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Нур-Султан и Алматы попали в десятку городов Казахстана с высоким уровнем загрязнения воздуха

15.06.2021 8263
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - В десяти городах Казахстана наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Нур-Султан и Алматы попали в десятку городов Казахстана с высоким уровнем загрязнения воздуха. В списке также Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск, Жезказган и Шымкент.
 
Общий объем выбросов загрязняющих веществ составил 2,5 млн тонн. Такие данные озвучил на заседании правительства министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев. 
 
Также в регионах, по его словам, важен вопрос несанкционированных свалок. Одной из причин их появления является вывоз строительного мусора и отсутствие строительных полигонов, в связи с чем Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с министерствами экологии, геологии и природных ресурсов, а также финансов поручено разработать типовой проект полигонов для твердых бытовых отходов. 
 
В свою очередь, аким Карагандинской области Женис Касымбек рассказал о мерах по улучшению экологии, предпринимаемых в области. 
 

Для контроля состояния воздуха в четырёх городах: Караганде, Темиртау, Балхаше и Жезказгане установлены 30 газоанализаторов. Это позволит отслеживать состояние загрязнения в online режиме и принимать своевременные управленческие решения", - сообщил Касымбек. 

 

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