Дикие тюльпаны Казахстана под угрозой исчезновения - Ботсад Алматы  

Тюльпаны флоры междуречья Урала и Волги стали родоначальниками практически всех культурных видов, в том числе знаменитых голландских тюльпанов

Фото: Тюльпан Борщова/vsegda-pomnim.com

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Алматы. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Дикие тюльпаны могут исчезнуть в Казахстане из-за бездумного отношения. Об угрозе исчезновения растения, ставшего родоначальником всех известных культурных видов тюльпанов, - Дикие тюльпаны могут исчезнуть в Казахстане из-за бездумного отношения. Об угрозе исчезновения растения, ставшего родоначальником всех известных культурных видов тюльпанов, рассказали в Ботаническом саду Алматы.





Тюльпан Шренка-Геснера и Биберштейна/vsegda-pomnim.com





К сожалению, сейчас в Туркестанской области сложилась критическая ситуация. Очевидцы засняли на видео факты бездумного отношения к этим растениям в дикой природе. А ведь это не только очень красивое, но также хрупкое и нежное растение. Именно тюльпаны флоры междуречья Урала и Волги стали родоначальниками практически всех культурных видов, в том числе - знаменитых голландских тюльпанов. Но, в отличие от культурных, дикие тюльпаны размножается в основном семенами, а не луковицами. Тюльпаны появились на территории современного Казахстана более 10 млн лет назад. В мире существует более 3000 сортов культурных тюльпанов. И большая их часть - "потомки" казахстанских видов растений", - говорится в информации на сайте Ботсада.





По данным сайта, всего в Казахстане произрастает 35 видов диких тюльпанов, и практически половина из них являются редкими и исчезающими. 18 видов этого рода занесены в Красную книгу Казахстана.





Тюльпан Грейга/vsegda-pomnim.com





Государственной охраны требует тюльпан Грейга (Tulipa greigii), который называют "королем тюльпанов", ведь он является прародителем 300 современных сортов, а также тюльпан Регеля (Tulipa regelii) - самый редкий и необычный тюльпан Казахстана. Среди редких числится тюльпан Альберта (Tulipa alberti), тюльпан Зинаиды (Tulipa zenaidae), тюльпан Колпаковского (Tulipa kolpakowskiana) и другие уникальные виды тюльпанов", - отметили в ботсаду.





Тюльпан Регеля/greenway.kz





Там посетовали, что из-за желания сделать красивые фотографии, собрать букет или просто ради забавы люди срывают тюльпаны, не давая им возможность образовать семена. В результате нарушается естественное возобновление популяций, сокращается ареал произрастания этих растений. А так как большая часть дикорастущих тюльпанов размножаются не луковицами, а семенами, сорванный тюльпан пропадает безвозвратно.





В информации подчеркивается, что впервые сеянец тюльпана зацветает на 10-12 году жизни.





Призываем помнить, что, срывая дикий тюльпан, вы уничтожаете не только один конкретный цветок, но и целые поколения тюльпанов, которые могли бы вырасти из семян этого цветка", - отмечается в информации.





В ботсаду напомнили, что за уничтожение растений, занесенных в Красную книгу Казахстана, предусмотрена уголовная ответственность.





339 статья УК РК предусматривает наказание за незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, запрещенными к пользованию видами растений, а также за их незаконное приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений. За это грозит штраф до 3000 МРП (9 189 000 тенге), либо нарушитель наказывается исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества", - уточнили в Ботсаду.



