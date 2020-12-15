Опубликован Национальный доклад о состоянии окружающей среды Казахстана

Нур-Султан. 14 декабря. Kazakhstan Today - Опубликован Национальный доклад о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Министерством экологии, геологии и природных ресурсов совместно с Информационно-аналитическим центром охраны окружающей среды при поддержке экспертной группы подготовлен Национальный доклад о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов Республики Казахстан за 2019 год.

В Национальном докладе отражены сведения о состоянии окружающей среды за 2019 год, количественные и качественные характеристики окружающей среды и природных ресурсов, сведения об антропогенном воздействии на окружающую среду, включая основные общественно значимые экологические проблемы, об экологической обстановке в регионах, по реализации государственной политики в области охраны окружающей среды и использовании природных ресурсов. Сведения и информация в докладе основаны на официальных материалах, представленных заинтересованными центральными и местными, исполнительными, государственными органами и данными государственной статистики", - сообщили в пресс-службе Минэкологии.

Отмечается, что Национальный доклад разрабатывается согласно статье 166-1 Экологического кодекса Республики Казахстан для ежегодного информирования населения о фактической экологической ситуации на территории страны и мерах, принимаемых по ее улучшению.

Бумажная версия Национального доклада находится в Государственном фонде экологической информации.

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