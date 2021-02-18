Система Orphus

Фотоловушки сняли редкого медведя в Нацпарке "Кольсайские озера"

17.02.2021 11098
Фотоловушки сняли редкого медведя в Нацпарке "Кольсайские озера"
Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - Занесенный в Красную книгу Казахстана тянь-шаньский бурый медведь попал в фотоловушку на территории государственного национального природного парка "Кольсайские озёра" в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.
 
Видеоролик размещен на странице Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК в Фейсбуке.
 

Сегодня мы публикуем видео из фотоловушки национального парка "Колсай колдері", на которую попался тянь-шаньский бурый медведь. Животное пыталось внимательно изучить нашу камеру… Напомним, этот вид медведей занесен в Красную книгу Казахстана", - говорится в сообщении.


 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая