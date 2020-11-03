В Алматы создадут экспертный совет по модернизации ТЭЦ-2

Алматы. 2 ноября. Kazakhstan Today - Департамент экологии по городу Алматы объявил о создании на временной основе Экспертного совета по модернизации ТЭЦ-2, передает Kazakhstan Today.

Приглашаем всех экоактивистов, кто хочет внести вклад в развитие и улучшение экологического состояния нашего города, стать членами экспертного совета по модернизации ТЭЦ-2. Не оставайтесь в стороне, великое начинается с малого, так давайте вместе усердно работать, чтобы достичь высоких результатов по улучшению экологии города Алматы", - говорится в сообщении ведомства.

Для участия необходимо направить на номер +77015055505 свои данные: фамилию, имя, отчество, дату рождения, место работы и контактный номер телефона.

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