую мирную инициативу, предполагающую создание независимого Палестинского государства в границах 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме на основе двугосударственнойформулы. Выступаем за становление Афганистана в качестве мирного, независимого и единого государства, свободного от войны, терроризма и наркотиков", - сообщается в тексте документа.
Кроме того, отмечается значимость формирования в Афганистане инклюзивной власти, которая будет представлять интересы всех слоев населения и этнических групп как одного из ключевых факторов для обеспечения стабильного и процветающего Афганистана.
Призываем мировое сообщество увеличить объемы гуманитарной помощи Афганистану в целях поддержки населения и развития инфраструктуры этой страны. Считаем, что развитие экономической взаимосвязанности и интеграция Афганистана в региональные хозяйственные системы будут способствовать укреплению мира и стабильности. Отмечаем потенциал многосторонних площадок по афганскому урегулированию, в том числе под эгидой ООН.Подтверждаем приверженность укреплению и совершенствованию коллективных усилий в области борьбы с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, незаконным оборотоморужия, нелегальной миграцией, а также защиты населения от стихийных бедствий и техногенных катастроф", - говорится в декларации.
В документе подчеркивается, что что в борьбе с терроризмом недопустимы двойные стандарты. Терроризм в любых формах и проявлениях не может быть оправдан, потворство террористам и их укрывательство должны быть решительно осуждены всем мировым сообществом.
Выступаем за совместнуюработу государств - членов ОДКБ в области усиленияинформационной безопасности и недопущение использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в террористических, экстремистских и других преступных целях. Считаем серьезной угрозой использование террористами информационного пространства для распространения экстремистской идеологии, в том числе среди молодежи. Призываем приложить все усилия для скорейшего вступления в силу принятой Специальным комитетом ООН конвенции против информпреступности. При этом отмечаем важность дальнейшего формирования универсального международно-правового режима регулирования сферы использования ИКТ. Отмечаем общую заинтересованность в содействии исследованию и использованию космического пространства исключительно в мирных целях на основе норм международного права ", - сообщается в тексте.
Также подчеркивается востребованность активизации общих усилий по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве в целях скорейшего запуска переговоров по многостороннему юридически обязывающему инструменту по ПГВК, предусматривающему надежные гарантии неразмещения оружия в космическом пространстве и неприменения силы или угрозы силой в отношении или с использованием космических объектов.
Подчеркиваем актуальность развития сотрудничествав сфере биологической безопасности,в том числе в целях укрепления международных режимов по запрещению химического и биологического оружия и своевременного реагирования на вызовы и угрозы на данном направлении. Считаем важным проведение на регулярной основе в зоне ответственности ОДКБ специальных операций в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков "Канал", незаконной миграции "Нелегал", преступлениям, совершаемым с применением информационных технологий - "ПРОКСИ", антитеррористической операции "Наемник", демонстрирующих из года в год свою эффективность и результативность. Выступаем за поступательное развитие сил и средств системы коллективной безопасности с целью повышения их высокой боевой готовности к решению поставленных задач и противодействию вызовам и угрозам", - отмечается в тексте.
В тексте документа подчеркивается, что военное сотрудничество в рамках Организации не направлено против третьих стран и носит сугубо оборонительный характер.
В рамках развития военно-технического сотрудничества намерены продолжить оснащение компонентов войск ОДКБ современными и перспективными вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами. Придаем важное значение дальнейшему развитию взаимодействия в формате парламентской Ассамблеи ОДКБ в целях совершенствования межпарламентского сотрудничества в рамках организации. Убеждены, что развитие конструктивного диалога и расширение дружественных и взаимовыгодных контактов ОДКБ с заинтересованными странами и международными организациями, действующими в сфере безопасности, являются важными факторами укрепления региональной безопасности и стабильности и способствуют комплексному противодействию всем видам современных вызовов и угроз", - говорится в тексте.
В декларации позитивно оценивается развитие отношений с ООН и ее специализированными учреждениями в сфере противодействия терроризму и транснациональной организованной преступности, незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, незаконному оборотуоружия, нелегальной миграции, ликвидации последствий природных и техногенных конфликтов.
