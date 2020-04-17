Казахстан и Россия создают экспертный совет по Уралу

Нур-Султан. 16 апреля. Kazakhstan Today - Экологи Казахстана и Российской Федерации создают экспертный совет по оздоровлению бассейна реки Урал, передает Kazakhstan Today.

Провели сегодня посредством видеосвязи совещание с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным, в ходе которого обсудили сотрудничество по трансграничным водным объектам", - сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Мазгум Мирзагалиев в Twitter .

По словам министра, удалось прийти к решению о создании экспертного совета по оздоровлению бассейна реки Урал с привлечением ученых по двум направлениям: по оздоровлению экосистемы реки и прогнозированию стока. Договорились определить состав органа до 20 апреля текущего года.

Обсудили также реализацию программ по экооздоровлению бассейнов рек Жайык и Ертис, а также вопрос обследования гидрологического режима реки Жайык. Данная работа ведётся по поручению президента РК. Договорились, что эта работа будет активизирована в рамках Казахстанско-Российской профильной комиссии", - добавил глава Минэкологии.

Он отметил, что эти договоренности призваны активизировать водохозяйственное сотрудничество стран, улучшить экоситуацию трансграничных водных объектов.

Кроме того, стороны обсудили проекты двусторонних документов, планируемых к подписанию в рамках ХVII Форума межрегионального сотрудничества РК и РФ и договорились ускорить процесс их согласования", - проинформировали в пресс-службе Минэкологии РК.

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