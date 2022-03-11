Замакима Жанаозена оштрафовали на 100 МРП за мусорные свалки

АКТАУ. 10 МАРТА - Космическим мониторингом, проведённым АО "НК "Казакстан Гарыш сапары", выявлены незаконные свалки мусора в 103 точках Мангистауской области, из них 38 расположены в Жанаозене, передает KAZAKHSTAN TODAY.
К административной ответственности привлечен заместитель акима Жанаозена и оштрафован на сумму 306 300 тенге, сообщает "Лада".
После выявления незаконных свалок представители департамента экологии Мангистауской области и областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования встретились с заместителем акима Жанаозена Бериком Изгалиевым, провели разъяснительную работу и рекомендовали решить вопросы касательно уборки незаконных свалок в пределах своей компетенции. Однако городским акиматом должным образом ничего предпринято не было.
Следует отметить, что заместитель акима Берик Изгалиев несет ответственность за благоустройство города и близлежащих населённых пунктов в соответствии с должностной инструкцией. Таким образом, в действиях акимата выявлены нарушения требований пункта 2 статьи 344 Кодекса РК "Об административных правонарушениях". То есть, нарушение экологических требований по управлению отходами. В связи с чем, государственным экологическим инспектором департамента экологии Мангистауской области было возбуждено административное дело в отношении заместителя акима Жанаозена и наложен штраф в размере 100 месячных расчетных показателей (306 300 тенге)", - сообщили в департаменте экологии региона.
Также в ведомстве отметили, что в целом по стране с помощью проведенного в этом году космического мониторинга выявлено 6412 несанкционированных стихийных свалок, из них только 103 относятся к Мангистауской области и в настоящее время 64 из них убраны.
Напомним, в конце января в Казахстане приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК утверждены правила управления коммунальными отходами.