Отмечаем потенциал взаимодействия ОДКБ с ООН в сфере миротворчества в целях поддержания международного мира и безопасности, в том числе с учетом вклада государств - членов ОДКБ в операции ООН по поддержанию мира. Укреплению сотрудничества способствует принятие Резолюции 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН "Сотрудничество между ООН и ОДКБ". В преддверии 20-летия принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о предоставлении ОДКБ статуса наблюдателя заявляем о готовности к дальнейшему развитию сотрудничества с ООН и ее специализированными учреждениями в областях, представляющих взаимный интерес. Считаем актуальным дальнейшее развитие взаимодействия с СНГ, ШОС и их структурами по широкому спектру вопросов в рамках реализации "Практических мер по укреплению сотрудничества ОДКБ с СНГ и ШОС", утвержденных Решением СКБ ОДКБ от 23 ноября 2022 года. Выступаем за развитие сотрудничества с заинтересованными международными организациями и странами, в том числе в рамках действующих в Организации институтов партнера и наблюдателя", - сообщается в тексте.
В документе признается важность коллективных усилий, направленных на продвижение в международном информационном пространстве положительного образа ОДКБ, а также на противодействие распространению недостоверной информации и навязыванию извне деструктивных установок.
Отвергаем и решительно осуждаем любые попытки пересмотра оценок событий Второй мировой войны и ревизии ее итогов. Призываем все государства и народы противодействовать проявлениям фашизма, нацизма и неонацистской идеологии, оправданию и героизации нацизма, пропаганде нетерпимости на расовой, этнической и религиозной почве. Подчеркиваем, что установленные в Приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге действия нацистов и их пособников должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза. Призываем свято хранить память о беспримерном мужестве миллионов солдат, партизан, тружеников тыла и мирных жителей братских республик Советского Союза, отдавших свои жизни в борьбе за мир и свободу. Это особенно актуально в год 80-летия освобождения Беларуси от нацистских захватчиков", - подчеркивается в декларации.
Кроме того, отмечается важность широкой международной поддержки празднования в 2025 году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Высоко оцениваем председательство Республики Казахстан в ОДКБ в 2024 году, которое способствовало развитию взаимовыгодного сотрудничествав целях укрепления системы коллективной безопасности. Заявляем о своем твердом намерении совершенствовать деятельность Организации, обеспечивающей на коллективной основе безопасность, суверенитет и территориальную целостность ее государств - членов", - говорится в тексте.
22.11.2024, 13:50 130586
83 года назад по льду Ладожского озера была проложена "Дорога жизни"
Фото: rosavtodor.gov.ru
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Ровно 83 лет назад начала действовать "Дорога жизни" - единственная транспортная магистраль, связывавшая Ленинград с "большой землей" во время блокады в 1941-1943 годах и проходившая по Ладожскому озеру, сообщает gazeta.ru.
Ленинград был полностью взят в кольцо блокады 8 сентября 1941 года, когда немецкие войска группы "Север" захватили Шлиссельбург. С севера город блокировали финские войска. При этом были разорваны все железнодорожные, речные и автомобильные коммуникации. В городе оставалось более 2,5 млн жителей, включая 400 тысяч детей.
Воздушный мост для доставки грузов в осажденный город силами военной авиации не мог удовлетворять все потребности в продовольствии, топливе и товарах первой необходимости, начался голод и единственным способом наладить наземную связь с "большой землей", доставлять грузы и производить эвакуацию жителей, оказался путь через Ладожское озеро, юго-западное и юго-восточное побережья которого контролировались советскими войсками. В теплое время года перевозки производились на кораблях Ладожской военной флотилии и судах Северо-Западного речного пароходства, а в ледостав пришлось осваивать перевозки по льду на автотранспорте и частично по железной дороге до города.
Автодорога, проложенная по льду Ладожского озера, получила название Ледовой дороги жизни, но официально это было продолжение спешно построенной Военно-автомобильной дороги № 101 (№ 102). Еще до наступления зимы ученым Гидрологического института было поручено отыскать все возможные данные по ледовому режиму на озере и высказать соображения по проектированию ледовых трасс. В результате изучения этих данных дорогу решено было прокладывать там, где глубины были минимальными и лед оставался наиболее прочным. Трасса проходила от мыса Осиновец через острова Зеленцы с дальнейшим разветвлением на села Кобона и Лаврово, ее общая протяженность составила более 30 километров.
