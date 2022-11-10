Си Цзиньпин призвал к усиленной охране водно-болотных угодий

Пекин. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель КНР Си Цзиньпин выступил по видеосвязи на конференции участников Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях, которая прошла в онлайн- и офлайн-формате одновременно в двух городах - Ухане и Женеве.

На совещании обсуждались перспективные методы охраны экосистем и модели гармоничного сосуществования человека и природы.

Председатель КНР заявил, что следует прилагать больше усилий к защите водно-болотных угодий по всему миру, чтобы оставить их в наследство следующим поколениям. Международному сообществу необходимо уменьшать антропогенное воздействие на окружающую среду и бороться с его негативными последствиями, сохранять биологическое разнообразие и адекватно реагировать на изменения климата", - информирует bigasia.ru .

Китайский лидер призвал к глобальному консенсусу в сфере экологической безопасности и предложил развивать платформы международного сотрудничества. В рамках этой политики следует включить больше водно-болотных угодий в состав природных заповедников и перечни объектов всемирного значения.

По словам Си Цзиньпина, Поднебесная идет по пути модернизации с гармоничным взаимодействием человека и природы. В Китае действует закон о сохранении водно-болотных угодий и будет реализована масштабная целевая программа в этой области.

Власти КНР намерены развивать глобальные проекты по защите маршрутов миграции перелетных птиц и другие важные инициативы в этой сфере. Кроме того, в городе Шэньчжэне планируется открыть международный центр мангровых лесов. Благодаря впечатляющим успехам Китая в области охраны водно-болотных угодий их площадь в стране уже превысила 56 миллионов гектаров.