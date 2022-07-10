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В Иле-Алатауском нацпарке открылся второй визит-центр

09.07.2022, 17:55 4761
Фото: primeminister.kz
АЛМАТЫ. 9 ИЮЛЯ - Торжественное открытие визит-центра Turgensai, расположенного в национальном парке Иле-Алатау, состоялось сегодня в Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В открытии принял участие заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов и другие официальные лица. 
 

Turgensai - второй визит-центр на карте нацпарка Иле-Алатау. Он станет отправной точкой в путешествии по заповедным местам Тургеньского ущелья. Создан визит-центр по современным стандартам. Здесь туристы и гости Алматинской области могут получить всю необходимую информацию о национальном парке", - сообщает сайт главы правительства. 

 
Визит-центр Turgensai находится в Тургеньском ущелье, в 80 км от Алматы. 

Визит-центры дают возможность формировать организованный отдых. Их наличие - требование времени и для простых граждан, которые на выходе получают безопасный маршрут, инструктаж, место, где можно отдохнуть и набраться сил, и национальным паркам, которые могут контролировать турнагрузку, за счет этого содержать территории в порядке, развивать и улучшать инфраструктуру", - рассказал председатель правления РОО "QazaqGeography" Орман Нурбаев.

 
От центра можно пройтись пешком до Медвежьего водопада. Туристы также могут посетить водопад Кайракты, Чинтургенские моховые ельники, природный резерват, где растут яблони Сиверса и другие природные объекты. Тургеньское ущелье знаменито и сакскими курганами, в одном из которых был найден Золотой человек.
 

Комплекс Turgensai включает в себя информационную стойку, лекционный зал, сувенирную лавку, пункт общественного питания, детскую площадку и террасы, общественный туалет. Для людей с ограниченными возможностями и родителей маленьких детей визит-центр оснащен пандусами, чтобы все посетители вне зависимости от их потребностей могли чувствовать себя комфортно", - сообщает сайт.

 
В скором времени планируется открытие подобных визит-центров еще в двух национальных парках - Алтын-Эмеле и Чарыне. Там же будут установлены кэмпинг- и глэмпинг-зоны. В настоящее время на территории нацпарков уже создана удобная инфраструктура: навигация, смотровые площадки, питьевые фонтанчики, туалеты, теневые навесы.
 

новости по теме

В Жайык выпустили 3,5 млн молоди осетровых рыб

10.07.2022, 13:56 1576
В Жайык выпустили 3,5 млн молоди осетровых рыб
Фото: Комитет рыбного хозяйства МЭГПР РК
АТЫРАУ. 10 ИЮЛЯ - В рамках государственного заказа РГКП "Атырауский осетровый рыбоводный завод" в реку Жайык выпущено 3,5 миллиона молоди осетровых видов рыб, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В целях сохранения и регулирования устойчивого использования осетровых видов рыб в рамках государственного заказа по воспроизводству рыбных ресурсов на 2022 год 8 июля этого года в преддверии Дня работников рыбного хозяйства РГКП "Атырауский осетровый рыбоводный завод" Комитета рыбного хозяйства МЭГПР РК" выпустил в реку Жайык 3,5 млн молоди осетровых видов рыб (севрюга, русский осетр и стерлядь)", - сообщает пресс-служба Комитета рыбного хозяйства Минэкологии РК. 

 
Также сообщается, что в рамках госзаказа ранее другой остеровый рыбоводный завод в Атырау выпустил в Жайык 3,5 млн молоди осетровых, в том числе 729 тысяч белуги, 419 тысяч русского осетра, 629 тысяч стерляди и 1,723 млн севрюги. Таким образом, государственные осетровые заводы выполнили план текущего года.
 
Кроме того, в рамках госзаказа в конкурентной среде ТОО "Актау балык LTD" в конце июля и в начале августа этого года в реку Жайык дополнительно планируется выпустить 500 тысяч молоди осетровых видов рыб.
 

Новый опреснительный завод запустили в Мангистауской области

07.07.2022, 15:56 10951
Фото: gov.kz
АКТАУ. 7 ИЮЛЯ - Предприятие по опреснению пластовой воды, выходящей вместе с нефтью, запустили в Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С технологическими процессами завода главу области Нурлана Ногаева ознакомили представители АО "Каражанбасмунай". 
 
По их словам, в рамках поручения президента Касым-Жомарта Токаева о решении дефицита питьевой воды в Мангистауской области, планируется поэтапно до 2025 года реализовать 9 проектов мощностью 286 тысяч кубометров воды. Один из первых проектов на месторождении "Каражанбас" - опреснительный завод пластовой воды, мощностью 17 тысяч кубометров воды в сутки - успешно внедряется в тестовом режиме.
 

