Учреждена первая премия защитникам природы Казахстана

МЭГПР

Нур-Султан. 24 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане вручили специальные премии в области сохранения лесного хозяйства и животного мира "Елiм-ай" лучшим инспекторам, лесникам, защитникам природы страны, передает Kazakhstan Today.

Впервые в стране по инициативе президента Касым-Жомарт Токаева учреждая данную республиканскую премию "Елiм-ай" в сфере сохранения лесного хозяйства и защиты животного мира, мы хотели бы отметить лучших специалистов отрасли, тех, кто душой служит благородному делу защиты и охраны окружающей среды", - сказал министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев, открывая церемонию вручения премий.

В Минэкологии намерены вручение наград премии "Елiм-Ай" сделать традицией в целях признания заслуг казахстанцев, являющихся проводниками принципов экологического гуманизма.

Премия присуждена по 16 номинациям.

В номинации "Выдающийся героизм в борьбе с браконьерами" отмечен инспектор филиала "Охотзоопром" по Акмолинской области Достай Нурбеков. В 2016 году он получил ранение в схватке с браконьерами.

"Лучшим инспектором по защите животного мира" назван Мурат Алиев инспектор центрального регионального отделения "Охотзоопром".

Работающий более 30 лет в сфере лесного хозяйства Еркен Кабдыргалиев (директор "Самарское лесное хозяйство" Восточно-Казахстанской области) признан "Лучшим лесником страны".

В номинации "За преданность делу в развитии лесного хозяйства" победителем назван руководитель Батпаевского лесничества Семипалатинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы" Александр Трушин. Благодаря его заслугам в лесничестве не было ни одного крупного пожара.

Номинация "Заслуженный ветеран лесного хозяйства" вручена руководителю нацпарка "Кольсайские озера" Хамиту Ахметову, ветерану лесного хозяйства. Ахметов является кандидатом биологических наук и написал около 30 научных статей.

Руководитель рыбного хозяйства, ихтиолог Марлен Турсынали признан в рамках премии "Лучшим рыбоводом" страны, а "Лучшим рыбопитомником" признано самое крупное рыбное хозяйства Карагандинской области ТОО "Карагандинский рыбопитомник" (директор Денис Муштаков).

Лучшим национальным природным парком признан Иле-Алатауский нацпарк в лице руководителя Малгельдиева Дамира, а Лучшим заповедником - Барсакельмесский заповедник, в лице Алимбетовой Зауреш.

Номинация "Лучший проект по продвижению экотуризма" вручена председателю правления национальной компании Kazakh Tourism Ержану Еркинбаеву.

Проект школы пребывания в дикой природе "Тамыр" получил признание "За вклад в развитие экологической культуры и повышение безопасности человека в дикой природе".

Известная в Казахстане защитница тюленей научный сотрудник Института гидробиологии и экологии Асель Баймуканова стала лучшей в номинации "Специалист по экологическому просвещению".

В номинации "За волю и наследие" (посмертно) отмечен труд Александра Карповича.

Несмотря на трагическое событие, в котором Александр Николаевич лишился кистей обеих рук, он смог посадить 12 тысяч деревьев в Акмолинской области. Награда вручена сыну Александра Николаевича", - отметили в Минэкологии.

В номинации "За вклад в краеведение" победителем назван инспектор Баянаульского нацпарка Алтынбек Курманов, в номинации "За заботу о диких животных" - Нуржан Акынбаев, биолог Сайрам-Угумского нацпарка.

Президент ассоциации по защите животных Лилия Сарсенова получила номинацию "За защиту домашних животных". Лилия Сарсенова является основателем частного приюта для животных, участвует в разработке законопроекта "Об ответственном обращении с животными".

В пресс-службе МЭГПР напомнили, что глава государства в своем послании народу Казахстана в числе наиболее приоритетных задач обозначил охрану окружающей среды и экологическое развитие. Важнейшими мерами также были названы масштабное озеленение и принятие законопроекта "О защите животных". Также 22 октября на заседании Национального совета общественного доверия поставил задачу по активному развитию экотуризма в национальных парках страны.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства