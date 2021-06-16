НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - В десяти городах Казахстана наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.





Нур-Султан и Алматы попали в десятку городов Казахстана с высоким уровнем загрязнения воздуха. В списке также Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск, Жезказган и Шымкент.

Общий объем выбросов загрязняющих веществ составил 2,5 млн тонн. Такие данные озвучил на заседании правительства министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев.

Также в регионах, по его словам, важен вопрос несанкционированных свалок. Одной из причин их появления является вывоз строительного мусора и отсутствие строительных полигонов, в связи с чем Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с министерствами экологии, геологии и природных ресурсов, а также финансов поручено разработать типовой проект полигонов для твердых бытовых отходов.

В свою очередь, аким Карагандинской области Женис Касымбек рассказал о мерах по улучшению экологии, предпринимаемых в области.

Для контроля состояния воздуха в четырёх городах: Караганде, Темиртау, Балхаше и Жезказгане установлены 30 газоанализаторов. Это позволит отслеживать состояние загрязнения в online режиме и принимать своевременные управленческие решения", - сообщил Касымбек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства