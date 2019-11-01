Минэкологии будет жестко контролировать выбросы в атмосферу "АрселорМиттал Темиртау"

Нур-Султан. 31 октября. Kazakhstan Today - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана и АО "АрселорМиттал Темиртау" заключили в четверг документ, обязывающий компанию сократить эмиссии на 30% в период с 2019 по 2023 годы, передает Kazakhstan Today.

Может сложиться впечатление, что 30% - это много, но это не повод нам успокаиваться, потому что мы считаем, что существует потенциал сократить объем выбросов больше чем на 30%. Это те резервы, которые мы смогли найти на данном этапе, поработав с компанией последние три месяца", - заявил журналистам глава МЭГПР Магзум Мирзагалиев.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, министерство будет очень серьезно и жестко отслеживать условия выполнения этого документа со стороны АМТ.

Это будет взято однозначно на очень жесткий контроль… Это будет условие, при котором компания получает разрешения на эмиссии. То есть, если компания не получает разрешение на эмиссии, то в этом случае компания просто-напросто не имеет права работать. Поэтому это очень жесткие условия", - пояснил министр.

В пресс-службе проинформировали, что, помимо сокращения эмиссий, компания взяла на себя обязательство высадить порядка 500 тыс. деревьев в окрестностях Темиртау.

В ходе прошедшего заседания по обсуждению актуальных экологических проблем Карагандинской области и Темиртау Мирзагалиев отметил, что Темиртау на сегодня лидирует в списке экологически неблагополучных городов страны. Порядка 80% от общего объема выбросов области в загрязнение города вносит АО "АрселорМиттал Темиртау".

По данным Минэкологии, предприятием за последние 6 лет реализованы природоохранные мероприятия на общую сумму порядка 11 млрд тенге.

В масштабе финансовых затрат это выглядит эффектно, но при этом сокращение выбросов загрязняющих веществ произведено всего лишь не более 13,5 тыс. тонн. И это только по пыли (6,5% от общего объема). По другим токсичным газам - сокращений нет", - сказал глава Минэкологии.

Также, по словам министра, фактическое состояние качества атмосферного воздуха за последние 4 года в городе не улучшается. "На систематической основе фиксируются превышения ПДК по пыли, диоксиду серы, оксиду углерода, окислам азота, сероводороду, фенолу, аммиаку. Слабая эффективность природоохранных мероприятий, в совокупности с ухудшением качества атмосферного воздуха находят свое правовое подтверждение по результатам проведенного государственного экологического контроля на объектах АО "АрселорМиттал Темиртау", - сказал Мирзагалиев.

В качестве решения указанной проблемы был заключен указанный выше меморандум. Помимо этого, с принятием нового Экологического кодекса будет введено обязательство крупных промышленных компаний внедрять новые технологии с целью снижения нагрузки на окружающую среду.

Будет проведен аудит крупных промышленных компаний в стране, у них сегодня 2,2 тыс., по каждому предприятию будут выданы рекомендации по переходу на наилучшие доступные технологии. Если компания переходит на НДТ, в этом случае она будет освобождаться от платы за эмиссии. Это и запретительный и стимулирующий метод. Если компания не переходит на НТД, то в этом случае уровень платы за эмиссии будет расти в геометрической прогрессии. Это тот метод, который нам позволит улучшить экологическую ситуацию в стране", - считает министр.

Помимо этого, министерство разработает отдельный план природоохранных мероприятий по городу Темиртау, заключили в пресс-службе.

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