До настоящего времени предприятие получало воду из водовода "Астрахань - Мангишлак". Теперь высвобожденные после полного запуска завода 10 тысяч кубометров воды будут направлены на нужды населения. 7,5 тысячи кубометров в сутки - в Жанаозен, 1,5 тысячи кубометров - в Бейнеуский район, 1 тысяча кубометров - в село Жетибай, остальные 500 кубометров воды - в населенные пункты Мангистауского района", - сообщил руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бердибек Картбаев.

 
Произведенная заводом вода будет использоваться на месторождении в технических целях, что позволит снизить зависимость месторождения от потребления волжской воды и направить ее объем на нужды населения Мангистауской области. Очистка пластовой воды на нефтяном месторождении также оказывает благоприятное воздействие на окружающую среду.
 
Ранее сообщалось, что из-за обмеления Каспия жители Актау испытывают проблемы с питьевой водой.
 

Ученые обнаружили гигантскую озоновую дыру над тропиками

06.07.2022, 17:22 14641
ОНТАРИО. 6 ИЮЛЯ - Канадские ученые заявляют об огромной озоновой дыре над всеми тропическими регионами. Ее размеры в семь раз превышают известную дыру над Антарктикой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам профессора из университета Ватерлоо в Онтарио Цин-Бин Лу, открытая озоновая дыра существует уже более 30 лет и в отличие от антарктической озоновой дыры, которая появляется только в весенний сезон, тропическая озоновая дыра появляется во все времена года с 1980-х годов, и ее площадь примерно в семь раз больше, сообщает Ferra.ru.
 

Это может вызвать увеличение уровня ультрафиолетового излучения на Земле и связанных с этим рисков рака кожи и катаракт, а также других негативных последствий для здоровья и экосистем в тропических регионах", - заявил Лу.

 
По его информации, предварительные отчеты показывают, что уровни истощения озонового слоя над экваториальными регионами уже угрожают большому населению тропических регионов.
 

В ЗКО создали природный резерват и заказник для сайгаков

05.07.2022, 12:42 19061
В ЗКО создали природный резерват и заказник для сайгаков
Фото: Depositphotos
УРАЛЬСК. 5 ИЮЛЯ - Чтобы минимизировать причиняемый сайгаками ущерб сельскому хозяйству, а также в целях сохранения мест обитания уральской популяции сайгаков в Западно-Казахстанской области созданы государственный природный резерват "Бокейорда" и Ащиозекский государственный природный заказник. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Площадь Ащиозекского государственного природного заказника республиканского значения составляет 314 504,1 гектара, площадь государственного природного резервата "Бокейорда" - 343 040,1 гектара. Вышеуказанные особо охраняемые природные территории располагаются на территории Бокейординского, Жанибекского, Казталовского, Жангалинского районов Западно-Казахстанской области", - сообщили в ведомстве.

 
По данным комитета, на территории Казахстана обитает более 90% мировой популяции сайгаков, это бетпакдалинская, уральская и устюртская популяции. Особое внимание заслуживает Западно-Казахстанская область, где численность сайгаков по учетным данным составила 801 тысячу особей, что привело к усилению конкуренции сайгаков с сельскохозяйственными животными за пастбища и водопои. Также имеются многочисленные факты потравы сельскохозяйственных культур.
 
Также подписано соглашение между Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК, АСБК (Казахстанской ассоциацией сохранения биоразнообразия) и Королевским обществом защиты птиц (RSPB) Великобритании. В рамках данного соглашения будет оказана финансовая поддержка и научное сопровождение деятельности резервата.
 
Как сообщалось ранее, эксперты ставят под сомнение статданные и принимаемые на государственном уровне решения относительно сайги.
 

Научно-техническую программу по оценке редких животных подготовили в Казахстане

04.07.2022, 10:23 24041
Научно-техническую программу по оценке редких животных подготовили в Казахстане
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - В целях проведения оценки современного состояния популяций редких видов беспозвоночных и позвоночных подготовлена научно-техническая программа, об этом сообщил заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
НТП будет рассмотрена в рамках государственного программно-целевого финансирования с участием специализированных научных организаций Министерства науки и высшего образования, сообщил Скляр в ответе на депутатский запрос. 
 
Он сообщил, что в последующем при одобрении комиссией Высшего научно-технического совета в рамках программы целевого финансирования будут предусмотрены средства на исследования, ревизии и обновление Красной книги Республики Казахстан.
 
При этом, отметил Скляр, НТП также предусматривается создание электронной базы данных по редким и исчезающим видам животных и разработка публичного веб-портала по Красной книге Республики Казахстан на основе вышеуказанных данных. В целях реализации указанных мероприятий планируется внесение соответствующих изменений в действующее законодательство по вопросам развития охотничьей отрасли и сохранения животного мира.
 

