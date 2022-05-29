В нацпарке "Алтын-Эмель" родился жеребенок лошади Пржевальского

В нацпарке "Алтын-Эмель" фотоловушки засняли снежных барсов.
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На берегу Каспия вновь обнаружили мертвого тюленя
28.05.2022, 13:23 4326
АКТАУ. 28 МАЯ - Житель Актау обнаружил тушку мертвого тюленя на берегу Каспия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Тушка мертвого тюленя обнаружена была вчера, 26 мая, в 15 метрах от водоканала Шора, сообщает региональное издание "Лада".
Видно, что животное разложено. У него уже нет хвоста. Сложно догадаться о причинах гибели, если даже специалисты не могут выяснить", - рассказал житель Актау, обнаруживший мертвое животное.
Напомним, это не первый случай гибели тюленей на Каспии. 24 мая на набережной моря в районе Акшукура местный житель увидел на берегу двух мертвых тюленей.
18 мая во время прогулки с ребенком по набережной Форт-Шевченко женщина увидела валяющихся на берегу двух мертвых тюленей.
16 мая стало известно о нахождении сразу 64 мертвых тюленей в районе морского порта Форт-Шевченко на береговой полосе от мыса Урдюк и до местности Баутинская коса. Тогда экологи сообщили, что туши морских животных находились в стадии сильного разложения, вследствие чего они не смогли произвести отбор проб тканей для проведения исследований. Они предположили, что гибель животных произошла в зимний период.
В апреле на побережья Каспия обнаружили 94 туши тюленей.
Председатель общественного объединения KAZ ECO PATROL Тимур Елеусизов прокомментировал гибель тюленей в Мангистауской области.
Из-за дикой наживы нефтяников народ готов полностью уничтожить и флору и фауну. Люди не задумываются, к чему это приведет", - заявил эколог.
По его мнению, гибель диких животных, в том числе розовых фламинго и тюленей, это в первую очередь экологическое бедствие, которое образует деятельность человека.
Есть предположение, что в данном случае это нефтяные компании, от которых постоянно идут разливы нефтепродуктов и их выбросы в процессе переработки", - отметил он.
В Караганде наказали заказчика обрезки деревьев, в ходе которой погибли птицы
26.05.2022, 20:39 9106
КАРАГАНДА. 26 МАЯ - 25 мая на юго-востоке в районе магазина "Турист" подрезали ветви дерева, на которых находились птичьи гнезда вместе с птенцами. Упав с большой высоты, птицы разбились насмерть, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Инцидент вызвал общественный резонанс. Возмущенные карагандинцы потребовали наказать заказчика варварской подрезки деревьев. Акимат района имени Казыбек би отыскал заказчика. Им оказался владелец пиццерии, которая располагается под этим деревом, сообщает eKaraganda.
Мы полностью солидарны с мнение жителей Караганды по ситуации с гибелью птиц при подрезке деревьев на улице Букетова. Сотрудники акимата района имени Казыбек би встретились с заказчиками данной подрезки. Им оказалось руководство Rocco Pizza. Исполняющий директора Алимбек Рамазанов принес извинения жителям района за столь необдуманные действия", - сообщили в акимате района имени Казыбек би.
Руководство пиццерии принесло публичные извинения карагандинцам.
Здравствуйте! По факту гибели птенцов просим извинения у жителей и впредь обязуемся не повторять таких ошибок", - сказал исполняющий обязанности директора пиццерии.
В отношении руководства пиццерии был составлен административный протокол по статье 505, часть 1, "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов".
Просим жителей района не принимать преждевременных решений при подрезке зеленых насаждений. Принимать во внимание факт наличия гнезд и птиц в них", - обратилась к карагандинцам главный специалист отдела благоустройства акимата района имени Казыбек би Лаура Елеусизова.
В Караганде во время обрезки деревьев погибли птицы
25.05.2022, 21:10 12756
КАРАГАНДА. 25 МАЯ - В Караганде во время обрезки деревьев погибли птицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Инцидент произошел 25 мая в районе "Туриста", сообщает ekaraganda.kz.
Специалисты на вышке спилили верхнюю часть ствола. И к ним претензий нет: они просто выполняли свою работу. Но вот те, кто оплатили эту услугу, вызывают только презрение... В последнее время в городе каждый день что-то пилят. Ну не любят в нашем городе зелень... Грачи, скорее всего, это были грачи, - вестники весны, пролетели тысячи километров, чтобы вывести у нас птенцов. Вили гнезда, высиживали яйца. И когда их "дома" варварски уничтожал человек, видимо, пытались спасти свое потомство. Охраняли гнезда и вместе с ними упали с огромной высоты", - пишет автор поста.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт выразила обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По ее словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Акции Международного центра зеленых технологий вернули в госсобственность
25.05.2022, 16:35 13791
НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - В государственную собственность возвращены акции НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов". Соответствующее постановление принято правительством Республики Казахстан, сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Принять предложение объединения юридических лиц "Ассоциация экологических организаций Казахстана" о передаче в республиканскую собственность 50 (пятьдесят) процентов + 1 акция от общего пакета акций некоммерческого акционерного общества "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" по договору дарения", - отмечается в тексте постановления.
Отметим, центр был создан в апреле 2018 года в целях продвижения зеленых технологий и поддержки бизнеса посредством внедрения принципов НДТ (наилучшие доступные технологии), которые направлены на повышение конкурентоспособности экономики, качества жизни населения и снижения негативного воздействия на окружающую среду.
В декабре 2018 года 50 процентов + 1 акция были переданы ОЮЛ "Ассоциация экологических организаций Казахстана" путем прямой адресной продажи.
