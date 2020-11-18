Алматы. 17 ноября. Kazakhstan Today - Алматинскую ТЭЦ-2 планируют перевести на газ к 2025 году, передает Kazakhstan Today.

Министр энергетики РК Нурлан Ногаев в ходе рабочей поездки в Алматы ознакомился с работой ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Предприятия вырабатывает тепло-, электроэнергию для бытовых и производственных нужд города. Установленная мощность ТЭЦ-2 - 510 МВ, ТЭЦ-3 - 173 МВТ, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.

Как отметили в ведомстве, основным топливом для ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 является уголь Экибастузского месторождения (разрез "Богатырь Комір"). В качестве растопочного топлива используется мазут

В 2017 году Нурсултан Назарбаев дал поручение заняться переводом ТЭЦ-2 на газ. На прошедшем в правительстве 20 октября 2020 года совещании по модернизации ТЭЦ-2 города Алматы был одобрен предлагаемый АО "Самрук-Энерго" вариант модернизации существующих котлов ТЭЦ-2 с переводом их на газ и строительства газовой инфраструктуры.

Нурлан Ногаев в ходе посещения ТЭЦ-2 ознакомился с планами специалистов по модернизации предприятия и возможностями технического исполнения перевода ТЭЦ на газ.

В настоящее время разработано технико-экономическое обоснование проекта по переводу ТЭЦ-2 города Алматы на газ. Проект планируется реализовать поэтапно к концу 2025 года.

Помимо этого, как доложили министру представители "Самрук-Энерго", в данный момент идут внутрикорпоративные процедуры по одобрению разработки ТЭО перевода ТЭЦ-3 города Алматы на газ между АО "Самрук-Энерго" и АО "Самрук-Казына".

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