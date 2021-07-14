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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 13 ИЮЛЯ - В Усть-Каменогорске порозовело болото, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Экологи совместно со специалистами РГП "Казгидромет" после проведения химического анализа отобранных проб воды пришли к выводу, что розовое болото Усть-Каменогорска - естественный биопроцесс.

Болото порозовело уже второй раз. Первый раз это произошло в 2015 году, сообщает altaynews.kz

Превышения опасных веществ по химическому анализу не выявлено, результат биологического анализа показал наличие простейших микроорганизмов "Пурпурных серобактерий", именно из-за них образуется налет и окрашивание воды в разные оттенки красного цвета. Можем заверить - это естественный биологический процесс. Популяция бактерий увеличилась по причине соответствующих погодных условий, им нужен свет и теплая погода", - пояснил руководитель департамента экологии ВКО Данияр Алиев.

Экологи также отметили, что болото нуждается в очистке от мусора, а территория в благоустройстве.

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