Чтобы лед выдержал грузовик с тонной груза, его толщина должна была составлять не менее 20 сантиметров Такой лед на Ладоге образуется за 6 суток при температуре −10°C или за 11 суток при −5°C. Достаточно толстый слой льда появился к утру 20 ноября, и тогда же в путь от деревни Коккорево на восточный берег был отправлен батальон конно-транспортного полка из 350 упряжек, который, загрузившись мукой, на следующий день, 21 ноября, привез в Осиновец 63 тонны муки, открыв тем самым зимнюю дорогу. В тот же день по льду озера прошли несколько машин ГАЗ-АА - так называемых полуторок, ставших в дальнейшем основным транспортом при перевозках по "Дороге жизни". Они везли лишь по несколько мешков продовольствия, шли почти порожними.
В дальнейшем движение организовывалось сразу по многим веткам, пути во льдах часто переносили для того, чтобы дать ледовому покрову окрепнуть. За первый месяц дорогу меняли несколько раз. Кроме того, трасса почти сразу же стала подвергаться обстрелам и бомбежке немецкой авиацией. Угрозу представляли также сильный ветер и метель, заметающие дорогу, заставлявшие водителей терять ориентацию. В оттепель машины проваливались в полыньи, поэтому водители зачастую не закрывали двери и старались выпрыгнуть, когда автомобиль уходил под лед. К 1942 году в Ладожском озере таким образом затонуло свыше 300 автомашин.
Несмотря на обстрелы, погоду и усталость, водители старались совершить как можно больше поездок, некоторые успевали за сутки сделать не один, а два, иногда даже три рейса.
Постепенно "Дорога жизни" обрастала все более развитой инфраструктурой. На суше строились новые железнодорожные ветки, которые заводились порой прямо в воду, организовывались склады. Для летнего времени на верфях Ленинграда закладывались новые баржи, вооруженные зенитными орудиями и пулеметами. По дну Ладоги тянули кабели для связи, топливный трубопровод и электрические кабели, по которым в Ленинград поступала электроэнергия с Волховской ГЭС.
На дороге работали тысячи человек, которые не только обеспечивали проводку транспорта, но и прокладывали новые пути, изучали состояние льда, латали поврежденные участки с помощью деревянных настилов и воды. Вдоль всей трассы были выставлены регулировщики с фонарями и в белой одежде, которыми, как правило, работали девушки. Их называли "богинями" или "белыми ангелами". Часто они из-за своей заметности становились мишенями для немецких снайперов или авианалетов.
В процессе эксплуатации ледовой дороги выявилась необычная особенность. Случалось, что тот или иной участок благополучно преодолевал тяжелый грузовик, а идущая за ним более легкая машина с людьми проваливалась под лед. Ученые из Ленинградского физико-технического института выяснили, что причина этого явления - резонанс, так называемая изгибно-гравитационная волна. Чтобы избежать подобных катастроф, автомобили должны были следовать со строго регламентированной скоростью. Для анализа подобных явлений сотрудники института под руководством Петра Кобеко создали специальный прибор "прогибограф", позволявший составить подробные рекомендации.
21 ноября 1942 года было принято постановление о строительстве узкоколейки прямо через Ладожское озеро, когда лед достаточно окрепнет, однако начавшееся строительство было все же свернуто в связи с прорывом блокады. "Дорога победы" была проложена по южному побережью Ладоги. В середине января 1943 года был освобожден Шлиссельбург и открыто движение на ответвлении ледовой дороги от островов Зеленцы до Шлиссельбурга. Движение через Ладожское озеро тем не менее продолжалось до конца марта 1943 года.
За все время действия "Дороги жизни" было перевезено свыше 1 млн 615 тысяч тонн грузов и эвакуировано около 1 млн 376 тысяч жителей Ленинграда.
Стоит отметить, что после эвакуации Казахстан стал для многих ленинградцев второй родиной, сообщает inform.kz.
Согласно сведениям генконсульства РФ в Алматы, на сегодняшний день в Алматы осталось лишь 25 ленинградцев, переживших тяжелейшую блокаду всей Великой Отечественной войны. Ровно 872 дня жители Ленинграда провели в осаде, которая, по разным данным, унесла жизни от 600 тысяч до 1,5 млн человек, пишет sputnik.kz.
Позже, в 1996 году, Алматы стал городом-побратимом Санкт-Петербурга (С 1924 по 1991 год - Ленинград. - Прим. ред.)
16.11.2024, 11:53 146456
В этот день 83 года назад панфиловцы совершили свой бессмертный подвиг
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16 ноября 1941 года 28 панфиловцев совершили свой бессмертный подвиг. В этот день бойцы из дивизии генерала Панфилова при обороне Москвы уничтожили около двадцати немецких танков и остановили наступление фашистов, сообщает информационный центр Следственного комитета России на dzen.ru.
Битва под Москвой стала одним из решающих сражений первого года Великой Отечественной войны. Гитлер делал особую ставку на захват столицы Советского Союза, но потерпел неудачу.
Осенью 1941 года немецкое командование начало активную подготовку к новому наступлению, сосредоточив свои главные силы на ближних подступах к городу. Ожесточенные бои шли в 100-120 километрах от Москвы, а немецкие танки пытались прорваться к столице.
Советские войска, оборонявшие город, получили приказ задержать врага во что бы то ни стало. Такую задачу дали и 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ивана Панфилова, которая сдерживала наступление на волоколамском направлении.
Фашисты рассчитывали прорвать оборону у железнодорожного разъезда Дубосеково и затем двинуться к Москве. Ночью 16 ноября на их пути встали 28 панфиловцев.
В течение четырех часов они под шквальным огнем артиллерии и бомбардировками с воздуха сдерживали танки и пехоту врага, отразив атаки противника и уничтожив 18 танков. Большинство бойцов этого отряда погибло, остальные были тяжело ранены. Но после этого боя враг отступил.
Подвиг героев-панфиловцев навсегда остался в истории, об их силе и мужестве ходили легенды. Всем бойцам этой дивизии присвоили звание Героя Советского Союза.
В 1967 году в деревне Нелидово вблизи разъезда Дубосеково открыли Музей героев-панфиловцев. А в 1975 году на месте боя поставили мемориальный ансамбль из гранита "Подвигу 28", состоящий из шести фигур, олицетворяющих воинов шести национальностей, сражавшихся в рядах панфиловцев.
07.11.2024, 01:25 167776
107- я годовщина Великой Октябрьской революции
Фото: Владимир Серов. Ленин провозглашает советскую власть. 1947
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Сегодня, 7 ноября, в мире отмечается 107-я годовщина Великой Октябрьской революции 1917 года.
Ровно 107 лет назад в Петрограде произошло вооруженное восстание, закончившееся взятием Зимнего дворца, арестом членов Временного правительства и провозглашением власти Советов, сообщает РИА Новости.
Октябрьской революции предшествовала Февральская революция 1917 года, свергнувшая самодержавие. В ходе Февральской революции и после нее революционными массами по всей стране были образованы советы рабочих и солдатских депутатов, советы крестьянских депутатов, солдатские комитеты в действующей армии, тыловых гарнизонах.
Медлительность и непоследовательность действий созданного после Февральской революции Временного правительства в решении рабочего, аграрного, национального вопросов, продолжавшееся участие России в Первой мировой войне привели к углублению общенационального кризиса и создали предпосылки для усиления крайне левых партий в центре и националистических партий на окраинах страны.
Наиболее энергично действовала российская социал-демократическая рабочая партия, провозгласившая курс на социалистическую революцию в России, которую она считала началом мировой революции. Большевики выдвинули популярные лозунги: "Мир - народам", "Земля - крестьянам", "Фабрики - рабочим".
Большую роль в развитии кризиса государственности и назревании новой революции сыграло наличие в стране уже сложившихся органов народной власти - Советов. В конце августа ‑ начале сентября 1917 года к большевикам постепенно перешло руководство Советами, сначала в Петрограде и Москве, а затем и в других крупных городах. К осени 1917 года в рядах большевиков насчитывалось более 300 тысяч членов, партия располагала своей военной организацией, контролировала отряды Красной гвардии и взяла курс на вооруженное восстание. Для политического руководства восстанием было создано Политбюро Центрального комитета во главе с Владимиром Лениным.
В середине октября при Петроградском совете был образован штаб вооруженного восстания - Военно-революционный комитет, в который вошли левые эсеры, меньшевики-интернационалисты, большевики, анархисты. Для непосредственного руководства восстанием был создан Военно-революционный центр, куда вошли Андрей Бубнов, Феликс Дзержинский, Яков Свердлов, Иосиф Сталин и Моисей Урицкий. Партия вела детальную разработку плана восстания, расстановки сил и самую широкую агитацию в массах. ВРК направил своих комиссаров во все части Петроградского гарнизона, чем фактически лишил Временное правительство власти над ними.
