В Актюбинской области предприятие уличили в захоронении останков животных вместе со строительным мусором

Нур-Султан. 9 декабря. Kazakhstan Today - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана сообщило о грубых нарушениях, выявленных в ходе проверки предприятия в Актюбинской области, передает Kazakhstan Today.

Внимание властей на деятельность животноводческого предприятия ТОО "Парижская коммуна XXI" обратили жители села Бестамак Алгинского района Актюбинской области - они обратились с жалобой в Департамент экологии региона.

В ходе внеплановой проверки был установлен факт размещения в выкопанных траншеях в смешанном виде с частичным захоронением биологических и строительных отходов. Площадь размещения составила 5,6 гектара. При этом экологическим проектом предусмотрена переработка останков животных. Отсутствует также оборудование для очистки сточных вод, имеющееся в проектной документации. Сброс осуществлялся в русло реки Байбакты без очистки. Химический анализ проб почв показал превышение концентрации загрязняющих веществ на площади свыше 26 тысяч квадратных метров", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, животноводческий комплекс, предназначенный для 40 тысяч голов свиней, в действительности содержал свыше 51 тысячи голов.

За выявленные нарушения экологического законодательства в отношении предприятия департаментом возбуждено 11 административных производств и 3 административных протокола за воспрепятствование в предоставлении запрашиваемых сведений. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время рассчитывается сумма ущерба, нанесенная предприятием окружающей среде. Кроме того, будет инициирован иск о приостановлении деятельности ТОО в части размещения отходов и сброса сточных вод", - проинформировали в Минэкологии.

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