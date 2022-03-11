Замакима Жанаозена оштрафовали на 100 МРП за мусорные свалки

НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - Департаментом экологии по Мангистауской области проведена внеплановая проверка в городе Актау в отношении филиала частной компании Aktau tourism city ltd по факту сброса сточных вод в Каспийское море и озеро Караколь, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Проверка подтвердила факт сброса сточных вод, тем самым нарушены требования пункта 8 статьи 222 Экологического кодекса РК", - сообщили в Минэкологии.

Согласно статье, "не допускается сброс сточных вод независимо от степени их очистки в поверхностные водные объекты в зонах санитарной охраны источников централизованного питьевого водоснабжения, курортов, в местах, отведенных для купания".

На сегодняшний день компания демонтировала трубу, через которую осуществлялся сброс дихлорированных бассейновых вод, проводятся работы по демонтажу второй трубы. Работа выполняется в рамках выданных департаментом экологии предписаний.

В ведомстве отметили, что компания сливала воду из бассейнов и других источников после очистки морской воды на опреснительной установке.

Вместе с тем анализ проб воды установил сверхнормативы по взвешенным веществам, нитратам и хлоридам", - подчеркнули в министерстве.

По его информации, с 15 сентября 2021 года из-за технических проблем с КОС (канализационно-очистных сооружений. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) компанией не производилась биологическая очистка сточных вод.

По результатам проверки в отношении Aktau tourism city ltd возбуждено шесть административных дел.

Департаментом экологии инициировано письмо в ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области" по вопросу отзыва ранее выданного компании разрешения на эмиссию в окружающую среду", - резюмировали в Минэкологии.

Напомним, ранее в районе баз отдыха близ Актау были обнаружены трубы, из которых сточные воды попадали прямо в море.



