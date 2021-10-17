Карагандинский целлюлозно-бумажный комбинат оштрафован на 1,5 млн тенге за экологические правонарушения

Он отметил, что основанная масса выявленных нарушений при добыче ОПИ поступает из органов внутренних дел полиции. К примеру, в 2020 году поступили 104 материала по факту незаконного изъятия ОПИ, что составляет 84% от общих поступивших материалов.

По словам Романа Скляра, иррациональное извлечение общераспространенных полезных ископаемых приводит к негативному воздействию не только на окружающую природную среду, но и на условия проживания и здоровье населения в районах интенсивной добычи.

НУР-СУЛТАН. 16 ОКТЯБРЯ - В связи с постоянно растущими потребностями строительного комплекса в сырье, происходит неконтролируемое истощение полезных ископаемых, об этом сообщил заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр, передает KAZAKHSTAN TODAY.

НУР-СУЛТАН. 16 ОКТЯБРЯ - Согласно отчетам по инвентаризации отходов в Государственном кадастре отходов в стране накоплено около 2,7 млрд тонн отходов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Из 27 млрд тонн накопленных в стране отходов отходы зеленого списка - золошлаковые отходы, шины, птичий помет и прочие составляют 2,1 млрд тонн, отходы янтарного списка - отработанный буровой шлам, отработанные масла, нефтешламы, отходы сырой нефти, грунты пропитанные нефтью, и прочие отходы янтарного уровня - 639,3 млн тонн, отходы красного уровня - отходы содержащие ПХД, асбест и др. - 83,4 тыс. тонн. Из них с 2016 года переработано и повторно использовано 319,6 млн тонн.

При этом накопление опасных отходов составило: в Шымкенте - 631 тыс. тонн, в Павлодарской области - 632,7 млн тонн, в Мангистауской области - 228 тыс. тонн, в Кызылординской области - 108 тыс. тонн, в Карагандинской области - 745,7 млн тонн, Актюбинской области - 6,1 млн тонн", - проинформировал в своем ответе на запрос депутата заместитель премьер-министра РК Роман Скляр.

В этой связи, отметил Скляр, Министерством экологии, геологии и природных ресурсов контроль за соблюдением экологических требований при обращении с опасными отходами производства осуществляется в рамках государственного экологического контроля в соответствии с Экологическим и Предпринимательским кодексами.

Так, в 2020 году проведено 97 проверок, а в 2021 году - 185 проверок в отношении предприятии в деятельности которых образуются опасные отходы. Также, территориальными департаментами Минэкологии на постоянной основе проводятся соответствующие мероприятия по выявлению промышленных отходов и проводится работа по взаимодействию с местными исполнительными органами по урегулированию проблемных вопросов, в части обращения с отходами", - пояснил заместитель премьер-министра.

Вместе с тем, продолжил Скляр, на постоянной основе ведутся разъяснительные работы по вопросам безопасного обращения с отходами, в том числе с крупными природопользователей, касательно соблюдения требований экологической безопасности и необходимости выполнения мероприятий по их утилизации, обезвреживанию и безопасному удалению.

В своем ответе Роман Скляр также проинформировал, что общая сумма финансирования для реализации природоохранных мероприятий на 2021 год составила 167 млрд тенге.

Наиболее высокую экологическую эффективность данных мероприятий, по его словам, показали следующие предприятия:

- в Карагандинской области Жезказганский медеплавильный завод планирует строительство и ввод в эксплуатацию нового сернокислотного цеха с применением передовых технологий. Это позволит снизить выбросы диоксида серы в 3 раза, с 60 тыс. до 20 тыс. тонн;

- Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (НКОК) - строительство новых очистных сооружений со сроком завершения в 2022 году, для снижения содержания загрязняющих веществ, отводимых с производственными сточными водами в накопительные секции площадки размещения жидких технологических отходов (ПРЖТО), до допустимых пределов, что также позволит сократить потребление воды с водовода Астрахань - Мангышлак до 70% и увеличит повторное водопользование;

- АО "Евроазиатская энергетическая корпорация" проведены работы по замене энергетического оборудования на энергоблоке №5. Снижение выбросов твердых частиц составило порядка 10 тыс. тонн (с 58 тыс. до 47 тыс. тонн);

- АО "КазМунайГаз" в течение нескольких лет ликвидирует исторические нефтяные отходы объемом около 3,6 млн кубометров.

Кроме того, в рамках Дорожной карты по реализации проектов водоснабжения и водоотведения планируется реализация 53 проектов канализационно-очистных сооружений, которые также включены в проект Национального проект "Сильные регионы - драйвер развития страны" и Концепцию развития ЖКХ.

Так, в 24 городах с населением более 45 тыс. человек планируется реализовать 27 проектов КОС за счет заемных средств АБР и ЕБРР под государственную гарантию правительства РК, в остальных 24 малых городах проекты будут реализованы за счет трансфертов из республиканского бюджета в связи с низкой инвестиционной привлекательностью", - резюмировал Скляр.