Таким образом, 100% пакета акций НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" будут находиться в собственности государства под управлением Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
На побережье Каспийского моря обнаружили мертвых тюленей
24.05.2022, 19:43 16981
Фото: Лада.kz
АКТАУ. 24 МАЯ - По словам жителя региона, 24 мая на набережной моря в районе Акшукура (14 км) он увидел на берегу двух мертвых тюленей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Тушки тюленей, практически разложившиеся", - цитирует очевидца "Лада".
Ранее экологи предположили, что массовая гибель тюленей происходит из-за нефтяных выбросов.
18 мая туши тюленей обнаружили на центральной набережной Форт-Шевченко.
Ранее специалисты в районе морского порта Форт-Шевченко на береговой полосе от мыса Урдюк и до местности Баутинская коса обнаружили 64 туши мертвых тюленей.
В Мангистауской области обнаружили факт слива нефтяных отходов
24.05.2022, 14:24 18611
Фото: Кадр с видео
АКТАУ. 24 МАЯ - О факте слива нефтяных отходов близ села Жетыбай Каракиянского района в департамент экологии Мангистауской области сообщили местные жители, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Плохая экология из-за нефтяных отходов является причиной врожденных патологий у детей и смертей взрослых, считают жетыбайцы. Отходы сливают во многих местах, в том числе в заброшенном карьере прямо у села, сообщает inaktau.kz.
Часто люди умирают во сне. Причиной смерти указывают давление, но я считаю, что это связано с экологией. Живу тут около 60 лет и могу сказать, что раньше детей с ограниченными возможностями были считанные единицы, а теперь их много. Видите, пока я даю интервью, едет цистерна, чтобы сбросить отходы", - говорит житель села.
Власти признают - на территории около 10 тысяч тонн различных отходов. В Каракиянском районе переработкой нефтешлама занимаются 15 компаний. С тремя из них по разным причинам расторгли договор. Проведенный космический мониторинг выявил семь незаконных площадок. Как сообщили в районном акимате, четыре точки уже очистили. Однако все компании грешат несоблюдением экологического законодательства.
Глава села в 2008 году предоставил крупной компании шесть гектаров земли для переработки нефтяных отходов и изготовления строительных материалов. Однако она обанкротилась - ее деятельность остановил суд в том числе из-за несоблюдения требований экологического департамента", - привел пример Сымбат Торетаев, замакима Каракиянского района.
Участок вернули государству, а отходы оказались бесхозными. Для проведения рекультивации землю нужно вернуть в коммунальную собственность.
После жалоб местных жителей экологи выехали на место для отбора проб в одной из точек.
Визуальный осмотр подтвердил повреждение территории места разлива нефтяных остатков. На этом месте отобрали пробы грунта для исследования в лаборатории департамента. На основании результатов пробы департамент экологии произведет расчет причиненного ущерба и примет меры в соответствии с законодательством. Установлено, что земельный участок принадлежит ООО "VOID", - сообщили в департаменте экологии.
Как рассказали в департаменте, перерабатывающие нефтешлам компании оштрафовали за нарушение экологического законодательства на сумму, превышающую 2 млрд тенге.
Росомаху сняла на видео фотоловушка в ВКО
21.05.2022, 12:18 28196
Фото: Depositphotos
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 21 МАЯ - Росомаха попала на видео в Западно-Алтайском заповеднике под Риддером, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Редкого в этих краях зверя удалось снять с помощью установленной в заповеднике фотоловушки, сообщает YK.kz.
В заповеднике рассказали, что здесь на территории работники иной раз встречают росомаху. Бывали случаи, когда она приходила на кордон, хотя вообще людям старается не попадаться на глаза. Вероятно, фотоловушка не вызвала особого страха у животного, которое буквально под объективом пометило территорию и ускакало в чащу", - пишет сайт.
Росомаха - хищное животное из семейства куньих. Внешне она напоминает медведя, иногда взрослых особей путают с медвежатами. Несмотря на некрупные размеры, росомаха весьма опасна: она вынослива и сильна, быстро передвигается, имеет мощные челюсти и может расправиться с более крупным, чем она, противником.
На территории Казахстана росомаха встречается редко, в основном обитает в Алтайских горах.
Напомним, ранее фотоловушки запечатлели бурого медведя и росомаху в Маркакольском заповеднике ВКО.
Токаеву доложили о решении экологических проблем
20.05.2022, 13:08 32411
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Об основных итогах деятельности Министерства экологии, геологии и природных ресурсов за I квартал текущего года и планах на предстоящий период рассказал президенту Касым-Жомарту Токаеву глава ведомства Сериккали Брекешев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В частности, министр рассказал о принимаемых мерах по улучшению экологической ситуации в стране. По его словам, в соответствии с нормами нового Экологического кодекса был проведен технологический аудит 83 крупных компаний, что позволило оценить их готовность к переходу на новые технологии до 2025 года", - сообщает Акорда.
Также Брекешев ознакомил президента с реализацией национального проекта "Жасыл Казахстан", региональных дорожных карт по решению экологических проблем, состоянии геологической отрасли и работе по созданию национальной геологической службы.
Кроме того, глава Минэкологии проинформировал главу государства о состоянии водохозяйственной инфраструктуры, проведении вегетационного периода, разработке нового Водного кодекса, а также о состоянии лесного хозяйства и животного мира.
По итогам встречи Токаев поставил перед министерством ряд конкретных задач по решению экологических проблем, улучшению водохозяйственной инфраструктуры и развитию геологической отрасли.
В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей?