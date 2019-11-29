В желудке мертвого оленя в Таиланде нашли 7 килограммов мусора

Бангкок. 28 ноября. Kazakhstan Today - В желудке погибшего самца дикого оленя на севере Таиланда найдено 7 килограммов мусора, передает Kazakhstan Today.

Среди прочего в желудке оленя были обнаружены резиновые перчатки, полиэтиленовые пакеты, кусок пластмассовой веревки, мужские трусы, маленькое полотенце и быстрорастворимая лапша, пишет "Русская служба Би-би-си".

По словам представителя Национального парка Кун Сатан, расположенного в провинции На Нои на севере Таиланда, погибшему оленю было 10 лет, и он питался мусором на протяжении многих лет.

По предварительным данным вскрытия, куски пластика заблокировали пищеварительный тракт оленя.

Новость о погибшем олене вызвала большой резонанс в соцсетях.

Когда вы гуляете в заповеднике, забирайте мусор с собой, имейте совесть", - написал один пользователь в "Фейсбуке".

Нужно приучать убирать за собой мусор с ранних лет, - написал другой пользователь. - Взрослых переучить уже сложно".

Ранее в этом году в Таиланде из-за пластика умерла "любимица всей страны", дюгонь по имени Мириам.

Дюгонь - очень редкий представитель морских млекопитающих, единственный в своем роде. Этой весной Мириам в возрасте восьми месяцев была спасена береговой службой Таиланда.

Через четыре месяца она умерла из-за инфекции крови и нагноения в желудке в результате скопления в пищеварительном тракте большого количества пластика.

Как рассказал Би-би-си директор национального парка Кун Сатан Криангсак Таномпун, сейчас разрабатывается трехступенчатый план по уборке мусора в заповедниках силами местного населения.

Частью плана станет обучение людей, как не мусорить в публичных местах.

Таиланд - один из крупнейших потребителей пластика. По данным "Гринпис", каждый год в Таиланде выбрасывают около 75 млрд пластиковых пакетов.

Министр природоохранного ведомства страны заявил в сентябре, что с января 2020 года крупные супермаркеты перестанут предоставлять покупателям одноразовые пластиковые пакеты.

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