За 2021 год в атмосферу Казахстана было выброшено 2,4 млн тонн загрязняющих веществ

04.07.2022, 09:36 24611
За 2021 год в атмосферу Казахстана было выброшено 2,4 млн тонн загрязняющих веществ
АЛМАТЫ. 4 ИЮЛЯ - В Казахстане объем загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников загрязнения, в 2021 году составил 34,3 млн тонн, что на 3,3% меньше, чем в 2020 году. Из них было уловлено и обезврежено 31,9 млн тонн, или 93% от общего количества. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2021 году составил 2,4 млн тонн, что на 1,4% меньше по сравнению с 2020 годом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Energyprom.kz, более половины всех выбросов загрязняющих веществ в атмосферу пришлись лишь на Павлодарскую и Карагандинскую области: 736,2 тысячи и 569,7 тысячи тонн соответственно. Значительные объемы выбросов также зафиксированы в Атырауской (160,3 тысячи тонн), Костанайской (137,9 тысячи тонн), Актюбинской (137,4 тысячи тонн) и Восточно-Казахстанской (128,1 тысячи тонн) областях.
 
Из 2,4 млн тонн выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 2,1 млн тонн пришлись лишь на промышленную сферу. За наибольший объем выбросов в атмосферный воздух ответственен сегмент тепло- и энергоснабжения - 945,2 тысячи тонн, на 0,1% больше по сравнению с 2020 годом. На обрабатывающую промышленность пришлось 728,1 тысячи тонн выбросов, на 6,5% меньше, чем в 2020 году, на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров - 356,6 тысячи тонн, рост за год - на 3,7%. На водоснабжение, а также сбор, обработку и удаление отходов пришлись лишь 47,8 тысячи тонн выбросов, на 4,3% больше, чем в 2020 году.
 
Кроме промсектора значительный объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ генерировали предприятия сферы транспорта и складирования - 114,4 тысячи тонн, на 7,9% больше, чем в 2020 году.
 
На долю газообразных и жидких загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу, в 2021 году пришлось 79,6% выбросов, или 1,9 млн тонн. Среди них объем выбросов сернистого ангидрида составил 835,4 тысячи тонн, окиси углерода - 473,2 тысячи тонн, окиси азота - 322 тысячи тонн, углеводорода - 133,2 тысячи тонн, аммиака - 2,8 тысячи тонн, сероводорода - 2,1 тысячи тонн.
 
На твердые загрязняющие вещества пришлось 20,4% выбросов, или 491,7 тысячи тонн, а на летучие органические соединения - 6,1%, или 146,5 тысячи тонн.

Ранее в Минэкологии РК назвали города с наиболее загрязненным воздухом.
 

Из озера Сайран в Алматы спускают воду из-за кишечной палочки

02.07.2022, 15:57 31026
Из озера Сайран в Алматы спускают воду из-за кишечной палочки
Фото: Акимат Алматы
АЛМАТЫ. 2 ИЮЛЯ - В озере Сайран выявили превышение уровня нормы лактоположительных кишечных палочек. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Принято решение о спуске воды на водохранилище в полном объеме. Спуск воды займет около 2-3 дней, уточнили в ведомстве. 
 
Для определения источника загрязнения создана комиссия, куда входят санэпидемиологи, экологи, сотрудники полиции, ДЧС и представители районных акиматов.
 
Сейчас биологическая и химическая очистка дна водохранилища не требуется, отметили в ДСЭК. Сайран будет наполнен водой после выявления источника загрязнения и завершения работы комиссии.
 
Алматинцев и гостей города просят воздержаться от купания в ближайшие дни.

Напомним, в реке Большая Алматинка обнаружена сальмонелла редких групп.
 

Привезти первых тигров в Казахстан в течение 5 лет планирует WWF

01.07.2022, 16:12 34201
Привезти первых тигров в Казахстан в течение 5 лет планирует WWF
Фото: wwf.ru

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Всемирный фонд дикой природы вместе с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана планирует завезти первых тигров в страну в течение ближайших пяти лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Это часть масштабной программы по реинтродукции тигра в Казахстан - вид исчез здесь больше 70 лет назад, и сейчас Всемирный фонд дикой природы с партнерами занимается его восстановлением", - сообщает пресс-служба фонда.

Привезти и выпустить первых тигров на территории государственного природного резервата "Иле-Балхаш" планируется в ближайшие пять лет.

"Сейчас территорию готовят к приезду тигра, и к 2025 году эта работа будет завершена. В ближайшие три года необходимо увеличить количество копытных животных в районе будущего выпуска, чтобы обеспечить кормовую базу для хищника", - заявили в фонде.

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