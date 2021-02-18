Фотоловушки сняли редкого медведя в Нацпарке "Кольсайские озера"

Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - Занесенный в Красную книгу Казахстана тянь-шаньский бурый медведь попал в фотоловушку на территории государственного национального природного парка "Кольсайские озёра" в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Видеоролик размещен на странице Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК в Фейсбуке.

Сегодня мы публикуем видео из фотоловушки национального парка "Колсай колдері", на которую попался тянь-шаньский бурый медведь. Животное пыталось внимательно изучить нашу камеру… Напомним, этот вид медведей занесен в Красную книгу Казахстана", - говорится в сообщении.





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