Восстание было приурочено к началу работы II Всероссийского съезда Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и началось в Петрограде в ночь с 6 на 7 ноября 1917 года. В нем, кроме большевиков, принимали участие и другие левые партии. С самого начала восставшим удалось изолировать правительство, не допустив подхода верных ему частей. В первую очередь, были захвачены мосты, почта, телеграф, вокзалы, электростанция, Государственный банк. К утру 7 ноября весь город, за исключением Зимнего дворца, оказался в руках восставших. Глава Временного правительства Александр Керенский бежал из города, чтобы собрать верные ему войска.
Утром 7 ноября было опубликовано написанное Лениным воззвание "К гражданам России", в котором сообщалось о переходе власти в руки ВРК Петроградского Совета. Днем восставшие заняли Мариинский дворец, в котором находился предпарламент, и распустили его; матросами были заняты военный порт и Главное адмиралтейство, где был арестован Морской штаб. В ночь с 7 на 8 ноября по сигналу крейсера "Аврора" революционными отрядами был захвачен Зимний дворец и арестовано Временное правительство. Восстание развивалось почти бескровно. Лишь во время осады Зимнего дворца раздавалась ружейная стрельба, и гремели залпы артиллерии.
Открывшийся в Петрограде поздно вечером 7 ноября съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, на котором большевикам вместе с левыми эсерами принадлежало большинство, одобрил свержение Временного правительства. 8 ноября он принял "Декрет о мире", "Декрет о земле", избрал Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и сформировал первое Советское правительство - Совет Народных Комиссаров во главе с Владимиром Лениным.
Вслед за победой восстания в Петрограде 7 ноября вооруженная борьба началась и в Москве, где революционные силы встретили чрезвычайно ожесточенное сопротивление, на улицах города шли упорные бои. 15 ноября 1917 года в Москве утвердилась советская власть.
В конце октября войска под командованием Петра Краснова и Александра Керенского предприняли попытку захвата Петрограда и восстановления власти Временного правительства, однако их поход закончился неудачей.
Вслед за Петроградом и Москвой с конца октября 1917 года по март 1918 года советская власть утвердилась на большей части территории России. В ряде городов и районов противники Октябрьской революции оказали вооруженное сопротивление. Однако антисоветские силы были разобщены, дезорганизованы и быстро утратили контроль над армией. Противники советской власти создавали свои вооруженные формирования из добровольцев, в основном офицеров, юнкеров, студентов. Организаторами антисоветского сопротивления выступали, как правило, представители конституционно-демократической партии, поэтому 15 декабря 1917 года на пленуме ВЦИК она была объявлена вне закона. В последующем такая же участь постигла и все другие партии, не поддержавшие политику большевиков. Революция активно поддерживалась солдатами на фронтах и матросами Балтики.
Декретами СНК, изданными в 1917 году, была отменена частная собственность на землю, введен рабочий контроль над производством, аннулированы внутренний и внешний займы царского и Временного правительств, национализированы банки и железнодорожный транспорт. В апреле 1918 года СНК приступил к национализации отдельных отраслей промышленности, внешней торговли, в июне началось огосударствление крупной промышленности. 10 июня 1918 года 5-й Всероссийский съезд Советов утвердил текст Конституции РСФСР, которая зафиксировала победу Октябрьской революции.
В связи с тем, что страна в феврале 1918 года перешла на Григорианский календарь летоисчисления, первую годовщину революции торжественно отмечали 7 ноября 1918 года. Но само событие по-прежнему ассоциировалось именно с октябрем, что и нашло отражение в названии революции. На протяжении всей советской эпохи 7 ноября отмечался государственный праздник - День Великой Октябрьской социалистической революции.
23.10.2024, 17:30 196496
Участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию
Фото: Максим Платонов/фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию, сообщил президент России Владимир Путин на заседании в расширенном составе.
Подготовлена итоговая декларация, в которой содержатся общие оценки положения дел в мире, суммированы результаты российского председательства в БРИКС, определены ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу", - цитирует РИА Новости президента.
Он уточнил, что декларацию планируется распространить в ООН как совместный документ.
Как заявил представитель делегации ОАЭ на саммите - министр иностранных дел без портфеля Ахмед бен Али ас-Сайег - декларация станет важным шагом в укреплении взаимодействия, "установления общепризнанных рамок для противодействия будущим вызовам и достижения наших общих целей".
По его словам, ОАЭ заинтересованы в расширении партнерства и сотрудничества в целях устойчивого развития, роста в инновационной сфере и зеленой экономике.
Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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